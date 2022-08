Les téléviseurs d'Hisense figurent au deuxième rang mondial en ce qui concerne la part du volume des expéditions pour une troisième année consécutive

QINGDAO, Chine, 29 août 2022 /PRNewswire/ -- Selon les dernières données publiées par l'organisme d'études de marché Omdia, les téléviseurs d'Hisense figurent au deuxième rang mondial pour ce qui est de la part du volume des expéditions au deuxième trimestre de 2022, devancée seulement par Samsung; la division des téléviseurs d'Hisense s'est classée au premier rang des marques chinoises pour la part du volume à l'échelle mondiale et la part des revenus à l'échelle mondiale, et poursuit sa domination.

Sans égard à ces résultats, dans un contexte d'effondrement du marché des téléviseurs, Hisense, a maintenu sa croissance continue au sein du marché mondial des téléviseurs grâce à sa superbe technologie et à ses produits de grande qualité. Selon Omdia, les téléviseurs Hisense détiennent une part de 12,1 % du volume des expéditions, ce qui classe l'entreprise au deuxième rang mondial sur le plan des expéditions au deuxième trimestre de 2022, et au premier rang des marques chinoises en ce qui concerne la part du volume et la part des revenus à l'échelle mondiale, s'affirmant constamment comme un chef de file de l'industrie des téléviseurs.

Il est prévu que les envois mondiaux de télévision d'Hisense dépassent 20 millions d'unités cette année

Une demande accrue pour les téléviseurs et une plus grande utilisation de ces derniers pendant la pandémie ont augmenté la probabilité de remplacement des téléviseurs. Au moment où la demande pour les téléviseurs augmente, les téléviseurs grand écran Hisense tirent parti du marché des téléviseurs grand écran haut de gamme.

Omdia indique qu'au deuxième trimestre de 2022, alors que les expéditions mondiales de télévision ont diminué de 11 % par rapport au trimestre précédent, les expéditions de téléviseurs Hisense ont tout de même augmenté de 5 % par rapport au trimestre précédent, affichant une augmentation de 1,9 point de pourcentage de la part du volume des expéditions par rapport au trimestre précédent, devenant ainsi l'une des marques présentant la plus importante croissance sur le plan des expéditions mondiales de télévision et la croissance la plus soutenue pendant trois années consécutives.

Hisense s'attend à ce que ses expéditions mondiales de téléviseurs dépassent 20 millions d'unités en 2022, dont 35 % vers le marché de la République populaire de Chine et 65 % vers les marchés étrangers.

Des produits et technologies de pointe ont permis à l'entreprise de profiter d'une compétitivité accrue sur le plan des produits et de la technologie au sein du marché. Le succès du téléviseur laser d'Hisense sur le marché mondial n'est pas une coïncidence, mais une manifestation de la force technologique, des capacités et des innovations de la marque Hisense. Le fait que les téléviseurs Hisense continuent d'obtenir la reconnaissance du secteur et des consommateurs sur le marché mondial a permis d'accélérer le processus de mondialisation d'Hisense. Grâce à l'initiative d'Hisense, l'industrie des téléviseurs grand écran et haut de gamme connaît une croissance extraordinaire à l'échelle mondiale.

