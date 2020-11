LexisNexis Risk Solutions sélectionné pour le consortium européen Horizon 2020

DUBLIN, 4 novembre 2020 /PRNewswire/ -- LexisNexis® Risk Solutions, un fournisseur de données, d'analyses et de technologies de premier plan, a été sélectionné pour participer au Projet smashHit – un projet financé par l'Union européenne – aux côtés du partenaire du consortium Volkswagen AG. Leur rôle clé permettra à des millions de consommateurs de tirer pleinement parti des données de la voiture connectée. Le coordinateur du projet est l'Institut für angewandte Systemtechnik Bremen GMBH (ATB), qui possède une connaissance approfondie de la recherche sur les données des voitures ainsi que de la gestion des projets financés par l'UE.

L'Union européenne a financé et lancé plusieurs projets destinés à renforcer la confiance des consommateurs dans l'utilisation des données personnelles générées par les appareils connectés à l'internet. Le Projet smashHit vise deux cas d'utilisation spécifiques : l'assurance automobile, et les villes intelligentes où l'appareil en question est la voiture connectée. Le consortium Projet smashHit se voit chargé de créer une plateforme sécurisée qui augmentera la confiance des usagers dans le partage des données personnelles des voitures connectées dans des cas d'utilisation spécifiques.

LexisNexis® Risk Solutions mènera le cas d'utilisation de l'assurance automobile en partenariat avec Volkswagen AG. Des études1 ont montré qu'il existe déjà une large acceptation et un certain confort de la part des usagers concernant l'utilisation des données des véhicules et de leur conduite à des fins d'assurance. Cependant, dans une étude menée à travers l'Europe par LexisNexis® Risk Solutions2, 84 % des consommateurs ont exprimé des inquiétudes quant à la manière dont leurs données seraient utilisées.

Mettant à profit son expérience avec les marchés de l'assurance et l'automobile en Europe, et en étroite collaboration avec le groupe Volkswagen, LexisNexis® Risk Solutions se concentrera sur le consentement du consommateur pour l'assurance à l'usage (UBI) dérivée des données de la voiture connectée.

LexisNexis® Risk Solutions est le principal expert en données d'assurance parmi les neuf entités de l'UE qui feront partie du consortium Project smashHit. L'entreprise s'est appuyée sur ses références en tant que dépositaire de données de confiance.

Le consortium fait partie d'Horizon 2020, le plus grand programme de recherche et d'innovation de l'UE jamais formé, avec près de 80 milliards d'euros de financement disponibles sur une durée de sept ans (2014 à 2020).

Le Projet smashHit est une initiative de trois ans qui a attiré environ 6 millions d'euros de financement de l'UE, afin de soutenir l'émergence du marché de la donnée et de l'économie de la donnée. Son rôle est de créer les plateformes nécessaires pour s'assurer que les consommateurs gardent le contrôle de leurs données et de toute utilisation ultérieure. Il contribuera également à permettre un partage et un échange sécurisés de données grâce à des contrôles de la conformité robustes et automatisés.

Les priorités de LexisNexis® Risk Solutions seront:

Travailler avec le consortium Projet smashHit pour aider à définir et à créer une plateforme de certification du consentement qui renforcera la confiance des consommateurs dans l'utilisation appropriée et légale de leurs données;

Aider à assurer la traçabilité continue du consentement des usagers pour l'utilisation de leurs données et faire en sorte que les niveaux de consentement puissent être surveillés et comparés ( benchmarking );

); Permettre à certains assureurs de l'UE d'avoir accès aux données consenties pour favoriser l'UBI.

Rutger van der Wall, Senior Vice- President, gestion mondiale des produits, chez LexisNexis Risk Solutions, a déclaré : « LexisNexis Risk Solutions est heureux d'avoir été sélectionné pour le consortium smashHit, permettant de construire un système de confiance avec les consommateurs et promouvoir l'adoption de l'assurance à l'usage dérivée des données de la voiture connectée. »

« Nous comprenons parfaitement les défis propres à la voiture connectée. Nous apportons les compétences nécessaires en matière d'analyse de données pour aider les usagers et les entreprises à tirer pleinement parti des avantages de la voiture connectée. »

LexisNexis Risk Solutions aide les principales compagnies d'assurance et les principaux constructeurs automobiles à innover, à remettre en question le statu quo et à améliorer les résultats. En tirant parti de notre connaissance approfondie du secteur, nos technologies de pointe, nos données riches et nos analyses puissantes, nous permettons à nos clients de prendre des décisions plus précises et de renforcer leurs relations avec les consommateurs. LexisNexis Risk Solutions est l'un des plus grands fournisseurs de données au secteur de l'assurance avec plus de 30 ans d'expérience et nos solutions globales servent des clients en Amérique du Nord et du Sud, au Royaume-Uni, dans l'UE et dans l'APAC. Nous nous engageons à respecter les normes les plus élevées en matière de gestion des données, de sécurité de l'information, de confidentialité des données et de réglementation.

