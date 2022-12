L'étude de Private Wealth révèle que l'intérêt des investisseurs pour les actifs numériques reste élevé

Quatre personnes sur cinq parmi les personnes à valeur nette élevée (HNWI, High Net Worth Individuals) et les family offices ont déjà investi dans les actifs numériques

La clientèle aisée (MAI, Mass Affluent Individuals) a augmenté ses investissements malgré la morosité du marché

La majorité des investisseurs pensent que la formation et une réglementation plus claire favoriseront l'adoption de ces actifs

SINGAPOUR, 8 décembre 2022 /PRNewswire/ -- La plus grande étude de cette année, qui a interrogé 1 500 investisseurs internationaux sur leurs attitudes et leurs stratégies d'investissement en matière d'actifs numériques, a été publiée aujourd'hui par Matrixport, l'un des plus grands écosystèmes de services financiers en matière d'actifs numériques. Il a été nommé par CB Insights parmi les 50 sociétés blockchain les plus prometteuses au monde en 2022. L'étude est intitulée Private Wealth in Digital Assets Study 2022. Les personnes interrogées étaient composées de family offices simples et multiples, de personnes à valeur nette élevée (HNWI, High Net Worth Individuals) et d'une clientèle aisée (MAI, Mass Affluent Individuals) à travers cinq centres internationaux de gestion de patrimoine : Singapour, Hong Kong, Taïwan, Australie et Royaume-Uni.

Commandée par Matrixport et produite par FT Longitude, la division spécialisée dans la recherche et le marketing de contenu du groupe Financial Times, l'étude révèle que 80 % des HNWI et 70 % des family offices se disent très intéressés ou vraiment très intéressés par les actifs numériques. Quatre HNWI et family offices sur cinq ont investi dans des actifs numériques au cours de l'année écoulée. Moins de 7 % des HNWI et seulement 10 % des family offices ne sont pas intéressés par l'investissement dans les actifs numériques. Ces sentiments n'ont pas changé, même après une chute importante de la capitalisation boursière des actifs numériques à la suite de l'effondrement de Terra Luna en mai 2022.

Les actifs numériques ont également continué à attirer l'attention des MAI, rattrapant les autres types d'investisseurs dans l'intérêt d'investir dans cette classe d'actifs. Alors que seulement un MAI sur quatre était intéressé avant la capitulation du marché des actifs numériques en mai 2022, la moitié d'entre eux déclarent aujourd'hui vouloir des actifs numériques dans leur portefeuille.

Eugene Lim, responsable du patrimoine privé, Matrixport a déclaré : « Malgré les perspectives moroses du marché, nous avons continué à voir un afflux de grands investisseurs dans les actifs numériques. Nous avons commandé cette étude pour comprendre les facteurs clés qui encouragent les investisseurs à considérer cette classe d'actifs et identifier les failles qui découragent son adoption. Le rapport révèle des informations précieuses sur ce qui est important pour favoriser l'acceptation et la légitimité de la classe d'actifs, et sur ce qu'il faut pour que notre secteur arrive à maturité. »

Laura Adcock, rédactrice en chef, FT Longitude, a dit : « Cette étude examine en profondeur les réflexions des investisseurs sur les actifs numériques. Elle couvre une année unique et nous donne une perspective précieuse sur les ressentis des investisseurs avant et après le crypto crash. Des entretiens approfondis menés avec des acteurs majeurs du secteur complètent les données avec de précieuses informations qualitatives, ce qui a considérablement amélioré la qualité du récit. »

Après avoir étudié les comportements des personnes interrogées, nous avons identifié trois archétypes d'investisseurs distincts : le sophistiqué (Sophisticated), l'expérimental (Experimental) et le sceptique (Sceptical), en fonction de leur niveau d'intérêt et de la proportion d'actifs numériques qu'ils détiennent dans leurs portefeuilles d'investissement. L'étude analyse le paysage actuel et les perspectives de la classe des actifs numériques à travers le prisme de ces archétypes.

Les stratégies d'investissement évoluent

La majorité des investisseurs sophistiqués et expérimentaux, qui détiennent jusqu'à 25 % ou plus de leurs actifs en actifs numériques, ont indiqué que leurs stratégies d'investissement mûrissent à mesure qu'ils se familiarisent avec les actifs numériques. Ces investisseurs recherchent surtout un éventail plus large de produits d'investissement adaptés à différents profils de risque. En termes de canaux pour réaliser leurs investissements, ils préfèrent les intermédiaires natifs des actifs numériques, tels que les gestionnaires de crypto-actifs, aux gestionnaires de patrimoine traditionnels ou aux banques.

L'expérience utilisateur est la clé de l'adoption massive

Les participants à l'enquête (HNWI, MAI et family offices) souhaitaient tous de meilleurs moyens d'investir. Ils ont identifié que des plateformes technologiques plus faciles à utiliser sont le principal facteur influençant l'adoption des actifs numériques. Ce résultat souligne l'importance de l'accessibilité, à l'instar des applications bancaires mobiles sur smartphone qui ont transformé les services bancaires. Les autres facteurs d'adoption sont l'arrivée d'investisseurs à long terme, l'offre de services d'actifs numériques par les institutions financières traditionnelles et la multiplication des cas d'utilisation des actifs numériques.

Les actifs numériques complètent les portefeuilles traditionnels

L'étude indique que les investisseurs considèrent les actifs numériques comme un moyen de construire des portefeuilles plus solides. Certains investisseurs ont déclaré qu'ils étaient motivés par le fait que les actifs numériques pouvaient offrir de meilleurs rendements que les actifs traditionnels. Les investisseurs sophistiqués et les jeunes investisseurs ont souligné plusieurs facteurs d'incitation causés en partie par la finance traditionnelle, qui augmentent leur appétit pour les actifs numériques, comme l'abus perçu du contrôle gouvernemental par le système bancaire et la dépréciation des billets de banque.

Perspectives : la réglementation et la formation façonneront l'avenir des actifs numériques

L'étude a révélé que près de la moitié des investisseurs s'attendent à ce que la plupart des actifs soient numériques à l'avenir et que les nouvelles réglementations contribueront probablement à stabiliser le marché. Les investisseurs sophistiqués et sceptiques ont déclaré qu'une réglementation coordonnée au niveau international augmenterait leur confiance et leur appétit pour les actifs numériques. Les experts du secteur ont également déclaré que les réglementations établiront des règles d'engagement claires pour le secteur, comme la proposition de Singapour d'introduire des tests de risque des actifs numériques pour les investisseurs et des directives de divulgation des risques pour les prestataires de services.

Un investisseur sur trois admet avoir investi dans des actifs numériques sans en avoir une parfaite connaissance, et l'importance de l'orientation et de la formation met cet aspect en évidence. Les investisseurs ont cité comme principaux obstacles à l'investissement le risque de fraude, les risques de cybersécurité, la volatilité du marché et le manque de compréhension de la classe d'actifs.

Il est intéressant de noter que de nombreux investisseurs se sont tournés vers les régulateurs pour qu'ils les informent sur les actifs numériques. Cependant, les experts de l'industrie ont partagé le fait que les régulateurs commencent seulement à en apprendre davantage sur la classe d'actifs, et ont estimé que les acteurs de l'industrie des actifs numériques doivent travailler ensemble pour combler cette lacune. Les acteurs de l'écosystème des actifs numériques, comme Matrixport , s'emploient à combler cette lacune et à former la prochaine génération de crypto-natifs.

Eugene Lim a ajouté : « En tant qu'un des principaux gestionnaires d'actifs numériques dans l'écosystème, Matrixport est convaincu que l'étude agit comme une boussole pour guider les investisseurs sur leur objectif de générer une richesse à long terme dans les actifs numériques. Elle ouvre la voie pour que l'industrie construise une classe d'actifs durable fondée sur l'expertise d'investissement, la confiance et le professionnalisme. »

