Levie mláďa bolo mučené únoscami v Rusku, následne bolo sedem mesiacov rehabilitované, a bude vypustené do svojho prirodzeného prostredia v africkom útočisku pre divú zver

Simba odcestuje z Ruska do Tanzánie koncom novembra. Všetky náklady na repatriáciu zaplatí Russian Copper Company po tom, čo aktivisti za práva zvierat požiadali o pomoc

URALS, Rusko, 23. novembra 2020 /PRNewswire/ -- Svetlá budúcnosť čaká levíča Simba, ktoré bolo používané ako rekvizita na fotenie v Rusku. Lev bol blízko smrti, keď ho v marci 2020 zachránili zo stodoly v ruskom Dagestane; bol mučený, vychudnutý a nebol schopný chodiť. Miestni obyvatelia povedali úradom, že jeho únoscovia použili mláďa na zarábanie peňazí, pričom od turistov vyžadovali peniaze za to, že sa mohli s levom Simba odfotiť, a že mal zlomené nohy, aby mu zabránili v úteku. Bol tiež podvyživený a jeho telo bolo pokryté ranami. Správy o zneužívaní sa dostali k ochrancom zvierat na Urale. Veterinárna lekárka Dr. Karen Dallakyanová a ďalší dokázali mláďa zachrániť a priviesť ho do Dallakyanského neziskového záchranného centra pre zvieratá SAVE ME Foundation v ruskom Čeľabinsku. Sedem mesiacov poskytovala Dallakyanová a jej tím lekársku starostlivosť a o Simbu sa starali. Dallakyanová hovorí: „Mnoho oddaných ľudí pracovalo na záchrane Simbu. To, že sme mohli byť svedkami premeny tohto skvostného zvieraťa malo zmysel. Som nadšená a vďačná, že sa podniky, organizácie a jednotlivci spojili, aby tomuto zvieraťu umožnili prosperovať v jeho prirodzenom prostredí v Afrike."