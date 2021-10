LexisNexis lance un nouveau cadre de mesure de l'innovation durable qui permet aux organisations du monde entier de suivre et de rendre compte objectivement de la contribution de l'innovation aux objectifs de développement durable des Nations Unies

En alignant les progrès scientifiques et technologiques qui se reflètent dans l'innovation brevetable sur les ODD des Nations Unies (un ensemble de domaines distincts considérés comme essentiels à la prospérité mondiale, qui correspondent en grande partie à son programme ESG), la plateforme d'analyse PatentSight offre un aperçu sans précédent de l'innovation durable à l'échelle mondiale. Elle permet ainsi aux utilisateurs d'analyser la force de l'innovation dans différents domaines de la durabilité. Grâce à cette solution unique, les experts en brevets comme dans d'autres domaines peuvent facilement consulter de précieux renseignements dans leur domaine d'intérêt. Cela se traduit par de meilleures décisions et des rapports plus pertinents sur les sujets liés à la durabilité, que ce soit pour éclairer les activités de recherche et développement, appuyer les stratégies d'investissement, améliorer l'efficacité des évaluations ou soutenir les efforts de communication d'entreprise visant à sensibiliser les employés, les consommateurs et les actionnaires.

En tant que contributeur actif du comité directeur des Nations Unies sur l'État de droit, LexisNexis a joué un rôle dans la mise en œuvre des ODD. Alignant pour la première fois les brevets mondiaux sur les ODD des Nations Unies, LexisNexis Intellectual Property Solutions est le premier fournisseur de logiciels, de données et de solutions de consultation relatifs à la propriété intellectuelle qui répondent à la demande croissante des entreprises, des investisseurs, des universités, des cabinets d'avocats, des ONG et des organismes de réglementation pour une mesure de durabilité impartiale.

Andrew Matuch, président de LexisNexis Intellectual Property Solutions, a déclaré ceci au sujet du lancement :

« Le développement de technologies durables est un milieu très dynamique et concurrentiel. En permettant aux organisations de se servir des données sur les brevets comme nouvelle et riche source de références, LexisNexis fournit à la communauté de l'innovation un aperçu inégalé du paysage mondial de l'innovation durable.

Chez LexisNexis, nous sommes reconnus pour notre approche pionnière. Je suis donc fier de continuer à faire avancer les objectifs de développement durable des Nations Unies en apportant plus de visibilité à l'innovation et en inspirant la prise de mesures urgentes pour relever les défis de la planète. »

Dans le cadre de l'engagement de LexisNexis envers le développement durable, la fonction d'analyse des ODD est offerte sans frais supplémentaires aux utilisateurs de LexisNexis® PatentSight® Enterprise. Pour plus d'informations, consultez le site : lexisnexisip.com/SDG.

À propos de LexisNexis Legal & Professional

LexisNexis Legal & Professional est l'un des principaux fournisseurs mondiaux d'informations et d'analyses juridiques, réglementaires et commerciales, qui aide les clients à accroître leur productivité, à améliorer leurs décisions et leurs résultats et à faire progresser la règle de droit dans le monde entier. En tant que pionnier du numérique, l'entreprise a été la première à mettre en ligne des informations juridiques et commerciales avec ses services Lexis® et Nexis®. LexisNexis Legal & Professional, qui est au service de clients dans plus de 160 pays et compte 10 400 employés dans le monde, fait partie de RELX, un fournisseur mondial d'outils d'analyse et d'aide à la décision basés sur l'information pour les professionnels et les entreprises.

À propos de LexisNexis Intellectual Property Solutions

LexisNexis Intellectual Property Solutions rend l'innovation plus lisible pour les entreprises du monde entier. Nous permettons aux innovateurs d'aller plus loin en les aidant à prendre des décisions éclairées, à être plus productifs, à se conformer à la réglementation et, enfin, à obtenir un avantage concurrentiel pour leur entreprise. Notre gamme de solutions de flux de travail et d'analyse (LexisNexis® IP Data Direct, LexisNexis PatentAdvisor®, LexisNexis PatentOptimizer®, LexisNexis® PatentSight® et LexisNexis TotalPatent One®) permet aux entreprises d'apporter des innovations significatives avec plus d'efficience et d'efficacité. Nous sommes fiers de soutenir et de servir directement ces innovateurs dans leurs efforts à construire un avenir meilleur pour l'humanité.

