LexisNexis Risk Solutions sobe seis posições na classificação anual Chartis RiskTech100® e recebe premiação na categoria Crime Financeiro - Dados, pelo quarto ano consecutivo

ATLANTA, 30 de novembro de 2021 /PRNewswire/ -- A LexisNexis® Risk Solutions anunciou que foi classificada na 11a posição da Chartis Research RiskTech100® 2022, subindo seis posições desde o ano passado no estudo independente mais abrangente dos principais participantes mundiais em tecnologia de risco e conformidade. A LexisNexis Risk Solutions também foi escolhida pela Chartis Research como a vencedora da categoria na categoria Crime Financeiro – Dados, pelo quarto ano consecutivo.

"A mudança é constante e a LexisNexis Risk Solutions continua a evoluir e adaptar sua tecnologia de risco e conformidade para atender às necessidades de seus clientes", disse Phil Mackenzie, especialista sênior em pesquisa da Chartis Research. "A quarta conquista consecutiva na categoria e seu expressivo crescimento em nossas classificações anuais demonstram o compromisso da empresa com a inovação. Esperamos assistir ao que o futuro reserva para seus recursos de conformidade de crimes financeiros."

A LexisNexis Risk Solutions foi pioneira no levantamento de conjuntos de dados abrangentes em todo o espaço global de conformidade de crimes financeiros por meio de sua vinculação analítica e tecnologia revolucionária que aproveita os dados de identidade digital para transformar fluxos de trabalho de conformidade de crimes financeiros. Em 2021, a LexisNexis Risk Solutions anunciou uma fusão com a Accuity, estabelecendo um dos maiores fornecedores globais de soluções de risco e conformidade. A combinação de negócios enriqueceu um conjunto de produtos que agora agrega ainda mais valor ao cliente, permitindo decisões acionáveis por meio do monitoramento eficaz da carteira de clientes.

Em agosto de 2021, a LexisNexis Risk Solutions reforçou seu portfólio de conformidade de crimes financeiros com a aquisição da TruNarrative, que oferece uma plataforma de orquestração baseada em nuvem que detecta e previne crimes financeiros e fraudes.

Este ano, a LexisNexis Risk Solutions também anunciou a disponibilidade de sua solução de inteligência digital para crimes financeiros que aproveita os dados de identidade digital para transformar fluxos de trabalho de conformidade de crimes financeiros. A solução oferece às equipes de conformidade a capacidade de acompanhar e mitigar os crescentes riscos de sanções associados à adoção acelerada de transações digitais.

Leslie Bailey, vice-presidente de estratégia de conformidade de crimes financeiros da LexisNexis Risk Solutions afirmou: "Estamos honrados pelo fato de a Chartis Research ter reconhecido mais uma vez a LexisNexis Risk Solutions como líder do setor em tecnologia de risco e conformidade. O ano de 2021 tem sido transformador para nossos negócios e continuamos a desenvolver novos produtos que definem o padrão do setor em soluções de conformidade de crimes financeiros para nossos clientes."

Sobre a LexisNexis Risk Solutions A

LexisNexis® Risk Solutions utiliza o poder dos dados e análises avançadas para oferecer insights que ajudam empresas e entidades governamentais a reduzir os riscos e melhorar as decisões para beneficiar as pessoas em todo o mundo. Oferecemos soluções de dados e tecnologia para uma ampla gama de setores, incluindo seguros, serviços financeiros, saúde e governo. Com sede na área metropolitana de Atlanta, na Geórgia, temos escritórios em todo o mundo e fazemos parte da RELX (LSE: REL/NYSE: RELX ), fornecedora global de análises baseadas em informações e ferramentas de decisão para clientes profissionais e empresariais. Para mais informações, acesse www.risk.lexisnexis.com e www.relx.com.

Sobre a Chartis Research

A Chartis Research é a provedora líder de pesquisa e análise no mercado global de tecnologia de risco. A empresa faz parte da Infopro Digital, proprietária de marcas líderes de mercado, como Risk e WatersTechnology. O objetivo da Chartis é apoiar as empresas à medida que impulsionam o desempenho dos negócios por meio de uma gestão de riscos aprimorada, governança corporativa e conformidade, e ajudar os clientes a tomar decisões de negócios e tecnologia fundamentadas, oferecendo análises aprofundadas e aconselhamento prático sobre virtualmente todos os aspectos da tecnologia de risco.

