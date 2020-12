Les "Stars" s'alignent alors que la legende du football Neymar Jr rejoint PokerStars

Ce partenariat est appelé à devenir une véritable collaboration à travers de nombreux aspects de la marque. Avec sa passion hors du terrain pour le poker et les jeux, l'icône sportive mondiale convient parfaitement à PokerStars ; il apportera son flair et sa personnalité aux tables en ligne en direct, ainsi qu'à la communauté PokerStars dans le monde entier.

Cette annonce marque le début du nouveau chapitre de l'aventure de Neymar Jr avec PokerStars, la maison du poker, du casino et du sport. Un nouveau film de la marque, où Neymar Jr annonce qu'il est 'IN' et invite tous les joueurs de son cercle restreint à le rejoindre, dévoile les grandes lignes de cette collaboration. La star brésiliene montre ainsi qu'elle s'implique au-delà de la simple publicité.

Neymar Jr a déclaré : "Quand je ne joue pas au football, j'aime jouer aux cartes. La compétition avec mes amis est une de mes grandes passions. J'aime le sens de la communauté, le plaisir et les moments imprévisibles qui peuvent survenir dans n'importe quel jeu. En tant que véritable fan de poker, je suis enthousiaste à l'idée de commencer un nouveau chapitre avec PokerStars. Ensemble, nous allons créer des moments pour notre communauté et pour les fans du monde entier".

Cette signature fait suite à un récent repositionnement de la marque PokerStars, qui cherche à aller au-delà du simple produit pour devenir une marque mondiale de divertissement. Ce repositionnement a d'abord été marqué par les premières publicités télévisées de PokerStars consacrées à un jeu plus sûr et plus responsable, répondant à l'engagement de la marque d'assurer la sécurité des joueurs.

Martin Nieri, Global Director of Brand and Creative PokerStars, a ajouté : "Neymar Jr est une véritable superstar mondiale. Et ce qui renforce ce partenariat est son véritable amour du poker. Il s'agit d'une passion à la fois pour ce jeu et pour l'incertitude qui en est au coeur. Chez PokerStars, nous essayons constamment de nouvelles choses pour apporter une nouvelle énergie, de l'enthousiasme et du divertissement à nos clients. Avec Neymar Jr, nous pensons que nous pouvons emmener ce concept à un niveau supérieur pour la communauté PokerStars".

PokerStars et Neymar Jr sont en passe de devenir la paire optimale du poker. Ce n'est que le début de l'aventure et d'autres informations seront révélées en 2021.

D'ici là, un aperçu de ce qui est à venir est disponible ici.

Jouez de manière responsable ! Pour plus d'informations sur le jeu responsable, veuillez consulter notre site web à l'adresse http://www.pokerstars.com/about/responsible-gaming/.

A propos de PokerStars

PokerStars exploite les sites de poker en ligne les plus populaires au monde, au service de la communauté mondiale de poker. Depuis son lancement en 2001, PokerStars est devenu le premier choix des joueurs du monde entier, avec plus de tournois quotidiens que partout ailleurs et avec la meilleure sécurité en ligne. Plus de 200 milliards de mains ont été distribuées sur PokerStars, ce qui est plus que sur n'importe quel autre site.

PokerStars est la propriété de Flutter Entertainment plc. (LSE: FLTR) (EURONEXT: FLTR).

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1386233/PokerStars_Neymar_Jr.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1164298/PokerStars_Logo.jpg

Related Links

https://www.pokerstars.com



SOURCE PokerStars