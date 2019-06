Les touristes chinois peuvent désormais appeler des taxis par le biais du mini-programme d'Alipay pris en charge par Splyt lors de leurs voyages dans le monde entier

Le réseau mondial de prestataires de services de mobilité et de transport de la start-up britannique permet aux utilisateurs de réserver et de payer leurs transports lorsqu'ils voyagent à l'étranger

LONDRES, 4 juin 2019 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, Alipay, la plus grande plate-forme mondiale de paiement en vogue exploitée par Ant Financial Service Group, a annoncé son partenariat avec Splyt Technologies, une start-up britannique spécialisée dans la mobilité. Cela va permettre aux centaines de millions d'utilisateurs de la plate-forme de paiement d'accéder à un catalogue mondial de services d'appel de véhicules par le biais de son mini-programme de mobilité intégré dans l'application. Grâce à cette première intégration de ce type par une plate-forme de paiement numérique mondiale, les touristes chinois peuvent désormais appeler rapidement et facilement les taxis des principaux fournisseurs locaux de services de mobilité par le biais d'Alipay, sans avoir à télécharger une nouvelle application, lorsqu'ils voyagent à l'étranger.

« Les consommateurs ne veulent pas 100 applications différentes, ils veulent des outils qui leur facilitent la vie », a déclaré Kiki Wu, directrice du développement commercial des activités transfrontalières chez Alipay. « Ce tout nouveau mini-programme d'appel de taxi permet de rechercher, de réserver et de payer les trajets en taxi dans la devise locale de nos utilisateurs. Notre partenariat avec Splyt nous donne un accès hors pair à une liste de fournisseurs de transport dans le monde entier, qui nous permettra de nous déplacer plus facilement que jamais pendant nos voyages. »

La plate-forme Splyt, qui touche 1,5 milliard d'utilisateurs dans plus de 50 pays et territoires du monde, permettra aux utilisateurs d'Alipay d'accéder à son réseau de partenaires assurant des transports dans plus de 1 000 villes. Par ailleurs, Splyt a créé une interface utilisateur personnalisée, conçue pour répondre aux besoins des utilisateurs pendant leurs voyages. Tous les paiements sont traités dans la devise de prédilection de l'utilisateur. En plus du service à la clientèle assuré 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, une fonction de discussion intégrée dans l'application sert à aider les passagers à communiquer avec les chauffeurs même s'ils ne parlent pas la même langue. L'alliance de toutes ces caractéristiques garantit un facile maniement et une sécurité aux utilisateurs, où qu'ils voyagent dans le monde.

« Splyt est le premier marché mondial de la mobilité et facilite l'itinérance. Nous sommes ravis d'amorcer cette collaboration révolutionnaire avec Alipay pour faciliter les déplacements de ses utilisateurs à l'étranger », commente Philipp Mintchin, PDG de Splyt. « Face à l'augmentation du nombre de touristes chinois chaque année, les atouts de notre plate-forme vont simplifier et encourager le tourisme dans certains des couloirs commerciaux qui connaissent la croissance la plus rapide au monde. C'est aussi une illustration, pour l'entreprise londonienne que nous sommes, de l'industrie technologique britannique et de notre capacité à répondre à un marché mondial de la mobilité. »

À l'occasion du lancement, les utilisateurs d'Alipay en Chine continentale peuvent utiliser les services de mobilité des partenaires de Splyt au Royaume-Uni, aux Émirats arabes unis et en Asie du Sud-Est. D'autres services seront déployés dans le globe dans le courant de cet été.

Le mini-programme d'Alipay aide les partenaires commerçants à gagner des clients et à fonctionner plus efficacement tout en améliorant l'expérience des utilisateurs d'Alipay. Grâce à son mini-programme, Alipay peut offrir à ses partenaires ses capacités complètes, notamment en matière de paiement, de marketing et de gestion des risques.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site web de Splyt : https://splyt.com/.

Roland Palmer, responsable de l'Europe chez Alipay, parlera du partenariat à l'occasion du Money20/20 Europe, le mardi 4 juin 2019.

À propos d'Alipay

Exploitée par Ant Financial Services Group, Alipay est la première plate-forme de paiement en vogue au monde. Lancée en 2004, Alipay répond actuellement aux besoins de plus d'un milliard d'utilisateurs grâce à ses partenaires locaux de portefeuilles électroniques. Au fil des ans, Alipay, initialement conçue comme un portefeuille numérique, est devenue un outil qui facilite un certain style de vie. Les utilisateurs peuvent appeler un taxi, réserver un hôtel, acheter des billets de cinéma, payer des factures de services publics, prendre rendez-vous chez le médecin ou acheter des produits de gestion du patrimoine directement depuis l'application. Alipay ne permet pas seulement des paiements en ligne, mais s'étend aussi aux paiements en magasin hors ligne, en Chine et à l'étranger. Le service de paiement en magasin d'Alipay couvre plus de 50 pays à l'échelle planétaire et le remboursement des taxes par le biais d'Alipay est assuré dans 35 pays. Alipay travaille avec quelque 250 institutions financières et fournisseurs de solutions de paiement à l'étranger pour permettre les paiements transfrontaliers aux Chinois qui se rendent à l'étranger et aux clients étrangers qui font des achats sur des sites de commerce électronique chinois. Alipay prend actuellement 27 devises en charge.

À propos de Splyt

Splyt Technologies Ltd. est le plus grand marché de mobilité B2B du monde. Il met en adéquation l'offre et la demande en termes de transport terrestre. La solution de connectivité unique de Splyt transforme la réservation de véhicules avec chauffeur en un processus transparent pour les utilisateurs de toute application grand public. La plate-forme de Splyt permet à ses partenaires d'accéder au catalogue de services d'appel de véhicules dans plus de 2 000 villes, sans que leurs utilisateurs aient besoin de télécharger ou de s'inscrire dans des applications supplémentaires. Fondée en 2015, Splyt est basée à Londres.

Related Links

https://splyt.com



SOURCE Splyt