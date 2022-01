LexisNexis liste les entreprises les plus performantes du monde dans son rapport « Innovation Momentum 2022 : The Global Top 100 »

NEW YORK, 20 janvier 2022 /PRNewswire/ -- Afin de mettre en lumière le développement de brevets avant-gardiste et les véritables contemporains technologiques, toutes industries confondues, LexisNexis ® Intellectual Property Solutions a publié son premier rapport intitulé « Innovation Momentum : The Global Top 100 » qui permet aux entreprises de comparer la dynamique de leur propre force d'innovation à celle de leurs pairs.

Les classements des industries les plus innovantes mesurent traditionnellement la taille du portefeuille de brevets combinés à d'autres critères de sélection, comme les taux de dépôt, afin de révéler les précurseurs dans le développement de brevet. Ces approches sont imparfaites, omettant souvent les jeunes start-up aux premiers stades de leur processus d'innovation disruptive et surclassant souvent les champs technologiques plus mûrs dominés par les multinationales.

La nouvelle méthodologie unique utilisée dans le présent rapport capture la dynamique d'innovation sur les deux dernières années et distingue les titulaires de brevets témoignant d'une pertinence technologique exceptionnelle pour l'avenir et ceux qui surpassent leurs pairs. « Innovation Momentum » récompense les organisations dont les portefeuilles de brevets sont bien entretenus tout en reconnaissant les leaders technologiques hautement spécialisés qui témoignent d'une pertinence exceptionnelle dans leurs domaines d'intérêt.

Ce rapport inaugural de 2022 dévoile les thèmes entourant les défis mondiaux les plus pressants et révèle les perspectives industrielles et géographiques des entreprises qui sont à la pointe de l'innovation. Les innovateurs les plus performants du milieu universitaire et de la recherche publique sont également reconnus et replacés dans le contexte de leurs groupes de pairs.

Les thèmes mondiaux les plus pressants de notre temps sont les principaux moteurs de l'innovation

Les industries les plus représentées dans le top 100 reflètent presque directement les enjeux mondiaux les plus pressants, tels que la pandémie mondiale et l'accent mis sur la transformation numérique continue de notre monde.

L'industrie pharmaceutique arrive en tête de liste des industries les plus novatrices, avec la mise au point de vaccins, en particulier autour de la COVID-19, avec Johnson & Johnson, Moderna et d'autres. Il y existe aussi des acteurs plus petits qui innovent dans ce domaine. Par exemple, l'édition du génome basée sur les CRISPR/Cas9 ouvre de nouvelles opportunités pour le développement de nouvelles thérapies, et les entreprises 10x Genomics, Arvinas et Incyte font de grands progrès en onco-immunologie.

La technologie de l'information est une industrie également largement représentée, confirmant la transformation numérique en cours dans presque tous les aspects de la vie quotidienne. Les sociétés de services financiers comme Ant Group et WeBank, ainsi que les géants de l'Internet comme Alphabet, Amazon et Tencent figurent parmi les principaux innovateurs dans ce domaine.

figurent parmi les principaux innovateurs dans ce domaine. De plus, de nombreuses catégories mettent en valeur les technologies et les matériaux nécessaires pour diriger les industries les plus influentes. Par exemple, le matériel destiné aux fabricants de semi-conducteurs comme TSMC et aux entreprises d'électronique comme Goodix est essentiel pour soutenir la transformation numérique en cours dans le monde. La demande de batteries rechargeables pour des produits tels que les appareils mobiles et les véhicules électriques permet de contextualiser la catégorie produits chimiques et matériaux, avec des sociétés innovantes telles que CATL, LG Chem et Samsung SDI.

L'innovation dans les régions du monde

La classification par secteur industriel et par région du top 100 donne un aperçu des domaines ayant connu une dynamique d'innovation exceptionnellement importante au cours des deux dernières années.

Les Amériques, c'est-à-dire les États-Unis, représentent près de la moitié des 100 plus grandes entreprises. Elles sont principalement actives dans les secteurs de la pharmacologie, des technologies médicales et de l'industrie des technologies de l'information.

Environ un tiers des entreprises sont originaires d'Asie et se concentrent sur l'électronique, les produits chimiques et les matériaux et les technologies de l'information.

Le cinquième restant provient de la région CEMEA (Europe Centrale, Moyen-Orient et Afrique), les secteurs industriels les plus importants étant les produits chimiques et les matériaux ainsi que l'ingénierie.

Commentant la publication du rapport, Marco Richter, responsable mondial des produits et de la réussite client, LexisNexis® Intellectual Property Solutions, a déclaré :

« Le rapport Innovation Momentum s'inscrit dans la continuité de notre engagement à mettre l'innovation en lumière. Nous sommes reconnaissants pour toutes les entreprises figurant au top 100, ainsi que pour les innovateurs du domaine de la recherche universitaire et publique. Ils contribuent énormément à faire progresser la technologie et à relever les défis de notre époque. »

Le rapport Innovation Momentum de LexisNexis a recours à la plateforme d'analyse de l'innovation de pointe, LexisNexis® PatentSight®, et à l'indicateur de qualité des brevets, Patent Asset Index™, pour mesurer la pertinence technologique d'un portefeuille de brevets, en mettant en avant ceux qui se sont développés de façon significative ou qui ont été bien maintenus. Pour en savoir plus sur la méthodologie et accéder au rapport, consultez le site https://go.lexisnexisip.com/innovation-report-2022.

À propos de LexisNexis Legal & Professional

LexisNexis Legal & Professional est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de services d'informations et d'analyses juridiques, réglementaires et commerciales, qui aide les clients à accroître leur productivité, à améliorer leurs prises de décisions et leurs résultats et fait progresser l'état de droit dans le monde entier. En tant que pionnier du numérique, l'entreprise a été la première à mettre en ligne des informations juridiques et commerciales avec ses services Lexis® et Nexis®. LexisNexis Legal & Professional, qui est au service de ses clients dans plus de 160 pays et compte 10 400 employés dans le monde, fait partie de RELX, un fournisseur mondial d'outils d'analyse et d'aide à la décision basés sur l'information pour les professionnels et les entreprises.

À propos de LexisNexis Intellectual Property Solutions

LexisNexis Intellectual Property Solutions met en lumière les solutions d'innovation pour les entreprises du monde entier. Nous permettons aux innovateurs d'aller plus loin en les aidant à prendre des décisions éclairées, à être plus productifs, à se conformer à la réglementation et, enfin, à obtenir un avantage concurrentiel pour leur entreprise. Notre gamme de solutions de flux de travail et d'analyse (LexisNexis® IP Data Direct, LexisNexis PatentAdvisor®, LexisNexis PatentOptimizer®, LexisNexis® PatentSight® et LexisNexis TotalPatent One®) permet aux entreprises de développer des innovations significatives plus efficacement. Nous sommes fiers de soutenir et de servir directement ces innovateurs dans leurs efforts pour construire un avenir meilleur pour l'humanité.

