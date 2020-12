Les ventes cumulées de Seegene dépassent 1 trillion de KRW cette année et l'entreprise prévoit d'étendre sa capacité de production annuelle à 5 trillions de KRW en 2021

SEOUL, Corée du Sud, 29 décembre, 2020 /PRNewswire/ -- La société de biotechnologie sud-coréenne spécialisée dans le diagnostic moléculaire, Seegene Inc. (KQ096530), a annoncé lundi que ses ventes cumulées cette année ont déjà dépassé la barre des 1 000 milliards de KRW, soit près de 10 fois plus que ses ventes annuelles précédentes (120 milliards de KRW) en 2019. Cela est dû en grande partie à une augmentation exponentielle de la demande de kits de tests de diagnostic moléculaire et d'instruments PCR, essentiels pour diagnostiquer les patients avec précision.

S'appuyant sur la forte croissance des ventes, Seegene a déclaré qu'il prévoyait de faire passer sa capacité de production annuelle de 2 000 milliards de wons sud-coréens (KRW) à 5 000 milliards de wons sud-coréens (KRW) d'ici le premier trimestre 2021. Les cinq sites de production de l'entreprise sont situés à Hanam City, à proximité de la capitale Séoul. De plus, Seegene a récemment acheté 10 752 mètres carrés de terrain à Hanam City, ce qui lui permettra de faire face à une demande mondiale encore plus importante à l'avenir.

Avec la pandémie de COVID-19, les ventes de kits de test COVID-19 mais aussi la demande pour ceux d'autres maladies telles que le HPV, les infections gastro-intestinales et les infections sexuellement transmissibles ont également augmenté de manière significative. Avec plus de 150 produits de réactifs de diagnostic différents de Seegene, la tendance est de plus en plus à l'installation des instruments PCR de Seegene dans le monde entier, ce qui permettrait de générer des ventes plus importantes à long terme. La société a installé plus d'instruments PCR rien qu'en novembre qu'elle n'en a installé pendant toute l'année 2019.

Afin de partager les bénéfices avec ses actionnaires, Seegene a également annoncé qu'il allait multiplier par 15 les dividendes versés, qui passeront à 1 500 KRW pour l'année fiscale 2020. La société de diagnostic moléculaire a déclaré qu'elle commencerait à publier des résultats trimestriels préliminaires pour un partage rapide de l'information avec le public.

Un responsable de Seegene a déclaré que la pandémie de COVID-19 avait à la fois élargi le marché des diagnostics moléculaires et accru la notoriété de la marque Seegene auprès des professionnels de la santé, des responsables gouvernementaux et du grand public. Il a ajouté que « la demande de test de diagnostic moléculaire pour identifier les patients atteints de coronavirus restera identique même avec l'introduction des vaccins ». Tirant les leçons de l'expérience de la pandémie, ce responsable a ajouté que même « dans l'ère post-COVID-19, les diagnostics moléculaires seront largement utilisés pour tester et traiter correctement les patients ».

