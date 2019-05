Les WCG 2019 Xi'an annoncent les jeux « New Horizons »

Soyez le [FUTUR] joueur !

Ce qui distingue fondamentalement les WCG, c'est la catégorie « New Horizons » (Nouveaux Horizons). Être à l'avant-garde des sports de demain basés sur les nouvelles technologies

L'évènement présente les nouveaux divertissements dont Robots Wars (combats de robots), un championnat de réalité virtuelle, un concours d'intelligence artificielle, un concours de codage scratch et de codage en blocs qui a recours à Lego

(Vendredi 24 mai), les World Cyber Games (WCG) dévoilent des précisions sur le secteur « Nouveaux Horizons », pour être à l'avant-garde des sports de demain basés sur les nouvelles technologies.

Les WCG 2019 Xi'an marquent le retour des WCG et offre une image complètement différente des précédentes éditions des WCG. La caractéristique distinctive la plus importante des nouveaux WCG est la catégorie « Nouveaux horizons ».

La catégorie « Nouveaux Horizons » des WCG a pour objectif suprême de forger le domaine des sports de demain, de créer une culture du jeu qui permette à quiconque de participer facilement et de profiter des nouvelles technologies. Les WCG auront lieu à Xi'an, en Chine, en juillet et ils se déclineront en quatre évènements, à savoir : robot, IA, RV (réalité virtuelle) et Scratch.

Dans le champ de la robotique, les WCG vont organiser le « championnat WCG de combats de robots : GANKER ARENA » conjointement à GJS ROBOT, un développeur mondial de robots de combat basé à Shenzhen, en Chine. Cette compétition s'appuie sur un robot de combat (répondant au nom de GANKER EX) qui reconnaît le mouvement du corps grâce à une technologie de pointe de contrôle du mouvement. Autrement dit, la version réaliste du concours de combat de robots qui a été immortalisé dans le film Real Steel pourra être vue à l'occasion des WCG 2019 Xi'an. Cela signifie non seulement un grand pas en avant pour faire passer le combat des mecha (armures robotisées) de la science-fiction à la réalité, mais donne aussi le coup d'envoi d'une « nouvelle ère » passionnante qui fait basculer le combat de robots dans les sports du futur.

« WCG AI Masters » est une façon de constituer une équipe de football basée sur l'intelligence artificielle par les joueurs, en la développant en vertu des règles du football en salle (futsal). Les joueurs peuvent utiliser la plate-forme d'apprentissage en ligne ingénieusement conçue et construite par les WCG pour développer des algorithmes et améliorer la capacité de jeu de l'IA. La qualification s'adresse à toutes les personnes qui étudient et apprennent l'IA, et plus de 100 équipes originaires de 38 pays ont d'ores et déjà présenté leurs candidatures pour les épreuves éliminatoires.

« WCG VR championship » est une compétition de jeux sportifs en réalité virtuelle qui utilise le jeu RV de simulation de stratégie Final Assault, développé par Phaser Lock Interactive (PLI). La fonction d'observateur améliorée et le rendu audiovisuel en réalité mixte (MR) sont absolument époustouflants. Ce championnat de réalité virtuelle a eu recours à des épreuves de sélection des streamers qui représenteront l'Amérique du Nord, l'Europe et la région Asie-Pacifique à partir des éliminatoires diffusées en direct. Ces streamers s'affronteront lors de la grande finale des WCG 2019 Xi'an.

Enfin, « le WCG Scratch Creative Challenge » (défi créatif de scratch) organisera le « Block Coding Program Competition » (concours de programme de codage en blocs), qui utilisera les programmes de codage Scratch 3.0 et les nouveaux kits de Lego Education pour créer des œuvres pleines d'imagination. Le professeur Mitchel Resnick du Media Lab de l'Institut de technologie du Massachusetts (MIT), fondateur de Scratch, participera en personne aux côtés des étudiants, dans la ville de Xi'an. L'évènement devrait devenir un forum servant à partager de nouvelles sources d'inspiration.

Lee Jung Jun, PDG des WCG, a déclaré : « Les nouveaux WCG offriront une nouvelle culture du jeu qui fera le bonheur des gens du monde entier et ils seront bien plus qu'un simple tournoi de sports électroniques. J'espère que les contenus hauts en couleur de New Horizons vous plongeront dans l'avenir du divertissement ».

Les WCG 2019 Xi'an sont un évènement qui se tiendra du jeudi 18 juillet au dimanche 21 juillet au Qujiang New District à Xi'an, en Chine. Les WCG illustrent l'intérêt et l'enthousiasme actuels des passionnés de sports électroniques du monde entier, car ils attirent près de 40 000 joueurs mondiaux venant de 111 pays dans le secteur des jeux sportifs.

Les WCG ont choisi 336 participants à l'issue des éliminatoires des jeux sportifs, qui s'affronteront dans les finales régionales. Les finales régionales des WCG 2019 Xi'an auront lieu dans quatre régions du globe - l'Asie, l'Amérique du Nord, l'Europe et la Chine - à partir du 27 mai. Les finales régionales sélectionneront les joueurs qui participeront à la grande finale des WCG 2019 Xi'an. En plus des jeux sportifs (Game Sports) et de « New Horizons », les WCG donneront aussi des précisions sur la « Conférence des sports électroniques » qui servira à partager les connaissances et sur le « Festival » qui offrira une série d'évènements pour votre plus grand plaisir.

Vous en saurez plus sur les WCG 2019 Xi'an en cliquant sur WCG.com.

À propos des WCG

Les WCG constituent un festival mondial de sports électroniques qui vise à créer un monde meilleur en réunissant les gens du monde entier autour du plaisir partagé que procurent les jeux et la culture numérique. En accueillant les World Cyber Games comme un évènement mondial qui offre une programmation très riche, les WCG comptent être bien plus qu'une simple compétition de sports électroniques et devenir un festival reflétant une harmonie mondiale.

