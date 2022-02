Les Ukrainiens sont très largement favorables à l'organisation d'un référendum sur l'adhésion du pays à l'OTAN, la neutralité ou un partenariat avec la Russie, selon le sondage Premise réalisé le 9 février auprès de 1 032 Ukrainiens dans tout le pays

Selon un sondage Premise, le soutien à l'adhésion à l'OTAN l'emporte par plus de 2 contre 1 sur le choix de la neutralité - et par près de 7 contre 1 sur le partenariat avec la Russie

Près des deux tiers des Ukrainiens de l'échantillon considèrent qu'il y a plus d'avantages économiques à s'aligner sur l'Union européenne que sur la Russie ; la marge de préférence pour l'UE par rapport à la Russie est de 4 pour 1

WASHINGTON, 12 février 2022 /PRNewswire/ -- Dans un sondage réalisé en Ukraine en une seule journée auprès de 1 032 Ukrainiens de tout le pays, 77 %, plus des trois quarts, des personnes interrogées se sont déclarées favorables à l'organisation d'un référendum sur l'adhésion à l'OTAN, la neutralité ou l'alignement sur la Russie, avec des résultats en faveur du référendum dans toutes les régions, selon le sexe et l'âge.

Les personnes interrogées ont reçu une définition de l'OTAN, à savoir « l'alliance militaire de défense américano-européenne », avant de répondre aux questions. Voici quelques-unes des principales conclusions :

Les participants ukrainiens se prononcent massivement en faveur de l'adhésion à l'OTAN par rapport à la neutralité, par une marge de presque deux contre un (55 %-28 %). Ils ont également indiqué qu'ils voteraient pour l'adhésion à l'OTAN plutôt que pour un partenariat avec la Russie dans une proportion de 7 contre 1 (55 %- 8 %).

Près de 2 Ukrainiens sur 3 de l'échantillon (65 %) voient des avantages économiques à l'adhésion à l'Union européenne, soit plus de quatre fois plus que ceux qui préfèrent un partenariat économique avec la Russie (14 %).

La comparaison des régions est importante car, historiquement, l'Ukraine occidentale est plus nationaliste et anti-russe que l'Ukraine orientale, où il existe historiquement des liens culturels et linguistiques avec la Russie.

Selon les résultats, une majorité de participants ukrainiens de l'est de l' Ukraine sont favorables à un référendum sur l'adhésion à l'OTAN, la neutralité ou un partenariat avec la Russie, par une marge de 64 %-36 %.

sont favorables à un référendum sur l'adhésion à l'OTAN, la neutralité ou un partenariat avec la Russie, par une marge de 64 %-36 %. Même sur la question de l'adhésion à l'OTAN ou d'un partenariat avec la Russie, la région orientale, normalement davantage pro-russe, est favorable à l'adhésion à l'OTAN plutôt qu'à un alignement avec la Russie par une marge de 31 % - 20 %. Cependant, les habitants de l'Est préfèrent la neutralité à l'adhésion à l'OTAN par une marge de 38 % - 31 %, ce qui est trop faible pour être statistiquement significatif.

En résumé, lorsqu'on leur demande de choisir entre la neutralité ou l'alignement sur l'OTAN et un partenariat avec la Russie, 69 % des répondants normalement pro-russes de la région orientale choisissent la neutralité ou l'OTAN contre 20 % qui choisissent un partenariat avec la Russie.

D'autre part, le sentiment des Ukrainiens de l'Ouest sur le référendum et l'adhésion à l'OTAN est, comme prévu, largement en faveur des deux. 92 % des Ukrainiens de l'Ouest sont favorables à un référendum, contre 8 % qui y sont opposés. Quant à l'adhésion à l'OTAN, à la neutralité ou à un partenariat avec la Russie, 81 % sont favorables à l'adhésion à l'OTAN, 11 % à la neutralité et seulement 3 % (statistiquement équivalent à zéro) à un partenariat avec la Russie.

Il ne fait aucun doute que, dans l'ensemble, les répondants ukrainiens de cet échantillon voient de plus grands avantages économiques à s'aligner sur l'Union européenne qu'à s'associer avec la Russie et ses alliés. Près de 2 Ukrainiens sur 3 de l'échantillon (65 %) voient des avantages économiques à se ranger du côté de l'Union européenne, soit plus de quatre fois plus que ceux qui préfèrent un partenariat économique avec la Russie (14 %). Même parmi les personnes interrogées dans les régions de l'Est, la marge de préférence pour l'UE par rapport à un partenariat avec la Russie est de presque 2 contre 1 : 44 % sont favorables à l'UE contre 23 % à un partenariat avec la Russie.

Il ne fait également aucun doute qu'il existe un mécontentement national important quant à la façon dont les choses se passent en Ukraine pour tous les répondants ukrainiens : 81 % se disent insatisfaits, tandis que seulement 12 % se disent satisfaits. Les participants de la région orientale de l'Ukraine sont légèrement plus insatisfaits (82 %) que les occidentaux de l'échantillon (72 %), probablement parce que l'occupation russe et les décès du côté ukrainien de la zone d'occupation orientale sont importants.

Les différences entre les hommes et les femmes en fonction de l'âge ne sont significatives dans aucune de ces questions. Il semble que les hommes soient légèrement plus favorables à un alignement sur l'OTAN que les femmes, et que les plus jeunes (18-29 ans) soient légèrement plus satisfaits de la façon dont les choses se passent en Ukraine que les groupes plus âgés. Mais les différences ne sont pas statistiquement significatives.

Commentaire sur la méthodologie du sondage Premise du 9 février sur l'Ukraine :

Ces résultats sont basés sur un sondage Internet réalisé auprès de 1 032 Ukrainiens le 9 février 2022, via l'application pour smartphone Premise. Les répondants ont été rémunérés pour leur participation. Des pondérations post-stratification ont été appliquées pour refléter précisément la répartition par sexe, âge et région de la population générale, sur la base des données démographiques de 2020 de World Pop.

[NOTE DE BAS DE PAGE : Premise a utilisé https://www.worldpop.org/ car il s'agit de la principale source évaluée par des pairs pour les données de distribution de la population et l'Ukraine n'a pas eu de recensement national depuis 2001]

