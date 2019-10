Leutgeb Entertainment Group GmbH présente : Semino Rossi « So Ist das Leben » - La grande tournée anniversaire

GRAZ, Autriche, 31 octobre 2019 /PRNewswire/ -- Semino Rossi, la star absolue des cœurs, fera une grande tournée à partir de l'automne 2020. Son périple musical l'emmènera dans 7 pays avec 61 concerts en tout. Semino Rossi chantera bien sûr les titres de son nouvel album à succès « So ist das Leben ».

Cela fait longtemps que cet artiste charismatique et exceptionnel, aux racines argentines et à la carrière fabuleuse, a atteint les sommets de la musique commerciale. Les concerts sont les exercices d'équilibriste de tous les chanteurs, et Semino Rossi peut affirmer que son talent a placé la barre très haut dans ce domaine. Lorsque Semino est sur scène, le public se rend bien compte après les premières notes qu'il chante et s'exprime avec toute son âme et révèle ce qu'il y a au fin fond de lui. Les qualités d'artiste de Semino Rossi et son humour charmeur sont toujours la signature personnelle de ses concerts variés et chargés d'émotions. Cette tournée arborera également une scénographie exceptionnelle. Semino Rossi se produira dans un cadre remarquable grâce à une scénographie fantastique et une technologie de pointe en matière de son, de lumière et de LED.

Avec cette grande tournée anniversaire, Semino Rossi invite tous ses fans à l'accompagner une nouvelle fois dans son périple musical et à vivre ensemble des heures inoubliables.

Les billets sont disponibles sur www.ticketmaste.dk (Danemark) / www.teleticketservice.com (Belgique), www.eventim.nl (Pays-Bas), www.eventim.de (Luxembourg) et dans votre billetterie locale.

Dates de la tournée

Cologne 14/10/2020

Oberhausen 15/10/2020

Aalborg 21/04/2021

Odense 22/04/2021

Kiel 23/04/2021

Hambourg 29/04/2021

Schwerin 30/04/2021

Esch-sur-Alzette 25/05/2021

Francfort-sur-le-Main 05/06/2021

Sarrebruck 14/10/2021

Trèves 22/10/2021

Coblence 03/11/2021

Bois-le-Duc 11/11/2021

Hasselt 12/11/2021

Lingen 26/11/2021

Aurich 27/11/2021

Bielefeld 03/12/2021

Brême 04/12/2021

Et beaucoup d'autres…

