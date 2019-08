Lewis Hamilton lance Neat Burger, la première chaîne de burgers durables végétariens

LONDRES, 29 août 2019 /PRNewswire/ -- Lewis Hamilton, quintuple champion du monde FIA de Formule 1, collabore avec le groupe hôtelier Cream Holdings et d'autres investisseurs, y compris Tommaso Chiabra, ambassadeur UNICEF et l'un des premiers supporteurs de Beyond Meat, pour révolutionner la restauration rapide avec le lancement de leur nouveau concept passionnant et première chaîne de burgers durables végétariens Neat Burger, le premier en son genre.

Neat Burger, dont l'ouverture du premier site est prévue pour le 2 septembre, promet de transformer la façon dont les personnes perçoivent l'alimentation végétarienne en séduisant non seulement les amateurs de régimes végétariens, mais tout le monde en général, y compris les carnivores, qui souhaitent déguster de délicieux plats sans viande plus durables, sains et éthiques. Outre l'ouverture du premier établissement près de Regent Street à Londres, l'équipe ambitionne d'étendre le concept dans le monde entier avec 14 franchises prévues au cours des 24 prochains mois.

Neat Burger servira des hamburger uniques, spécialement créées par son équipe de chefs en collaboration avec Beyond Meat, une alternative végétarienne à la viande, qui constitue la base des burgers. Le menu s'articulera autour de trois principaux burgers « The Neat », « The Cheese » et « The Chick'n », ainsi que « The Hot Dog », accompagnés de frites, de patates douce, et de pommes dauphines.

En boissons, Neat Burger servira les marques Just Water, la marque écoresponsable lancée par Jaden Smith en 2018, ainsi que les sodas éthiques Lemonaid et les milkshakes délactosés, mélangés à basé de lait de coco et de soja.

Ryan Bishti, du groupe Cream Holdings, a déclaré : « Avec Neat Burger nous voulons changer la façon dont nous envisageons nos habitudes alimentaires. Nous ne sommes pas là pour prêcher ni condamner les amateurs de viande. Nous offrons une alternative dont le goût est aussi bon, sinon meilleur, que celui de la viande. »

Tommaso Chiabra a déclaré : « L'industrie de la viande est celle qui contribue le plus aux émissions de gaz à effet de serre, et son impact environnemental n'est plus viable, parallèlement à la croissance de la population. Neat Burger vise à jouer les troubles-fêtes pour l'industrie alimentaire et à devenir une force au service du bien. »

Comme l'explique Lewis Hamilton : « Promouvoir un monde meilleur me passionne, et j'ai du respect pour l'engagement de Neat Burger envers des pratiques plus éthiques et leur contribution au soutien de l'activité des petites entreprises. Je suis donc très fier de soutenir une telle entreprise. »

Il a également ajouté : « Mais il s'agit également du produit. En tant que végétarien, j'estime qu'il nous faut disposer d'options de restauration rapide plus saines qui aient vraiment bon goût, tout en offrant à ceux qui souhaitent ne pas manger de viande quelque chose de différent de temps à autre.

« Beyond Meat est un partenaire incroyable et j'ai hâte de travailler avec l'équipe à l'expansion internationale de Neat Burger. »

LIEN DROPBOX : https://www.dropbox.com/sh/guygufcrqi70d7w/AADSgOclvrUZcbTIitaGr8W6a?dl=0

https://neat-burger.com



SOURCE Neat Burger