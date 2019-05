Levez votre verre avec le groupe DFS pour célébrer la quatrième édition du Whisky Festival

DFS Singapore Changi Airport offre le plus grand choix parmi plus de 400 whiskies et une myriade d'exclusivités de DFS ainsi que des premières mondiales à découvrir par les voyageurs, ce qui en fait une destination en soi. Parmi les meilleures bouteilles du Whisky Festival figurent Bruichladdich Port Charlotte 10, Compass Box No Name, No.2, Glenmorangie Rare Cask 1399, Johnnie Walker Black Triple Cask Edition et Royal Salute 21 Year Old Lost Blend. Pour plus d'informations, veuillez consulter l'annexe.