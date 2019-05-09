Летняя школа китайского университета XJTLU представляет новую бизнес-программу

СУЧЖОУ (SUZHOU), Китай, 9 мая 2019 г. /PRNewswire/ -- Университет Xi'an Jiaotong-Liverpool University в этом году представит новую летнюю учебную программу под названием « Ведение бизнеса в меняющемся Китае », расширяя существующий портфель курсов Летней школы китайского языка.

XJTLU, крупнейший в Китае вуз, осуществляющий подготовку студентов по совместным программам с зарубежным учебным заведением, уже предлагает широкий спектр летних курсов продолжительностью от двух до шести недель, предоставляя всем желающим возможность изучать основы или повышать уровень китайского языка одновременно с участием в разнообразных культурных активностях.

Новая бизнес-программа продолжительностью в две недели - с 1 по 14 июля, - разработана с целью предоставить студентам и профессионалам ценную аналитическую и практическую информацию о ведении коммерческой деятельности в Китае.

Обучение по всем программам Летней школы XJTLU проходит на территории университетского кампуса в Сучжоу - в 24-минутах езды на поезде из Шанхая.

По словам художника и выпускника Летней школы XJTLU Шона Ансари (Shaun Ansari), Сучжоу - идеальное место для учебы, располагающее множеством уникальных культурных сокровищ и увлекательных достопримечательностей.

«От тематического парка Huayi Brothers Movie World - китайского «ответа» паркам Warner Brothers, - до небольших художественных галерей в переулках исторической улицы Пинцзян. Здесь никому и никогда не будет скучно», - отмечает он.

Шон, принявший решение остаться в Сучжоу и пройти программу подготовки специалистов по масс-медиа и коммуникациям в XJTLU, называет обучение в Летней школе незабываемым опытом, подарившим ему друзей на всю жизнь.

Шестинедельный курс обучения включал 15 часов занятий китайским языком в неделю, что, по словам Шона, было одновременно непросто и очень продуктивно.

«Меня буквально вытолкнули из собственной зоны комфорта, и мой преподаватель верил в меня даже тогда, когда я сам сомневался в своих силах, - добавляет Шон. -

Благодаря маленьким группам, я имел возможность регулярно получать индивидуальную оценку собственного прогресса для дальнейшего улучшения языковых навыков.

Я не ждал столь высоких результатов в изучении китайского языка так быстро».

Шон также отмечает, что его любимой частью программы Летней школы стали культурные активности - от уроков каллиграфии до занятий традиционными боевыми искусствами, - и даже игра в лазертаг в спортивном комплексе на отдельном острове.

В этом году он вернулся в XJTLU, чтобы продолжить изучение китайского языка с целью получить сертификат HSK (стандартизированного квалификационного экзамена по китайскому языку) 5-го уровня.

Летняя школа XJTLU объявила о начале приема заявок от желающих пройти курс обучения «Ведение бизнеса в меняющемся Китае» или принять участие в других летних программах изучения китайского языка. Больше информации см. на веб-сайте Летней школы и краткосрочных курсов .

SOURCE Xi'an Jiaotong-Liverpool University