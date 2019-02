Leviticus Cardio et Jarvik Heart dévoilent un système de pompe cardiaque sans fil révolutionnaire

PETAH TIKVA, Israël, February 7, 2019 /PRNewswire/ --

Le FIVAD (Fully Implanted Ventricular Assist Device) a été présenté au public aujourd'hui lors de l'annonce de la réussite d'un implant humain

Un dispositif médical révolutionnaire a été dévoilé au public aujourd'hui au Centre national de recherche en chirurgie cardiaque d'Astana, au Kazakhstan. À l'occasion d'une conférence de presse organisée dans le centre de recherche, des experts en insuffisance cardiaque de renom du monde entier ont annoncé la réussite de l'implantation du FIVAD (Fully Implanted Ventricular Assist Device) sur un humain.

Quelques heures avant la conférence de presse, un article sur l'implantation du FIVAD a été publié par le prestigieux Journal for Heart and Lung Transplantation (JHLT).

Parmi les invités appartenant à la communauté médicale qui ont participé à l'événement, on peut notamment citer le Professeur Mandeep Mehra, professeur de médecine à la Harvard Medical School et rédacteur en chef du Journal of Heart and Lung Transplantation, ainsi que le Professeur Nir Uriel - directeur du département dédié à l'insuffisance cardiaque, aux transplantations et à l'assistance circulatoire mécanique de l'université de Chicago et président du Conseil de l'assistance circulatoire de la Société internationale de transplantation cardiaque et pulmonaire.

Le FIVAD est basé sur une technologie créée par Leviticus Cardio, un fabricant de dispositifs médicaux basé en Israël. Il utilise une technologie brevetée de transfert d'énergie coplanaire (TEC) pour alimenter sans fil une pompe cardiaque, un dispositif d'assistance ventriculaire (DAV). Le FIVAD incorpore une pompe cardiaque produite par Jarvik Heart Inc , un fabricant établi de dispositifs d'assistance ventriculaire.

Chaque année, des DAV sont implantés chirurgicalement chez des milliers de patients atteints d'insuffisance cardiaque sévère au lieu de procéder à des greffes du cœur. Les DVA doivent être connectés de manière continue à une source d'alimentation, ce qui signifie que les patients doivent avoir un câble sortant de leur corps. En plus de réduire considérablement la qualité de vie des patients, dans plus de 20 % des cas, cela cause des infections qui peuvent mener à une hospitalisation et des complications graves.

Le FIVAD est un DAV entièrement implanté, une pompe Jarvik 2000, alimenté sans fil en utilisant des composantes internes et externes conçues par Leviticus Cardio, ce qui permet aux patients de se déplacer sans aucun obstacle physique pendant jusqu'à 8 heures par jour.

Après des années de développement et de tests sur des animaux, le premier implant du FIVAD sur un humain a eu lieu en décembre au Centre national de recherche en chirurgie cardiaque d'Astana, au Kazakhstan. L'opération fut une réussite. Le patient est sorti de l'hôpital et mène de nouveau une vie normale. Il était présent dans le public pendant la conférence de presse et a ensuite accordé des interviews aux journalistes.

Le FIVAD est également équipé d'un système de secours (Jarvik Heart, connexion par tube post-auriculaire) permettant de passer à une alimentation par câble traditionnelle en cas de panne du système sans fil. Bien que le système de secours a été testé pendant la procédure d'implantation, il ne s'est pas avéré nécessaire depuis ce test d'implantation initial.

Parmi les cardiologues et chirurgiens cardiaques de premier plan ayant participé à la conférence de presse, on peut citer :

Dr Pya Yuriy Vladimirovich - PDG du Centre national de recherche en chirurgie cardiaque d'Astana, au Kazakhstan - chirurgien principal du FIVAD

Professeur Ivan Netuka - Président du service de chirurgie cardiovasculaire, directeur chirurgical du service de transplantation cardiaque et d'ACM chronique de l'Institut de médecine clinique et expérimentale de Prague, qui a participé à l'implantation du FIVAD

Professeur Stephan Schueler - Chirurgien consultant cardiothoracique au Newcastle-upon-Tyne Hospitals Trust et chirurgien cardiothoracique de renom

Professeur associé Jiri Maly - Directeur adjoint / directeur médical de l'Institut de médecine clinique et expérimentale de Prague, qui a participé à l'implantation du FIVAD

Dr Yigal Kassif - Chirurgien cardiaque traitant et directeur du service de soins intensifs en chirurgie cardiaque au Centre médical Sheba, en Israël.

Le professeur associé Jiri Maly, qui a participé à l'implantation du FIVAD, a déclaré : « Nous sommes vraiment satisfaits de la facilité du positionnement des composantes internes du système de Leviticus pendant l'opération. Nos attentes ont été dépassées durant l'intervention. La simplicité de la chirurgie a indéniablement contribué à la récupération rapide du patient. »

Le Professeur Nir Uriel a ajouté : « C'est une amélioration significative de la qualité de vie pour le patient. Il a la liberté de mener sa routine quotidienne sans devoir s'inquiéter du fait d'être connecté à une source d'alimentation via un tube, et il peut oublier pendant quelques heures qu'il est soutenu par un DAVG. Nous, la communauté médicale, les cardiologues, les chirurgiens cardiaques, les coordinateurs de DAV et les patients, attendons cela depuis des décennies. »

Michael Zilbershlag, PDG de Leviticus Cardio, et Peter Hinchliffe, président et directeur de l'exploitation de Jarvik Heart Inc., ont déclaré conjointement : « Le système FIVAD change la donne pour toutes les personnes souffrant d'insuffisance cardiaque sévère. Nous espérons que cette opération réussie sera la première d'une longue série et que notre système offrira bientôt à des milliers de patients la capacité de poursuivre une vie normale, malgré leur maladie. »

À propos de Leviticus Cardio - leviticus-cardio.com

Fondé en 2008, Leviticus Cardio (Leviticus-cardio.com) est un fabricant de dispositifs médicaux dédié à améliorer les résultats thérapeutiques des patients disposant d'un dispositif d'assistance ventriculaire gauche (DAVG) implanté pour le traitement de la fonction cardiaque altérée. La société a reçu des subventions de la part de The Trendlines Group, le principal groupe d'investissement dans les entreprises en phase d'amorçage ou au début de leur phase de développement d'Israël, d'un consortium de spécialistes de la médecine cardiovasculaire de renom, d'investisseurs privés et de l'Autorité israélienne de l'innovation (anciennement le Bureau du scientifique en chef du ministère de l'Économie).

À propos de Jarvik Heart

Jarvik Heart, Inc. est une société privée qui développe des dispositifs d'assistance cardiaque miniaturisés pour le traitement de l'insuffisance cardiaque sévère. Fondée en 1988, la société est basée à Manhattan, où elle mène des activités de développement et de fabrication. Le dispositif d'assistance ventriculaire Jarvik 2000® maintient et améliore avec succès la condition de patients en attente d'une greffe ainsi que celle de ceux qui ont choisi le dispositif pour une utilisation à vie.

