Les villes les plus riches du monde en 2022

LONDRES, 13 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Le classement des 20 villes du monde comptant le plus de millionnaires en 2022 est dominé par les États-Unis. New York remporte la couronne avec 345 600 millionnaires, et cinq autres villes américaines - San Francisco, Los Angeles, Chicago, Houston et Dallas - s'assurent une place dans le classement très convoité des villes les plus riches du monde. Tokyo occupe la 2ème place avec 304 900 résidents disposant d'une fortune supérieure à un million de dollars, et Londres, la ville la plus riche du monde pendant de nombreuses années, tombe à la 4ème place, derrière la baie de San Francisco, avec seulement 272 400 millionnaires, selon le dernier Henley Global Citizens Report , qui suit les tendances en matière de migration de la richesse privée dans le monde.

Deux villes chinoises, Beijing (9ème) et Shanghai (10ème), entrent dans le Top 10, tandis que la Suisse et l'Australie parviennent chacune à décrocher deux places dans le classement, avec Sydney (11ème), Zurich (15ème), Melbourne (17ème) et Genève (19ème). Le reste du classement 2022 est constitué de Singapour (5ème), Hong Kong (RAS de Chine) (12ème), Francfort (13ème), Toronto (14ème), Séoul (16ème), et enfin Paris, qui perd 3 places pour atteindre la 20ème.

Le rapport présente des données exclusives provenant de New World Wealth , une société d'intelligence économique mondiale, et comprend les cinq villes les plus riches de chaque grande région, ainsi que les 25 villes qui connaissent la croissance la plus rapide en termes de millionnaires.

Le Dr Juerg Steffen , PDG de Henley & Partners , souligne que 14 des 20 premières places se trouvent dans des pays qui offrent des programmes de migration des investissements . « Le droit de vivre, de travailler, d'étudier et d'investir dans les principaux centres de richesse internationaux tels que New York , Londres , Singapour , Sydney , et Toronto peut être garanti par la résidence par investissement. Pouvoir se relocaliser, ainsi que sa famille ou son entreprise, dans une ville plus favorable ou avoir la possibilité de choisir entre plusieurs résidences différentes à travers le monde est un aspect de plus en plus important de la planification internationale du patrimoine et de l'héritage pour les clients privés. »

Selon Andrew Amoils , directeur de la recherche chez New World Wealth, les populations millionnaires de Dubaï, Mumbai et Shenzhen devraient faire partie des 20 villes les plus riches d'ici 2030. « Les villes dotées d'une forte industrie pétrolière et gazière sont particulièrement performantes cette année, notamment Riyad, Sharjah, Luanda, Abu Dhabi, Doha et Lagos. Parmi les autres villes figurant sur la liste des villes à la croissance la plus rapide, citons Lugano, un haut lieu suisse pour les retraités aisés, Bengaluru, la « Silicon Valley de l'Inde », et Hangzhou, l'une des villes les plus pittoresques de Chine. »

Commentant le dernier rapport Henley Global Citizens , le Dr José Caballero , économiste principal au IMD World Competitiveness Center, déclare que « la qualité de vie est un facteur fondamental de la mobilité mondiale et, pour les dirigeants d'entreprise, un niveau de vie élevé et des institutions efficaces sont des atouts importants pour les villes. »

Le Dr Steffen est d'accord avec cette affirmation : « Les villes sont des centres d'opportunités, d'innovation, de prospérité et de culture. Nous avons connu une croissance record cette année, avec de plus en plus d'investisseurs fortunés qui explorent des solutions de migration d'investissement offrant une fluidité et une optionalité de localisation, leur permettant de vivre et de mener leurs affaires dans un large éventail de juridictions et de villes différentes.»

SOURCE Henley & Partners