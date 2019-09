Les ventes internationales de Lassa Tyres ont augmenté d'environ 60 %

Lassa Tyres se démarque par sa croissance sur les marchés internationaux. La marque a enregistré une croissance de 60 % de ses volumes de ventes au cours des 5 dernières années et exporte ses pneus dans plus de 80 pays en 2019. Les principaux pays dans lesquels les pneus Lassa Tyres ont été vendus en 2018 sont l'Égypte, l'Italie, l'Allemagne, l'Autriche, l'Ukraine et le Maroc.

ISTANBUL, 2 septembre 2019 /PRNewswire/ -- Lassa Tyres, une marque de Brisa Bridgestone Sabancı Tyre Manufacturing Inc., a enregistré un taux de croissance annuelle composé de 10 % pour ses chiffres d'exportation au cours des 5 dernières années, tout en atteignant une croissance de 60 % de ses chiffres de vente. Lassa Tyres a augmenté le nombre de pays dans lesquels elle opère à plus de 80 en 2019, a est ainsi parvenue à étendre de 41 % ses territoires opérationnels au cours des 5 dernières années.

À la fin de l'année 2018, Lassa Tyres a réalisé 45 % de ses ventes dans des pays européens. Lassa Tyres s'est aussi démarquée en affichant de meilleures performances que la croissance moyenne des marchés dans lesquels elle opère. Selon ses résultats de 2018, tandis que les marchés d'Europe, CEI et MENA ont augmenté de 3 %, Lassa Tyres a augmenté ses ventes de 22 %. Au cours du 1er semestre 2019, alors que l'ensemble des marchés dans lesquels Lassa est actuellement représentée ont reculé de 2 %, Lassa Tyres a augmenté ses ventes de 5 %.

Sur les marchés européens, Lassa Tyres a accru sa part dans presque toutes les catégories de produits et diamètres de jantes, parvenant notamment à se développer avec des ratios élevés dans les catégories de produits UHP et 4x4.

Lassa Tyres a vendu près de 4,2 millions de pneus sur les marchés internationaux en 2018, et parvient à étendre son réseau de pays chaque année. Lassa Tyres a inclus 8 nouveaux pays à son réseau de vente en pleine expansion en 2018 et au cours du premier semestre de 2019, la société est entrée dans 7 nouveaux pays sur les marchés européen, africain et asiatique. Dans le même temps, l'Égypte, l'Italie, l'Allemagne, l'Autriche, l'Ukraine et le Maroc sont devenus les pays dans lesquels Lassa Tyres a vendu le plus de produits.

Les pneus Lassa Tyres sont produits selon les normes de qualité les plus élevées dans l'usine de fabrication à İzmit, en Turquie, en service depuis 45 ans, ainsi que dans l'usine de fabrication à Aksaray, qui a démarré sa production en 2018 et se démarque avec son usine intelligente et ses fonctionnalités de l'industrie 4.0. 5 % de la gamme de produits de Lassa ont été exportés de l'usine d'Aksaray en 2018, et l'objectif de Lassa est d'augmenter ce chiffre à 17 % en 2019 et à 21 % en 2021. La société vise également à s'étendre dans les régions d'Amérique du Sud et d'Asie-Pacifique cette année.

