Les vacances avant la santé ou la famille pour 65 % des Français.

PARIS, 20 août 2018 /PRNewswire/ -- Selon l'enquête Ipsos1 pour www.expedia.fr, 34 % des Français passent plus de 5h de leur temps sur Internet à plannifier leurs vacances, quand 8 % y consacrent même plusieurs jours.

Les vacances est le sujet sur lequel on passe le plus de temps.



65 % des Français déclarent y passer plus d'une heure par mois. Viennent ensuite les questions relatives à la maison (56 %), la santé (49 %), la famille (23 %) et enfin le travail (12 %).

Pourquoi autant de temps ? Parce que les vacances, c'est important et c'est un budget.

69 % des Français déclarent passer beaucoup de temps sur Internet pour leurs vacances dans l'objectif de trouver le meilleur prix. Point essentiel en effet quand 53 % des Français affirment ne pas payer à credit mais utiliser leurs économies pour payer leurs vacances.

Gagner du temps pour profiter de sa famille.

Si les Français ne passaient pas autant de temps à plannifier et rechercher le meilleur prix pour leurs vacances, 43 % d'entre eux déclarent qu'ils passeraient plus de temps avec leur famille, 40 % feraient plus de sport et 27 % liraient plus.

Faire des écononies pour voyager à nouveau.

Pour 41 % des Français, les économies réalisées pour un voyage offrent la possibilité de prévoir un autre voyage. Pour 25 % d'entre eux, cet argent peut être dépensé sur place pour des activités. 20 % déclarent que cet argent permet de contribuer à leur loyer et pour 12 % cela permet de se chouchouter (esthétique, nouvel achat) avant de partir.

« Nos voyageurs peuvent gagner du temps et de l'argent dans leur recherche. » déclare Camille Jorcin d'Expedia. « Avec la nouvelle offre Avantage Add On, ils bénéficient de réductions importantes sur des hôtels dès qu'ils réservent un vol, une voiture ou une formule. Cela permet d'échelonner les dépenses jusqu'à la date du voyage. Au vu des résultats de l'étude Ipsos, les Français ne paient pas à crédit. Ainsi, avec cette formule, ils n'ont pas à tout payer en une seule fois. »

A propos d'Avantage Add On d'Expedia



Avantage Add On permet d'économiser en moyenne jusqu'à 42 %2 sur le prix de l'hôtel auprès de centaines de milliers d'établissements partenaires, ce, lors de la réservation d'un vol, d'une voiture ou d'une formule, et jusqu'à la date du voyage. Cela permet d'échelonner ses dépenses en réservant un jour et en attendant d'avoir de nouveau l'argent nécessaire pour son hôtel. Cela permet aussi de gagner du temps en accédant à des offres d'hôtels triées sur le volet, sans avoir à faire d'interminables recherches. https://www.expedia.fr/avantageaddon

Notes aux éditeurs :



1 L'enquête Ipsos a été réalisée en France en ligne du 1er au 5 juin 2018 auprès de 1000 Français âgés de 16 à 75 ans.



2 Les économies réalisées sont calculées sur la base des réservations d'un vol puis d'un hôtel éligible sur Expedia.fr à une période donnée - entre janvier 2017 et décembre 2017 - et en comparaison du prix de ces mêmes éléments, réservés séparément et dans un hôtel non éligible. Les économies varieront en fonction de la ville de départ/de destination, la durée du voyage, les dates de séjour et le(s) prestataire(s) de voyages concerné(s). Économies non disponibles dans certains hôtels.