L'expérience de l'IDF démontre que la solution Trucknet permet d'économiser du carburant

EILAT, Israël, 12 janvier 2023 /PRNewswire/ -- Trucknet Enterprise (TASE: TRAN), est le fer de lance des solutions visant à réduire la consommation de carburant et les émissions de gaz à effet de serre, ainsi qu'à limiter les trajets à vide dans les flottes de véhicules lourds.

Hanan Fridman at the climate committee in Sharm, with John Kerry and former Minister of Environmental Protection Tamar Zandberg

La société a reçu les résultats du projet pilote qu'elle a mené auprès de l'armée de défense d'Israël (IDF). Ces résultats indiquent que le convertisseur de carburant Smart Catalyst de Trucknet a permis de réaliser une économie de 7 % sur la consommation de carburant dans des conditions de laboratoire. Cela se traduit par une réduction de 15 % des émissions polluantes globales des moteurs. L'IDF a déjà annoncé qu'à la lumière de ces résultats, elle prévoyait de mener une étude pilote de suivi sur le terrain. L'armée américaine prévoit également de mener un projet pilote similaire, après avoir testé la technologie avancée de l'entreprise pour réduire les trajets à vide des camions.

Le secteur du transport lourd est responsable d'environ 20 % des émissions polluantes dans le monde. Le développement du catalyseur de carburant intelligent unique de Trucknet marque une étape importante et, avec les autres solutions intelligentes de la société, il fait partie d'une gamme de services qui profitent aux entreprises de transport et de logistique, et peut être adapté aux systèmes existants tout en rendant le processus de transport plus efficace et en maximisant les profits grâce à un suivi en temps réel et entièrement numérisé.

Le ministère israélien de la Protection de l'Environnement s'est récemment rallié à la tendance mondiale de réduction des émissions polluantes dans les transports terrestres, et a commandé un premier projet pilote de ce type en Israël pour réduire la circulation des camions sur les routes. L'étude, qui dispose d'un budget de 1,25 million de shekels pour la première année, sera gérée par Trucknet Enterprises en partenariat avec l'Autorité israélienne de l'innovation et l'Association des transporteurs israéliens. Pour la première fois en Israël, les camions vides seront mis en relation avec des transporteurs pour acheminer les conteneurs qui nécessitent un transport. L'objectif : une réduction de 35 % des déplacements inutiles des camions vides. Dans les projets pilotes que l'entreprise a menés en Europe, l'entreprise a noté une réduction de 17 % des coûts de transport.

Il suffit d'avoir une compréhension de base du fonctionnement des secteurs de la logistique et du transport et de la lutte future prévue pour réduire les émissions de gaz à effet de serre pour comprendre l'extrême nécessité d'une plate-forme de partage telle que celle de Trucknet, qui ne se contente pas de réduire le nombre de trajets à vide des camions et les émissions de gaz à effet de serre (GES) et de réduire les dépenses, mais qui peut également être utilisée comme un outil pour le futur commerce des émissions de gaz à effet de serre pour les entreprises de logistique et de transport.

Lors de la récente conférence sur le climat qui s'est tenue en Égypte, Hanan Fridman, PDG de Trucknet, s'est entretenu avec l'émissaire du changement climatique du président Biden, John Kerry, au sujet de l'accord que la société a signé pour un projet pilote avec l'armée américaine. « Les deux parties ont compris qu'en unissant leurs forces dans cette organisation, il sera possible de générer une efficacité économique et de réaliser des économies conséquentes sur les coûts de carburant et de transport », a déclaré Fridman.

Outre l'optimisation des trajets, Trucknet a mis au point un calculateur en ligne qui permet de calculer les émissions produites pendant un trajet. Selon Fridman : « La prochaine évolution mondiale portera sur le commerce des émissions de gaz à effet de serre. Le concept de "crédits carbone" sera un domaine porteur. Les entreprises polluantes, y compris les flottes de camions, devront déclarer leurs émissions de gaz à effet de serre et payer en conséquence. Dans leurs lettres de voiture électroniques (e-CMR), qui font déjà partie de la plate-forme, il y aura une section qui calculera la quantité d'émissions produites pendant le voyage et la réduction accumulée. »

En outre, la solution de Trucknet est équipée d'une technologie de navigation professionnelle qui crée le meilleur itinéraire pour le camion en fonction de sa taille et de son poids, et détermine un itinéraire qui réduit les émissions de gaz à effet de serre. »

La technologie de Trucknet constitue un jalon sur la voie vers la réduction significative des émissions jusqu'à ce que les flottes de camions deviennent entièrement électriques.

La société Trucknet a été fondée en 2016 et, en 2020, l'entreprise a été introduite à la bourse de Tel Aviv.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1981684/H_Fridman_J_Kerry_T_Zandberg.jpg

SOURCE Trucknet Enterprise