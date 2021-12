Le pick-up est le premier type de véhicule produit par GWM, et selon les statistiques officielles, le pick-up de GWM connaît une croissance rapide de ses ventes depuis de nombreuses années. Ses ventes mondiales en 2019 s'élevaient à 148 830 unités, une hausse de 7,85 % sur un an. En 2020, ces ventes ont grimpé de 51,2 % sur un an pour atteindre 225 000 unités. Les modèles GWM POER, Wingle 5 et Wingle 7, notamment, sont devenus les trois premiers en termes de ventes de modèles uniques sur le marché mondial des pick-up. Cette année, 187 000 unités du pick-up GWM ont été vendues en seulement trois trimestres, et il s'est surtout vendu plus de 10 000 unités du GWM POER en 16 mois consécutifs.