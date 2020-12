Les utilisateurs de Huawei parmi les premiers à jouer Giblins™ Fantasy Builder Today sur AppGallery

« Nous sommes très heureux de collaborer avec Huawei une fois de plus pour apporter le monde délicieux de Giblins à AppGallery, et simultanément aux joueurs sur mobile sur toutes les plateformes » a déclaré Wayne Meazza, vice-président exécutif de Behaviour™ Interactive. « Nous sommes convaincus que l'imagerie fantastique du jeu, son ton humoristique et ses références amusantes à la pop-culture séduiront une grande variété de joueurs, leur apportant plaisir et excitation jusque dans la paume de leurs mains. »

Dans Giblins™ Fantasy Builder, les joueurs peuvent construire et gérer leur château fantastique ultime, tout en amassant une fortune avec l'aide des Giblins, des créatures besogneuses et malicieuses ressemblant à des gobelins. Pour y parvenir, les joueurs utilisent leurs Giblins afin de rassembler des ressources sous terre, et fabriquent des équipements épiques pour les courageux aventuriers, qui visitent le magnifique château du joueur. De l'extraction de minéraux précieux à la fabrication de kombucha et d'armes, les Giblins font tout.

Giblins™ Fantasy Builder marque la deuxième fois que Huawei travaille avec Behaviour Interactive pour apporter leur travail passionné aux joueurs simultanément à travers l'AppGallery et d'autres plateformes mobiles. Pour donner vie à ce partenariat, les développeurs de Huawei et de Behaviour Interactive ont travaillé en étroite collaboration pour intégrer les fonctionnalités de Huawei, telles que le kit de compte et les achats sur l'application, à la nouvelle application de jeu afin de rendre l'expérience fluide. Le kit de compte HUAWEI permet aux utilisateurs de se connecter rapidement à l'application de jeu pour commencer à jouer le plus rapidement possible, tandis que les achats HUAWEI In-App (IAP) permettent aux utilisateurs d'acheter du contenu et des fonctionnalités supplémentaires dans l'application Giblins™ Fantasy Builder.

Disponible dans plus de 170 pays et régions, AppGallery offre une grande variété d'applications mondiales et locales dans 18 catégories, dont la navigation et les transports, les actualités, les réseaux sociaux, etc. AppGallery s'engage à fournir à ses 500 millions d'utilisateurs actifs une expérience de téléchargement d'applications de haute qualité.

Visitez AppGallery maintenant pour télécharger download Giblins Fantasy Builder .

À propos d'AppGallery

AppGallery est un écosystème intelligent et innovant qui permet aux développeurs de créer des expériences uniques pour les consommateurs. Nos capacités uniques sur les appareils permettent d'intégrer des applications sur différents appareils, offrant ainsi plus de commodité et une expérience plus fluide - et cela fait partie de notre stratégie 1+8+N plus large chez Huawei. Notre vision est de faire de l' l'AppGallery une plateforme de distribution d'applications ouverte, innovante et accessible aux consommateurs, tout en protégeant strictement la vie privée et la sécurité des utilisateurs tout en leur offrant une expérience unique et intelligente. AppGallery est l'une des trois premières places de marché mondiales pour les applications. Elle propose une grande variété d'applications locales et internationales dans 18 catégories, notamment la navigation et les transports, les actualités, les réseaux sociaux, etc. AppGallery est disponible dans plus de 170 pays et régions, avec 500 millions d'utilisateurs actifs par mois dans le monde. Au cours du premier semestre 2020, le nombre total de téléchargements sur AppGallery a atteint les 261 milliards.

À propos de Behaviour™ Interactif

Behaviour™ Interactive, le plus grand développeur et éditeur de jeux indépendants du Canada, a été fondé en 1992. L'entreprise compte près de 700 employés dans son agence de Montréal. Avec sa propriété intellectuelle originale primée Dead by Daylight™, le jeu de stratégie RPG Game of Thrones Beyond the Wall™ et Giblins™ Fantasy Builder, Behaviour continue sa progression en tant que développeur mondial de premier plan. Behaviour compte parmi ses partenaires certaines des marques les plus connues au monde, dont Activision, Microsoft, Nintendo, Sony, Ubisoft et bien d'autres.

Pour plus d'informations, voir : bhvr.com

