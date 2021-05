Let's Win! ¡Pancreatic Cancer cumple 5 años!

NUEVA YORK, 28 de mayo de 2021 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Hace cinco años, Let's Win! Pancreatic Cancer lanzó una plataforma sin precedentes para llenar un vacío para los pacientes con cáncer de páncreas. Desde mayo de 2016, Let's Win ha publicado más de 500 artículos originales sobre las investigaciones más recientes de nuevos tratamientos, ensayos clínicos y sobre pacientes que siguen diferentes protocolos. Expertos médicos revisan toda la información. Let's Win también brinda esperanza a los pacientes y sus familias a través de nuestra serie de videos de sobrevivientes, donde publicamos casi 40 videos que muestran historias de sobrevivientes a largo plazo.

"Lo que comenzó como una visión de la paciente y ya fallecida cofundadora Anne Glauber", dijo la cofundadora y presidenta de la junta, Willa Shalit, "se ha convertido en un recurso vital tanto en inglés como en español". Let's Win proporciona a los pacientes y médicos la información más actualizada sobre los tratamientos del cáncer de páncreas y tiene el compromiso de hacer que esta información sea accesible para todos los pacientes en todo el mundo.

El trabajo incansable de científicos y médicos dedicados, comprometidos a encontrar tratamientos eficaces y nuevos protocolos da vida a una próspera serie de historias cada semana, lo que nos permite seguir compartiendo más información con los pacientes. Nuestro sitio web ha tenido más de 550,000 visitas y ha sido accedida 1.5 millones de veces.

Nuestras sólidas campañas de redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram llegan, en inglés y español, a todas las personas afectadas por el cáncer de páncreas para brindarles la información más reciente sobre esta enfermedad. Hemos organizado más de 60 Twitter PancChats, con más de 189 millones de impresiones.

"Nos hemos convertido en una parte integral de la defensa del cáncer de páncreas", dijo Cindy Price Gavin, nuestra directora ejecutiva fundadora, quien ha copresidido la reunión anual de la World Pancreatic Cancer Coalition durante los últimos tres años. Let's Win ha ganado dos premios importantes: el primer Biden Cancer FIERCE Award for Leadership through Exemplary and Awesome Purpose y el Platinum PR Hall of Fame.

Let's Win comenzó como una iniciativa de Lustgarten Foundation. Estamos agradecidos por el apoyo que nos permitió crecer y convertirnos en una fundación sin fines de lucro próspera y respetada a nivel mundial. Durante las próximas semanas compartiremos los aspectos destacados de los avances en los tratamientos y la detección temprana del cáncer de páncreas, mejoras a Let's Win a lo largo de los años, y mucho más.

Información sobre Let's Win! Cáncer de páncreas

Let's Win! Pancreatic Cancer (www.letswinpc.org) es una comunidad en línea que conecta a médicos, investigadores y pacientes con las últimas opciones de tratamiento impulsadas por la ciencia a través de un sitio web dinámico y un sólido programa de redes sociales en inglés y español. Let's Win además da a conocer tratamientos novedosos para combatir la enfermedad a médicos con experiencia que no se especializan en el cáncer de páncreas. El sitio presenta un foro interactivo para pacientes y familiares, donde los pacientes describen sus planes de tratamiento, información sobre ciencia prometedora, aspectos destacados de los ensayos clínicos más recientes, información sobre la gestión de la atención durante el tratamiento, noticias actuales sobre el cáncer de páncreas y videos inspiradores de sobrevivientes. El Consejo Consultivo Científico de Let's Win está compuesto por científicos y médicos de renombre mundial que lideran la investigación de vanguardia sobre el cáncer de páncreas. Let's Win! Pancreatic Cancer es una organización 501(c)(3) y se enorgullece de estar afiliada a Lustgarten Foundation.

