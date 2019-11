Lever de rideau sur la conférence « B&R » où Chengdu réunit des ressources internationales en vue d'une meilleure mise en corrélation

Organisée par National Business Daily (NBD), la principale agence de presse financière chinoise, en collaboration avec le Centre d'innovation conjointe UE-Chine (EUCJIC), le Taihe Institute et Paitron Services, la conférence accueille d'éminents invités et représentants d'associations commerciales et d'entreprises de 20 pays, dont l'Allemagne, la France et l'Italie, qui vont discuter en profondeur de la coopération mondiale.

Grâce à l'intégration des ressources commerciales des pays situés le long de l'initiative « La ceinture et la route » (B&R) et à la mise en valeur de Chengdu comme carrefour essentiel de la B&R, l'évènement vise également à fonder une plate-forme d'échanges amicaux entre les entreprises, leur permettant de « laisser entrer » et de « sortir ».

« Nous espérons sincèrement que Chengdu va voir arriver un plus grand volume d'informations sur la coopération internationale ainsi que de projets de qualité », a déclaré un responsable du gouvernement de Chengdu, qui a réservé un accueil chaleureux à cet évènement.

Patrick Nijs, ancien ambassadeur de Belgique en Chine, ambassadeur honoraire permanent et facilitateur de la Belgique à l'échelle mondiale, également co-fondateur de l'EUCJIC, a ensuite exprimé sa volonté de renforcer la coopération mondiale dans son discours. « Nous avons vraiment hâte de collaborer avec Chengdu. »

Afin d'améliorer l'échange d'informations, la B&R International Organization Alliance - Chengdu Initiative a été proposée lors de la Conférence par un certain nombre d'associations industrielles, dont l'EUCJIC, dans le but de promouvoir une collaboration importante entre les chambres de commerce, les entreprises, les associations et les organisations sans but lucratif de différents pays et régions, dans le cadre de l'initiative B&R.

Parallèlement à cela, la liste des opportunités de collaboration internationale le long de la route B&R a été dévoilée, 15 projets étant inclus dans le premier groupe.

Parmi les projets figurent Easy Investing in Chengdu (EIC) et Tianfu Smart Media City. EIC vise à rassembler des éléments et des ressources faisant preuve d'innovation, comme le sont les capitaux, les projets, les technologies, les talents, les données, entre autres. Cela est fait dans l'optique de rassembler, satisfaire et mettre en corrélation des investisseurs et des objectifs d'investissement prometteurs.

De plus, la liste des « 100 meilleures entreprises pour les contributions locales s'appuyant sur la B&R » a également fait ses débuts mondiaux lors de l'évènement. Ce classement, qui sera publié conjointement par NBD et Emlyon Business School (École de management de Lyon), vise à évaluer objectivement les contributions apportées par les entreprises chinoises sur la plate-forme de l'initiative B&R, selon des perspectives d'investissement durable et d'investissement responsable, en conjonction avec l'envergure et le taux de retour sur les investissements transnationaux.

SOURCE NATIONAL BUSINESS DAILY