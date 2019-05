Lettre ouverte de Healthy Europe appelant les dirigeants de l'UE à accorder la priorité à la santé et au bien-être

BRUXELLES, 9 mai 2019 /PRNewswire/ -- All Policies for a Healthy Europe – une coalition d'organisations non gouvernementales et d'associations à but non lucratif, de groupes de réflexion, d'associations syndicales et d'entreprises de premier plan – a adressé une lettre ouverte conjointe aux dirigeants européens participant jeudi au sommet de Sibiu sur le thème de l'avenir de l'Europe, les invitant à faire de l'amélioration de la santé et du bien-être des citoyens une priorité absolue pour les cinq prochaines années.

« Si les dirigeants européens souhaitent sincèrement aller au-devant des besoins et des craintes des citoyens européens lors des prochaines élections européennes, le bien-être des citoyens doit être au cœur des politiques de l'UE », a déclaré AP4HE dans sa lettre aux présidents des trois institutions européennes et aux 27 dirigeants européens présents au sommet.

« Les nouvelles institutions de l'UE doivent se mettre à l'ouvrage pour trouver une place dans le cœur des citoyens et éveiller l'inspiration et la popularité nécessaires et guider un avenir fait d'optimisme et de croissance. Pour que les citoyens s'ouvrent à ces institutions, nous estimons que se recentrer sur leur bien-être peut être un élément essentiel. »

AP4HE a publié son manifeste avant les élections européennes à venir, suite à une enquête Eurobaromètre dans laquelle plus de 70 % des citoyens ont appelé à davantage de mesures au niveau européen pour la santé et le bien-être.

AP4HE propose trois principaux trains de mesures que devrait mettre en place la prochaine Commission européenne en vue de promouvoir la santé et le bien-être :

Des sociétés en bonne santé : bien-être mental et physique.

Un environnement sain : cet aspect s'attache à des thématiques comme la qualité de l'air et de l'eau, la pollution sonore, les produits chimiques dangereux, la viabilité alimentaire et l'énergie propre.

Des systèmes de soins de santé sains : les mesures se concentreraient sur la modernisation et la viabilité des systèmes de santé et des soins de longue durée.

La numérisation pour améliorer la santé et le bien-être apparaît également comme un catalyseur essentiel dans le manifeste.

« Nous pensons que notre manifeste peut apporter une contribution appréciable au 'Programme stratégique 2019-2024', présenté dans la note décisionnelle élaborée par le Président Tusk en vue du sommet de Sibiu et que nos objectifs sont en droite ligne avec les priorités essentielles qui guideront les travaux de l'UE au cours des cinq prochaines années », est-il ajouté dans la lettre.

Pour la lettre complète, cliquez ici : https://healthyeurope.eu/2019/05/sibiu-summit-open-letter

Note au rédacteur : All Policies for a Healthy Europe est une initiative intersectorielle visant à faire de la santé et du bien-être des citoyens une priorité fondamentale pour l'Europe et un objectif stratégique pour la prochaine Commission.

Pour de plus amples informations et une copie du manifeste, rendez-vous sur www.healthyeurope.eu ou contactez communications@ap4he.eu.

