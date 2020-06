Les technologies cellulaires représentant désormais le moyen le plus rentable de connecter les dispositifs IdO au Cloud, Cavli Wireless lance Hubble99

L'activation de la connectivité IdO constitue un écosystème multipartite qui inclut les fabricants de modules, les opérateurs de télécommunications et les fournisseurs de plateformes, en vue de la gestion du matériel, de la connectivité et des abonnements. Actuellement, pour les PME et les entreprises, le coût total de possession de l'adoption des technologies cellulaires est élevé par rapport aux autres options, comme LoraWAN, Sigfox ou Weightless. Cela est dû aux dépenses pour les modules cellulaires, les cartes SIM, les données et la gestion de dispositifs, respectivement.

Hubble99 est une tentative de Cavli de simplifier l'actuel écosystème fragmenté de l'IdO en réorganisant la chaîne de valeur en vigueur, ouvrant ainsi la voie à une connexion aisée pour le prochain milliard d'appareils. Le plan d'abonnement de Hubble99 regroupe des modules IdO cellulaires intégrés eSIM préchargés avec une connectivité mondiale LTE ou LPWAN, la gestion des dispositifs et des abonnements avec une infrastructure de messagerie. Le matériel de connectivité ne faisant pas l'objet d'un coût séparé, les clients économisent jusqu'à 50 % au cours de la première année. Les clients peuvent choisir parmi des technologies cellulaires telles que LTE-CAT4/CAT1/GSM, NB-IoT, LTE-M, qui couvrent respectivement 160, 23 et 8 pays et ne cessent de se développer. Cavli a pour objectif de révolutionner l'IdO cellulaire en fournissant les plans les plus économiques et adaptables pour des déploiements massifs de l'IdO.

John Mathew, PDG de Cavli Wireless, a déclaré : « Nous pensons que le fait de connecter chaque objet à l'Internet dans le monde physique permettra de résoudre simplement et efficacement une large gamme de problèmes et d'améliorer considérablement la qualité de vie et la productivité humaine. Il s'agit du réel pouvoir de « l'Internet des objets » et avec Hubble99, nous souhaitons offrir cette aptitude aux entreprises du monde entier. »

Cavli Wireless, Inc.

Cavli Wireless est un catalyseur de l'Internet des objets, dont le but est de démocratiser le secteur de l'IdO grâce à une suite de produits allant du logiciel au matériel, parmi lesquels des modules cellulaires, une connectivité mondiale et une plateforme dans le Cloud. Le portefeuille de solutions de Cavli permet aux fabricants de produits de l'IdO et aux entreprises de bâtir, de connecter et de mesurer leurs solutions IdO dans différentes régions, de la manière la plus sûre et simple possible.

