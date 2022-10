Les véhicules à énergie nouvelle GWM enregistrent une hausse de 14 % par rapport à l'année dernière. De nouveaux modèles sont mis en vente sur le marché mondial

BAODING, Chine, 13 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Le 10 octobre, les dernières données sur les ventes publiées par GWM ont révélé que le nombre cumulé de véhicules à énergie nouvelle vendus de janvier à septembre avait atteint 96 916, soit une augmentation de 14,31 % en glissement annuel, marquant l'augmentation de la compétitivité de la marque sur le marché des énergies nouvelles.

GWM a lancé un certain nombre de nouveaux produits énergétiques, couvrant les types d'énergie de HEV, de PHEV et de VE, et a réalisé des percées commerciales sur le marché mondial.

GWM New Energy Vehicles See Up to 14% YoY, More New Models for Global Market

En tant que marque unique, HAVAL a mis sur le marché plusieurs véhicules hybrides, notamment le modèle H6 PHEV et le H6 HEV, dont les performances de vente sont exceptionnelles.

Le lancement officiel du modèle HAVAL H6 PHEV a eu lieu en Chine et en Thaïlande récemment. Lors du lancement en Thaïlande, le nombre de commandes pour ce modèle a atteint les 1 000 commandes en seulement 40 minutes.

Le modèle HAVAL H6 PHEV, équipé d'un moteur 1,5 GDIT et d'une transmission hybride dédiée à 2 vitesses (DHT) (la meilleure du marché), peut automatiquement passer au mode de conduite le plus adapté à un scénario de conduite spécifique, comme le mode électrique ou hybride, tout en maintenant l'équilibre entre puissance et économie de carburant.

Selon Autohome, un site Internet automobile populaire en Chine, qui a eu l'occasion de l'essayer : « Le passage des vitesses sur le modèle HAVAL H6 PHEV est très fluide, et il n'y a aucune sensation de rupture ou de saccade. Lorsque le véhicule atteint la plage de vitesse élevée, grâce au soutien du moteur turbocompressé, l'accélération reste puissante et durable. »

L'édition hybride du HAVAL H6 a été lancée sur différents marchés, comme la Thaïlande, l'Australie et l'Afrique du Sud, et a obtenu d'excellents résultats globalement.

ORA, une marque de voiture entièrement électrique de GWM, a également réalisé d'excellentes performances de vente. Selon les données de vente publiées par la société, le nombre de véhicules ORA vendus dans le monde entre janvier et septembre de cette année est de 84 721. En Thaïlande, les statistiques d'Autolife Thailand montrent que de janvier à août de cette année, le modèle ORA GOOD CAT (également connu sous le nom de FUNKY CAT sur certains marchés étrangers) s'est classé premier dans les ventes locales de véhicule électrique, avec une part de marché atteignant 42,4 %.

Le WEY COFFEE 01, un autre véhicule à énergie nouvelle de GWM, a rejoint la « Liste des véhicules électriques éligibles » de l'Office fédéral de l'économie et du contrôle d'exportation (BAFA) allemand le 10 octobre. Les deux versions du véhicule coûtent respectivement 55 900 € et 59 900 €.

GWM attache une grande importance à la gestion de la sécurité du réseau des véhicules. L'ORA FUNKY CAT et le WEY COFFEE 01 sont conformes au règlement n° 155 de l'ONU. Ces deux véhicules seront bientôt disponibles en Europe.

Actuellement, la transformation vers l'adoption de nouvelles énergies de GWM est en plein essor. La société prévoit de lancer davantage de modèles à énergie nouvelle avec des caractéristiques différentes sur le marché mondial et de maintenir la dynamique de croissance de ses ventes.

