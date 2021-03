Lex Borrero de NEON 16, el legendario magnate de la música Tommy Mottola y la prestigiosa empresa de representación de artistas Range Media se unen para crear 'NTERTAIN': una nueva compañía de medios enfocada en la experiencia latina

La empresa NEON16 de Borrero ha logrado un crecimiento e impacto increíble en la industria de la música latina desde su lanzamiento en 2019. Este 2021, fue posicionada por Fast Company en el puesto #1en su lista de compañías más innovadoras en el mundo de la música, por colocar múltiples temas en las listas de popularidad, entre las que se destacan el sencillo nominado al Grammy "UN DIA "de J Balvin, Dua Lipa, Bad Bunny y Tainy, "Dakiti" de Bad Bunny y Jhay Cortez; y "Telepatía" de Kali Uchis. NEON16 también fue reconocida por la producción ejecutiva de "Revelación", el más reciente disco de Selena Gomez, y por producir la banda sonora de la película de Paramount "The SpongeBob Movie: Sponge on the Run", que incluye "Agua", el éxito del verano pasado.

Por su parte, Mottola es uno de los ejecutivos más influyentes de la historia de la música contemporánea, y se le atribuye el mérito de haber descubierto y / o guiado las carreras de íconos como Celine Dion, Mariah Carey, Beyonce, Billy Joel, Bruce Springsteen, Aerosmith y Will Smith, además de haber sido la fuerza de lo que la revista TIME describió como "Explosión Latina" a finales de los 90 y principios de los 2000 al contratar hoy leyendas como Gloria Estefan, Ricky Martin, Shakira, Jennifer Lopez y Marc Anthony.

Range Media Partners fue fundada en 2020 por un grupo de líderes en las industrias del entretenimiento y los negocios. La compañía se ha posicionado rápidamente a la vanguardia de la representación en el cambiante panorama de los medios, con una clientela que abarca el cine, la televisión, la música, la literatura y el activismo. La estrategia central de la empresa es guiar a sus excepcionales artistas para que descubran su valor total en una esfera mundial, a través de colaboraciones en todos los aspectos de su carrera.

Borrero y Mottola han estado trabajando desde el año pasado en el desarrollo de múltiples empresas de música y entretenimiento con el fin de llevar la música y la cultura latina ante una audiencia global. NTERTAIN fue creada cuando Borrero, Mottola y el director creativo de NEON16, Iván Rodríguez, reconocieron la necesidad de que existiera contenido de calidad verdaderamente representativo de la cultura y la experiencia latina tanto en los Estados Unidos como a nivel mundial. Al unirse a Range Media Partners, su visión de ofrecer producción de contenido de servicio completo y proporcionar a los artistas un acceso incomparable a las principales empresas de medios se hizo realidad. Esta visión convierte a NTERTAIN en una "powerhouse" desde su inicio.

Borrero revela: "Vi una gran necesidad de más creativos latinos en Hollywood. Hay una gran falta de historias sobre los latinos que se cuenten con calidad y que nos representen de la manera adecuada. Nuestro objetivo es cambiar eso y, al mismo tiempo, crear contenido increíble que entretenga. ¡Eso es NTERTAIN!".

"La música siempre ha estado en el epicentro de la cultura… ¡hoy la MÚSICA LATINA es LA Cultura Pop Global! NTERTAIN desarrollará contenido y programas únicos y 100% auténticos que resonarán con el mercado general del pop global y más allá", explica Mottola.

"Los socios de Range Media están encantados de unir fuerzas con Lex & Tommy, dos expertos en la creación de contenidos, y quienes están transformando el negocio del entretenimiento. Lex es un ejecutivo rebelde, sin precedentes, en el espacio de contenido y de la música latina, y Tommy es un titán con un sello indeleble. Estamos muy orgullosos de unir nuestra experiencia colectiva para apoyar el talento latino excepcional en la creación y configuración de la cultura a través de la música y la narración. La asociación NTERTAIN habla directamente de la misión y visión central de Range Media Partners, y del tipo de cambio que esperamos ayudar a facilitar en la industria del entretenimiento ", afirma Peter Micelli, director ejecutivo de Range Media Partners.

NTERTAIN tendrá su sede en Miami, Florida y estará encabezada por Borerro y Mottola en asociación con Range Media Partners, bajo la dirección de su CEO, Peter Micelli. Además de su función en NTERTAIN, Borrero continuará como presidente en la incubadora de talentos y multimedia NEON16, que cofundó con el productor y compositor latino # 1 de Billboard, Tainy, quien también se unirá al equipo de NTERTAIN como socio.

Con sede en Miami, FL, NEON16 es una empresa diversificada de entretenimiento y medios fundada en 2019 por el veterano de la industria Lex Borrero y el legendario productor y galardonado artista Tainy. La incubadora de talentos e ideas se ha convertido en una de las empresas líderes en el mercado latino, lanzando recientemente éxitos globales como "Agua" de "The SpongeBob Movie: Sponge on the Run" grabada por J Balvin y "Un Día (One Day)", grabada por J Balvin, Dua Lipa y Bad Bunny.

Tommy Mottola, presidente de Mottola Media Group, es uno de los ejecutivos musicales más influyentes de la industria de la música, a quien se le atribuye el descubrimiento y / o la guía de las carreras de Celine Dion, Mariah Carey, Beyonce, Billy Joel, Bruce Springsteen, Barbra Streisand, Aerosmith, Nas y Will Smith, además de crear lo que la revista TIME llamó la "Explosión Latina" al contratar a Gloria Estefan, Ricky Martin, Shakira, Jennifer Lopez y Marc Anthony. Como presidente y director ejecutivo global de Sony Music, fue responsable de un total de 8.000 millones de unidades vendidas y más de 65.000 millones de dólares en ventas, triplicando las ganancias de la empresa discográfica. Al realizar adquisiciones como el catálogo de The Beatles y el Michael Jackson transformó a Sony / ATV en uno de los principales editores de música del mundo. Mottola también fue la fuerza detrás las películas de HBO "The Latin Explosion" y su libro complementario, "The Latin Explosion: A New America" (Penguin 2016) y "15: Una historia de quinceañera (2017)". Además, sus créditos como productor de Broadway incluyen "A Bronx Tale", "Jersey Boys", "Summer: The Donna Summer Musical", "The Band's Visit" y "Groundhog Day". Asimismo, es uno de los autores más exitosos en la lista de libros de The New York Times por sus memorias, "HITMAKER, the Man and His Music" (Hachette 2013). Mottola nació en el Bronx y está casado con la célebre cantante mexicana THALIA.

La empresa Range Media Partners fue fundada en septiembre de 2020 por Dave Bugliari, Mackenzie Condon Roussos, Rich Cook, Michael Cooper, Susie Fox, Matt Graham, Sandra Kang, Rachel Kropa, Chelsea McKinnies, Peter Micelli, Mick Sullivan, Byron Wetzel y Jack Whigham. El colectivo de líderes en las industrias del entretenimiento y los negocios Range Media Partners guía a talentos excepcionales a liberar su valor global completo en todos los negocios. Con una clientela que abarca películas, televisión, música, literatura y activismo, Range continúa a la vanguardia de la representación en el cambiante panorama de los medios.

