LESS_ continue de croître et se prépare pour le prochain cycle de financement

WROCŁAW, Pologne, 30 décembre 2020 /PRNewswire/ -- 700 000 utilisateurs du monde entier ont rejoint LESS _, une plate-forme internet de vente de vêtements et d'accessoires d'occasion qui opère depuis la Pologne. L'application a été lancée en juin 2019 et six mois plus tard, elle a obtenu 4 millions d'euros lors du cycle de lancement. Aujourd'hui, LESS_ prépare le prochain cycle de financement qui sera alloué à l'expansion sur les marchés d'Europe de l'Est et du Sud. L'application s'inscrit dans les tendances de consommation mondiales les plus importantes qui créent des opportunités pour les investisseurs.

Le rythme rapide de développement de LESS_ ainsi que l'utilité sociale du modèle commercial adopté ont été appréciés par le magazine économique MyCompany et reconnus comme la start-up polonaise de 2020. Mateusz Oleksiuk, PDG, explique : « LESS_ est né parce que nous avons vu la nécessité de créer un espace pour les amateurs de mode conscients. Ensemble, nous changeons l'approche du shopping en donnant la possibilité de profiter de la vie dans la veine du minimalisme. Nous éduquons et inspirons le changement. Nous encourageons une vision consciente de la consommation. À notre avis, la mode et le minimalisme peuvent aller ensemble. C'est l'une des tendances mondiales les plus fortes et nous sommes déjà en train de construire notre avantage mondial pour nos investisseurs. La croissance de l'e-commerce pendant la pandémie est également une tendance mondiale et cette tendance stimule l'augmentation des initiatives d'e-commerce. »

La plate-forme donne accès à des milliers de garde-robes virtuelles appartenant, entre autres, à des célébrités, des influenceurs, des athlètes et des chanteurs, qui offrent facilement à leurs fans l'accès aux articles de leurs idoles. L'un des titulaires de compte LESS_ est Robert Lewandowski, le meilleur footballeur du monde 2020 selon la FIFA, qui est également un investisseur dans la société qui est l'opératrice de la plate-forme. Outre le joueur du Bayern Munich, la structure de l'actionnariat comprend également des investisseurs très expérimentés. Krzysztof Pawiński est le président et le propriétaire du groupe Maspex, la plus grande entreprise alimentaire d'Europe centrale et orientale, Dawid Urban, un business-angel très apprécié, co-fondateur et directeur de l'exploitation de LESS_, Eryk Stankunowicz, rédacteur en chef de longue date de l'édition polonaise de Forbes, Cezary Pietrasik, ancien directeur de la CEE au sein du fonds d'investissement privé londonien Warburg Pinkus, et également les fondateurs d'Allegro, la plus grande plate-forme de commerce électronique de cette région d'Europe.

