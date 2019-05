Les ventes de Haier Thaïlande en hausse de 29 pour cent entre janvier et avril, grâce à sa stratégie de différenciation

Zhang Zhenghui, le président chargé des ventes chez Haier Thaïlande, attribue le succès de Haier dans le pays à son marketing adapté au contexte local, aux échanges réguliers avec les utilisateurs et à sa stratégie de différenciation.

Il a révélé que le climatiseur auto-purifiant est un modèle du genre pour Haier, permettant de créer des produits différenciés d'après les conditions locales. Le nombre d'unités vendues en 2018 s'est élevé à 30 000 et la société prévoit d'en vendre 100 000 cette année.

À l'heure actuelle, la capacité de production annuelle d'appareils électroménagers de Haier en Thaïlande est de 1,5 million d'unités, 40 pour cent étant vendues localement, tandis que 60 pour cent sont exportées en Europe, à Macao, en Amérique du Sud et au Moyen-Orient.

Haier est présent sur le marché thaïlandais depuis 2002 et a repris une usine de Sanyo Electric en 2007, la convertissant en la plus grande base pour appareils électroménagers, intégrant la fabrication, la R-D et les ventes en Asie du Sud-Est. Depuis 2016, Haier connaît une croissance rapide et développe durablement ses activités en Thaïlande.

Tout en développant rapidement ses activités, Haier Thaïlande a porté une grande attention aux projets relatifs au bien-être public.

Récemment, Haier Thaïlande a organisé un marathon à Bangkok et fait don de plus de 200 000 bahts (environ 6 200 USD) de frais d'inscription à une fondation spécialisée dans la cardiologie pédiatrique.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/895649/Haier_Thailand_marathon.jpg

SOURCE Haier