LES TRÉSORS CACHÉS DE BERGAME ET DE BRESCIA SONT PRÉSENTÉS DANS LE CADRE DE L'ANNÉE DE LA CAPITALE ITALIENNE DE LA CULTURE 2023

Ces deux grandes villes italiennes présenteront à un public international des sites anciens et nouveaux : des lieux d'histoire, d'art et de culture qui accueilleront plusieurs événements incontournables en 2023

BERGAME et BRESCIA, Italie, 30 décembre 2022 /PRNewswire/ -- La Capitale italienne de la culture 2023 sera l'occasion pour les deux grandes villes du nord de l'Italie au centre de ce projet, Bergame et Brescia, de présenter au monde entier un territoire d'une beauté surprenante, qui ne demande qu'à être découvert. Les places, les rues, les musées et les théâtres accueilleront des événements et des spectacles sensationnels : de grands festivals, dont le Festival international de piano, le Festival Donizetti, le Festival des sciences, la Cité du jazz, la Festa dell'Opera, ainsi que des spectacles théâtraux captivants et de riches programmes d'exposition dans les galeries et les musées, pour n'en citer que quelques-uns.

The historical centre of Bergamo Alta, with an external view of Cappella Colleoni The historical centre of Brescia with a frame of the ancient Roman Temple called Capitolium

« Sortez de votre bulle ! Découvrez une ville à laquelle vous ne vous attendiez pas » est le concept de la campagne de communication de Capitale 2023, qui invite le public à explorer et à se laisser surprendre par les « trésors cachés » de Bergame et de Brescia, qui reprennent vie après la période difficile de la pandémie. Ce projet extraordinaire est soutenu par des organismes italiens de premier plan : Intesa Sanpaolo et A2A comme partenaires principaux, Brembo comme partenaire système et SACBO comme partenaire régional. Le ministère de la Culture et la Fondazione Cariplo sont des partenaires institutionnels.

Cet événement sans précédent, qui réunit la beauté, l'art et la culture, se déroule sur un territoire qui comprend des sites inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO : les murs vénitiens de Bergame, un circuit spectaculaire et emblématique de plus de six kilomètres de long qui, pendant plus de quatre siècles, a encerclé la ville haute, et « Brixia - Parc archéologique de la Brescia romaine », la plus grande zone archéologique romaine du nord de l'Italie qui, avec le complexe monastique de San Salvatore – Sant Giulia, fait partie du site sériel des Lombards en Italie de l'UNESCO.

Les principaux musées et galeries de ces villes, comme l'Accademia Carrara de Bergame et le Palazzo Martinengo de Brescia, présenteront des expositions et des événements consacrés à certains des grands artistes du territoire, comme Lotto, Romanino, Moretto, Ceruti, et Cecco del Caravaggio.

Les théâtres sont également de grands lieux de culture, comme le Teatro Donizetti, où la Fondation Donizetti organise le festival d'opéra du même nom ; le Teatro Grande de Brescia, fort de 300 ans d'histoire, où se tiendra la Festa dell'Opera ; et deux théâtres communautaires, le Teatro Sociale de Bergame, un joyau architectural du XIXe siècle, caché dans le magnifique quartier du Haut Bergame, et le Teatro Sociale de Brescia, qui comptent parmi les plus importants centres de culture et de divertissement.

D'ici l'été 2023, les deux villes seront reliées par deux nouveaux circuits durables, le long desquels il sera possible de découvrir des sites culturels et artistiques : la Ciclovia, une piste cyclable de 76 kilomètres, et le Cammino, un itinéraire piétonnier de 120 kilomètres. La Ciclovia et le Cammino relieront les deux villes et offriront de nouvelles expériences axées sur le paysage, l'art et l'histoire.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1975369/ICC2023_Cappella_Colleoni.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1975370/ICC2023_Brescia_Capitolium.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1913299/BGBS_2023_Logo.jpg

