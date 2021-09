Les superstars Drew Brees, Patrick Mahomes, Randy Jackson et Jean De Villiers soutiennent VirtualStaX (Powered by TurnCoin)

TurnCoin est la sécurité numérique conforme à la réglementation, avec partage des revenus, qui alimente le produit de TheXchange, VirtualStaX (StaX) - une nouvelle expérience pour les fans grâce à laquelle les personnes talentueuses à tous les niveaux peuvent monétiser leurs performances et avoir la possibilité de créer un nouveau flux de revenus perpétuel.

TheXchange distribuera automatiquement 100 % de son chiffre d'affaires brut global collecté par l'ensemble de son écosystème à ses investisseurs - les détenteurs de TurnCoin - chaque mois.

« TurnCoin n'est pas une cryptomonnaie. C'est une sécurité numérique vérifiée par la technologie blockchain. Il est transparent, immuable et accessible partout dans le monde. C'est l'avenir des investissements en actions et en actifs », explique Rudolf Markgraaff, fondateur et PDG.

TheXchange est le marché mondial de l'achat et de la négociation de StaX – cartes de trading numériques – lancé en décembre 2021. Des étoiles montantes aux superstars, cette nouvelle expérience pour les fans permettra aux gens de posséder et d'échanger des StaX de leurs personnes talentueuses préférées dans toutes les passions de la vie ; sport, esports, musique, art, divertissement et plus encore.

L'objectif principal de TheXchange est de permettre aux personnes talentueuses du monde entier de réaliser leurs rêves en créant une plateforme où les étoiles montantes reçoivent l'avantage dont elles ont besoin pour réussir.

La plateforme est parrainée par certains des plus grands noms du monde qui partagent cette philosophie, notamment Drew Brees, Patrick Mahomes, Randy Jackson et Jean De Villiers, qui ont signé en tant qu'ambassadeurs et défenseurs mondiaux de VirtualStaX.

« Je crois au bien et au pouvoir transcendant que VirtualStaX pourrait avoir pour tant de jeunes athlètes, artistes et jeunes rêveurs. C'est une plateforme People for People », a déclaré M. Brees au sujet de la participation.

« Cette plateforme offre une exposition et la possibilité de se développer, j'aurais aimé avoir cela quand j'étais enfant », a ajouté M. Jackson.

Les talents gagnent de l'argent en percevant 90 % du revenu brut généré par leurs ventes de StaX, ainsi qu'une commission sur toutes les transactions futures effectuées par leurs détenteurs de StaX. Plus leur popularité augmente, plus la demande pour leur StaX augmente, et donc le financement de leur carrière. Il permet aux talents d'être soutenus par des personnes du monde entier, plutôt que de compter uniquement sur des sponsors, du crowdfunding ou des dons.

TheXchange perçoit 10 % du revenu brut généré par chaque vente initiale de StaX dans le monde entier, ainsi qu'une commission sur toutes les transactions futures. 100 % du chiffre d'affaires global brut généré par TheXchange sera distribué aux détenteurs de TurnCoin au prorata, sur une base mensuelle.

« TheXchange ne se contentera pas de proposer des noms connus. En investissant dans TurnCoin, vous investissez dans la source d'énergie renouvelable la plus puissante du monde, dans des personnes passionnées et leurs rêves, et le bénéfice financier pour les détenteurs de TurnCoin s'étend à chaque VirtualStaX vendu dans tous les coins de la planète », a poursuivi Markgraaff.

TurnCoin est disponible pour l'investissement sur turncoin.com en partenariat avec Securitize.io en tant qu'agent de transfert enregistré.

Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le site web www.turncoin.com .

Pour plus d'informations et demandes d'interviews, veuillez contacter :

Emma King

[email protected]

Video - https://www.youtube.com/watch?v=NBPE8Z8Xlhs

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1638718/TheXchange_Global_Ambassadors.jpg

SOURCE TheXchange