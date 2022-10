L'exposition de livres consacrée à l'écrivain chinois Xue Mo, qui permet d'entrer en contact avec des éditeurs, des lecteurs et des traducteurs du monde entier, fait sensation à la 74e Foire du livre de Francfort

FRANCFORT, Allemagne, 27 octobre 2022 /PRNewswire/ -- L'écrivain chinois primé Xue Mo, renommé pour ses œuvres littéraires dépeignant la vie en Chine occidentale, a présenté son œuvre de plus de 30 livres au stand de la China International Book Trading Corporation (CIBTC) au Frankfurter Buchmesse 2022. L'exposition de l'auteur chinois contemporain acclamé a attiré l'attention des maisons d'édition et des agences de droits d'auteur du monde entier, le stand étant peuplé de visiteurs et d'éditeurs désireux de mettre la main sur ses œuvres.

Publishing Houses, Copyright Agencies, Translators, Literature Fans Gathered to Admire Chinese Writer Xue Mo’s Works at Frankfurter Buchmesse 2022.

Xue Mo, de son vrai nom Chen Kaihong, est surtout connu pour sa Trilogie du désert, également considérée comme une œuvre représentative de la tradition littéraire nativiste chinoise. Selected Stories by Xue Mo , qui contient de merveilleuses histoires courtes qui dépeignent l'essence de la culture, de la vie et de l'esprit de la région, a été traduit dans plus de 20 langues, dont l'anglais, l'allemand, le français, le russe, l'espagnol, le coréen, le japonais, l'italien, le suédois, le népalais, l'hindi et l'arabe.

La publication d'autres œuvres, dont The Curse of Xixia, White Fox Ridge, The Monk and the Spirit Woman, Suosalang, etc., a fait de lui une figure importante de la littérature chinoise contemporaine et une présence essentielle dans la représentation littéraire de l'Occident chinois.

Intitulé « Everyone Enters Their Own Desert: Xue Mo and His Light », l'exposition, qui s'est achevée avec un grand succès le 23 octobre, a présenté son roman Into the Desert et la version hébraïque de Selected Stories by Xue Mo, donnant aux lecteurs du monde entier un aperçu unique des histoires qui dépeignent le paysage culturel mystérieux de la Chine occidentale.

Traduit du chinois en anglais par le sinologue américain Howard Goldblatt et la traductrice Sylvia Li-chun Lin, Into the Desert est l'un des quatre récits inclus dans Selected Stories by Xue Mo. M. Goldblatt a déclaré que la lecture et la traduction des œuvres de Xue Mo ne ressemblent à aucune autre expérience, ajoutant qu'il espérait que sa traduction permettrait aux lecteurs anglais d'apprécier la beauté de la Chine occidentale, tandis que Sylvia Li-chun Lin a fait l'éloge de l'œuvre de Xue Mo pour ses descriptions profondes de la vie en Chine occidentale. The Women The Camels and The Dholes est traduit par le sinologue britannique Han Bin, qui ne tarit pas d'éloges sur l'œuvre de Xue Mo.

« L'œuvre de Xue Mo présente au monde la survie contemporaine de la campagne du nord-ouest, y compris la survie physique, la survie spirituelle, la survie de la nature et de la culture également, qui ont toutes mis à l'épreuve la capacité des gens à résister, à survivre et à rire de l'expérience », a déclaré la traductrice mexicaine Lisa Carducci.

Paolo Marcenaro, célèbre traducteur italien, espère traduire davantage d'œuvres de Xue Mo, tandis que Yoann Bernard, directeur de l'Agence du livre suisse, s'est dit impatient de lire d'autres œuvres de Xue Mo.

Sunandan Roy, directeur de la maison d'édition indienne SAMPARK, a déclaré que Xue Mo n'est pas seulement un écrivain célèbre, mais aussi un spécialiste de la culture qui a une vision profonde de la nature humaine. Il espère continuer à travailler à la traduction et à la publication d'autres ouvrages philosophiques de Xue Mo après la publication de The World Is a Reflection of the Mind. Des éditeurs d'Espagne, du Mexique, d'Argentine, de Suède et du Japon, tels que Colisión Libros, Nordin Agency et Tohan Corporation, ont également manifesté un vif intérêt pour la publication des livres de Xue Mo.

Produit par Sodalite Productions Limited et narré par la présentatrice de BBC Radio Four Sarah Lam, le livre audio en anglais de Selected Stories by Xue Mo est disponible dès maintenant. Se remémorant son expérience d'enregistrement, Mme Lam a déclaré qu'elle avait été complètement absorbée par l'histoire et que les caractères puissants des deux héroïnes, Lanlan et Ying'er, l'avaient profondément impressionnée.

Avec la publication des œuvres de Xue Mo, de plus en plus de lecteurs comprendront l'Occident, la route de la soie et même la Chine.

