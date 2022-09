Lexogen présente le kit de déplétion de l'ARNr RiboCop pour la levure, un nouveau kit de préparation de librairie qui permet l'élimination efficace de l'ARNr et d'autres transcrits

VIENNE, 2 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Lexogen, une société de transcriptomique et de séquençage de nouvelle génération, a annoncé aujourd'hui le lancement du nouveau kit de déplétion de l'ARNr RiboCop pour la levure.

L'ARN total est composé de grandes quantités d'ARN ribosomal (ARNr) indésirable, qui représente jusqu'à 95 % de tous les transcrits dans un échantillon d'ARN. Le nouveau kit de déplétion de l'ARNr RiboCop pour la levure permet à nos clients de séquencer ce qui compte le plus en assurant une élimination efficace de l'ARNr. Les lectures de séquençage sont concentrées sur l'ARN d'intérêt, ce qui permet de multiplexer davantage d'échantillons et de réduire considérablement le coût de séquençage par échantillon.

La technologie de déplétion de l'ARNr de RiboCop est basée sur l'hybridation de l'ARNr à des oligos spécifiquement conçus et sur l'élimination avec des billes magnétiques. Lexogen a mis au point un algorithme sophistiqué pour concevoir des mélanges de sondes spécifiques permettant d'éliminer au maximum l'ARNr tout en réduisant au minimum les effets hors cible indésirables et en préservant des profils d'expression non biaisés. RiboCop est compatible avec CORALL RNA-Seq V2 et tous les protocoles standard de préparation de librairies RNA-Seq.

RiboCop est bien établi pour la déplétion de l'ARNr humain/souris/rat , la déplétion ARNm de la globine et de l'ARNr humain/souris/rat , et pour la déplétion des échantillons bactériens . Avec l'ajout le plus récent des échantillons de levure, la compatibilité des espèces de RiboCop est encore plus étendue et offre aux chercheurs travaillant avec la levure divers avantages :

Vue complète du transcriptome de la levure : RiboCop offre la possibilité d'analyser l'ARN non codant et non polyadénylé avec l'ARNm et assure une couverture complète de la complexité du transcriptome des levures.

Maximisation des lectures de séquençage uniques : < 1,5 % des lectures d'ARNr restantes pour la gamme d'entrée complète afin de concentrer les lectures de séquençage sur l'ARN d'intérêt.

Extensibilité de l'entrée et du débit : gamme d'entrée souple de 10 ng à 1 µg avec une performance exceptionnelle sur les échantillons à faible entrée combinée à un protocole facile à automatiser.

Préservation de l'intégrité de l'ARN : le flux de travail sans enzyme de RiboCop préserve les transcriptions complètes et est idéal même pour les échantillons dégradés.

« Nous sommes ravis de ce nouvel ajout à la famille de produits de déplétion de l'ARNr de RiboCop. Les levures ne sont pas seulement des organismes économiquement importants dans la fabrication des aliments et la nutrition, mais certaines sont des agents pathogènes humains émergents ou existants. De nombreux chercheurs dans ce domaine sont déterminés à comprendre le paysage transcriptomique de ces organismes dans son intégralité. Avec le lancement de notre kit de déplétion de l'ARNr Ribocop pour la levure, nous voulons soutenir les chercheurs dans cette quête et les aider à pousser plus loin leurs recherches » déclare Yvonne Göpel, chef de produit chez Lexogen.

À propos de Lexogen

Créée en 2007, Lexogen est une société leader dans la transcriptomique, le séquençage de nouvelle génération et l'analyse de l'ARN. L'équipe de Lexogen a pour mission de fournir à ses clients des solutions innovantes d'analyse et de soutien de l'ARN de qualité supérieure, afin d'améliorer la santé et le bien-être de tous et de notre planète. Lexogen est le leader du séquençage de l'ARN 3', une technologie éprouvée pour son efficacité, sa robustesse et sa sensibilité. Le portefeuille de Lexogen comprend des kits innovants pour le séquençage de l'ARN monocellulaire et en vrac, la purification de l'ARN et la déplétion de l'ARN ribosomique, les contrôles des variantes de pic d'ARN et le marquage métabolique de l'ARN. Lexogen fournit également des services d'analyse d'ARN entièrement intégrés de première classe, de la conception expérimentale aux rapports analytiques. Lexogen est une société privée, basée à Vienne, en Autriche, avec une filiale dans le New Hampshire, aux États-Unis.

