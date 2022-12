L'étude de l'impact économique total de la plateforme d'intégration Celigo révèle un retour sur investissement de 364 %

Une étude indépendante récente révèle que Celigo offre une meilleure expérience aux clients, aux partenaires et aux utilisateurs finaux grâce à l'efficacité des processus, à l'amélioration de la productivité des TI et des utilisateurs commerciaux et à la réduction des erreurs

SAN MATEO, Californie, 1er décembre 2022 /PRNewswire/ -- Celigo , la principale société d'automatisation axée sur l'intégration, a publié aujourd'hui une étude commandée par Forrester Consulting sur l'impact économique total™ (TEI) de la plateforme d'intégration Celigo.

L'étude Forrester TEI a examiné le retour sur investissement (ROI) potentiel et les avantages commerciaux que les entreprises peuvent réaliser en déployant la plateforme d'intégration Celigo au sein de leur organisation. Grâce à une série d'entretiens avec des clients et à une analyse financière complète, Forrester a découvert qu'une organisation composite obtient des avantages de 820 000 dollars sur trois ans contre des coûts de 176 000 dollars, soit une valeur actuelle nette (VAN) de 643 000 dollars et un retour sur investissement de 364 %.

« Les entreprises doivent adopter une approche globale de l'automatisation », a déclaré Jan Arendtz, fondateur et PDG de Celigo. « Comme le démontre, selon moi, cette étude de Forrester, Celigo offre des retours significatifs aux entreprises modernes qui recherchent une productivité accrue, une meilleure visibilité et des cycles de développement plus courts, le tout au sein d'une plateforme unique qui sert à la fois les utilisateurs techniques et commerciaux. »

Avant d'utiliser la plateforme d'intégration de Celigo, les personnes interrogées ont constaté que leur organisation n'était pas en mesure de suivre le rythme des demandes d'automatisation et d'intégration de l'entreprise. Les processus d'entreprise et les intégrations étaient manuels ou seulement partiellement automatisés, malgré une demande croissante d'amélioration de l'efficacité des flux de travail. Les processus existants que les personnes interrogées avaient mis en place étaient souvent sujets à des erreurs lorsque les données augmentaient, et leurs équipes informatiques n'avaient ni le temps ni la capacité de répondre aux besoins d'intégration et d'automatisation de l'entreprise. Cela a eu un impact négatif sur les expériences des utilisateurs finaux, des clients et des partenaires.

L'étude révèle que les organisations bénéficient énormément de l'investissement dans la plateforme Celigo, et ce, de plusieurs manières :

L'environnement à faible code permet au personnel informatique de réduire jusqu'à 75 % les délais de développement des intégrations et des projets de flux, ce qui a permis à l'organisation composite d'économiser 463 100 dollars sur trois ans.





sur trois ans. La vue centralisée de l'état de toutes les intégrations et de tous les flux dans l'ensemble de l'entreprise a permis de réduire le temps de résolution des erreurs de 90 %, de diviser par deux le nombre total d'erreurs de données et de réduire les coûts de résolution des erreurs de données de 135 500 dollars sur trois ans.





sur trois ans. Le retour de plus de 100 heures de temps de travail d'employé habituellement consacrées à des tâches manuelles, répétitives et basées sur des données, ce qui a permis à l'organisation composite d'économiser 221 100 dollars sur trois ans.

En investissant dans la plateforme Celigo, les entreprises ont trouvé une solution qui permet aux services informatiques et aux unités opérationnelles de répondre aux opportunités et aux défis de l'entreprise, d'éliminer les silos et d'assurer la cohérence et la précision des données dans des systèmes disparates, et de réduire les coûts de mise à l'échelle lorsque les données augmentent et que les unités opérationnelles ont besoin d'une automatisation rapide des processus ou d'une intégration des applications. En outre, il a permis aux petites équipes informatiques de simplifier les opérations et d'offrir une meilleure expérience aux employés, aux clients et aux partenaires.

L'étude a également montré que les organisations qui déploient la plateforme d'intégration de Celigo bénéficient d'avantages supplémentaires, tels que :

Sécurité améliorée grâce à plusieurs fonctions intégrées, notamment le cryptage de bout en bout, les efforts de diligence raisonnable sur les fournisseurs de services externes et une infrastructure fiable qui protège les données sensibles et atténue les menaces.





Une plus grande sécurité et une meilleure visibilité des données, ce qui a amélioré la satisfaction des clients en leur donnant un meilleur accès aux informations pour une meilleure prise de décision.





Un meilleur service pour les parties prenantes internes et externes, permettant aux organisations d'alimenter leur croissance en prenant des décisions commerciales plus avisées.

Les organisations adoptent de plus en plus les solutions iPaaS (integration-platform-as-a-service) comme un atout dans leurs stratégies d'automatisation des processus métier. La solution d'automatisation et d'intégration low-code de Celigo leur permet d'unifier leurs applications et données distribuées, dont le nombre ne cesse de croître, tout en améliorant l'efficacité des équipes informatiques et des utilisateurs. Il permet aux principales parties prenantes de créer, maintenir et gérer des intégrations dans l'ensemble de l'entreprise, y compris les applications SaaS et sur site, afin d'automatiser ces processus de bout en bout.

Pour plus d'informations sur l'impact économique total™ de la plateforme d'intégration Celigo, téléchargez l'étude complète .

