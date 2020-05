Lettre ouverte des PDG de l'Oil and Gas Climate Initiative

Se concentrer sur ce qui compte

LONDRES, 26 mai 2020 /PRNewswire/ -- Les défis sans précédent auxquels le monde est confronté nous obligent toutes et tous à nous concentrer davantage sur ce qui compte vraiment. Notre priorité immédiate, en tant que PDG, est de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour que nos employés et nos communautés soient en sécurité et capables de faire face à la pandémie de manière efficace. Nous nous efforcerons d'aider le monde à se remettre du choc économique de cette crise qui a sans doute frappé certains plus que d'autres, mais qui nous touche tous.

Nous avons entendu des inquiétudes liées au fait que cette crise pourrait pousser les compagnies pétrolières et gazières, ainsi que les gouvernements du monde entier, à retarder les mesures en faveur du climat. La réalité est que, plutôt que de modifier nos priorités, la crise de la Covid-19 cristallise davantage notre attention sur ce qui est essentiel : la santé, la sécurité et la protection de l'environnement tout en fournissant l'énergie et les produits vitaux dont la société a besoin pour soutenir la reprise économique.

La mission commune des membres de l'OGCI depuis sa création en 2014 est d'agir collectivement pour lutter contre le défi climatique et d'accélérer la réponse mondiale au risque de changement climatique tout en soutenant la croissance économique. Au sein de l'OGCI et dans nos propres entreprises, nous nous attachons à poursuivre cette mission.

Le changement climatique est une réalité à laquelle nous sommes tous confrontés et qui nécessite une approche cohérente et dédiée. Les réponses les plus efficaces à cette pandémie à travers le monde révèlent à quel point la collaboration et la solidarité sont essentielles face aux problèmes globaux. Cela permet de renforcer la valeur de notre effort collectif pour relever le défi climatique à travers la collaboration entre les gouvernements, les entreprises, la société civile et la population en général. Des progrès technologiques, une politique plus efficace et des investissements dans les infrastructures seront tous nécessaires pour faire face à l'ampleur du défi climatique.

Pour leur part, l'OGCI et ses entreprises membres réitèrent leurs efforts et s'engagent à :

Accélérer les efforts de réduction des émissions dans nos propres entreprises, par exemple en continuant à réduire les émissions de méthane. Nous prenons des mesures dans nos entreprises individuelles pour soutenir les investissements et le développement technologique dans les solutions à faibles émissions de carbone, afin de continuer à respecter les engagements collectifs de l'OGCI, ainsi que les engagements spécifiques de chaque entreprise en matière de climat.

par exemple en continuant à réduire les émissions de méthane. Nous prenons des mesures dans nos entreprises individuelles pour soutenir les investissements et le développement technologique dans les solutions à faibles émissions de carbone, afin de continuer à respecter les engagements collectifs de l'OGCI, ainsi que les engagements spécifiques de chaque entreprise en matière de climat. Continuer à soutenir l'élaboration, la mise en œuvre et l'extension de solutions innovantes à faibles émissions de carbone dans le secteur du pétrole et du gaz, dans d'autres secteurs industriels et dans le transport commercial par le biais d'OGCI Climate Investments, notre fonds d'investissement climatique doté de plus d'un milliard de dollars.

dans le secteur du pétrole et du gaz, dans d'autres secteurs industriels et dans le transport commercial par le biais d'OGCI Climate Investments, notre fonds d'investissement climatique doté de plus d'un milliard de dollars. Faire progresser les possibilités de développer des activités commercialement viables, respectueuses de l'environnement et sûres de captage, d'utilisation et de stockage du carbone , en étroite collaboration avec les pays membres de la Conférence ministérielle sur l'énergie propre afin de décarboniser de nombreux secteurs industriels, et par le biais d'OGCI Climate Investments.

, en étroite collaboration avec les pays membres de la Conférence ministérielle sur l'énergie propre afin de décarboniser de nombreux secteurs industriels, et par le biais d'OGCI Climate Investments. Continuer à soutenir les gouvernements à mesure qu'ils conçoivent des politiques efficaces qui peuvent accélérer les transitions énergétiques, tout en stimulant la croissance économique, en travaillant notamment avec nos partenaires comme l'Agence internationale de l'énergie, la Conférence ministérielle sur l'énergie propre et la Global Methane Alliance.

Tandis que le monde entier coopère, une région, un pays, une communauté après l'autre, pour contenir la pandémie, nous avons vu l'importance de l'innovation, de la collaboration et du courage pour progresser vers un avenir plus sain pour tous. Alors que tous les regards se tournent vers les approches les plus efficaces pour sortir de cette crise, vous pouvez compter sur nous pour faire notre part. Nous continuerons de travailler avec d'autres pour soutenir la reprise économique et la transition vers un avenir plus sain et à plus faibles émissions de carbone.

Bernard Looney

BP Plc

Mike Wirth

Chevron Corporation

Dai Houliang

CNPC

Claudio Descalzi

Eni S.pA.

Eldar Saetre

Equinor ASA

Darren Woods

ExxonMobil Corporation

Vicki Hollub

Occidental

Roberto Castello Branco

Petroleo Brasiliero SA

Josu Jon Imaz

Repsol S.A.

Ben van Beurden

Royal Dutch Shell plc

Amin Nasser

Saudi Aramco

Patrick Pouyanné

Total S.A.

La lettre est également disponible sur le site Web de l'OGCI à l'adresse https://oilandgasclimateinitiative.com/ceo-open-letter-2020/.

À propos de l'Oil and Gas Climate Initiative

L'Oil and Gas Climate Initiative est un consortium mené par des PDG qui vise à accélérer la réponse du secteur au changement climatique. Les entreprises membres de l'OGCI soutiennent explicitement l'Accord de Paris et ses objectifs. En tant que leaders du secteur, représentant plus de 30 % de la production mondiale de pétrole et de gaz, nous voulons jouer un rôle actif dans l'élaboration du parcours mondial vers la neutralité carbone. Nous y parvenons en tirant parti des forces collectives de l'OGCI, en nous améliorant constamment et en nous appuyant sur les bonnes pratiques internationales des entreprises pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et accélérer la transition vers un avenir à faibles émissions de carbone.

Nos membres investissent collectivement plus de 7 milliards de dollars chaque année dans des solutions à faibles émissions de carbone. OGCI Climate Investments, notre fonds doté de plus d'un milliard de dollars, investit dans des solutions visant à décarboniser des secteurs comme le pétrole et le gaz, les secteurs industriels et le transport commercial. L'OGCI comprend BP, Chevron, CNPC, Eni, Equinor, ExxonMobil, Occidental, Petrobras, Repsol, Saudi Aramco, Shell et Total.

Pour en savoir plus sur l'OGCI, veuillez consulter le site www.oilandgasclimateinitiative.com.

