LG anuncia Isabela Akkari como embaixadora de linha branca da marca

Em collab com a influenciadora nas redes sociais, a marca irá mostrar a praticidade que seus produtos trazem para o consumidor

A LG Electronics, líder global em inovação e eletrônicos de consumo, firmou parceria com a influenciadora e confeiteira Isabela Akkari. Com mais de 300 mil seguidores no Instagram, sendo a pioneira em confeitaria saudável, Isa é a mais nova embaixadora de linha branca da marca. A parceria com Isabela contará com conteúdos exclusivos publicados nas redes sociais e a ideia é mostrar a praticidade de se alimentar de forma saudável com o auxílio de eletrodomésticos como a Geladeira Smart LG Bottom Freezer e o LG Micro-ondas Grill.

Isa Akkari é a nova embaixadora de linha branca da LG (Crédito: Divulgação)

A Isa estará junto a LG em diversas ações até o próximo ano sendo a primeira delas uma série de vídeos com receitas temáticas para este final de ano, tendo entre as sobremesas um Tiramisú e um bolo de frutas delicioso para o Natal. , Rodrygo Silveira, Gerente de Produtos de Linha Branca, também participou das gravações junto da Isa e além de experimentar as delícias preparadas pela influenciadora, o executivo contribuiu detalhando as principais funções da Geladeira Smart LG Bottom Freezer e o LG Micro-ondas Grill.

"O objetivo de ter a Isa Akkari como embaixadora de linha branca da LG é mostrar aos nossos consumidores quais são os benefícios e a praticidade dos nossos produtos no dia a dia. Criamos uma série de vídeos com o uso de produtos eficientes, como refrigerador e micro-ondas que trazem tecnologia de inteligência artificial, alto desempenho, design moderno e funcionalidades exclusivas, que são os nossos diferenciais", conta Rodrygo.

O primeiro vídeo da série de receitas temáticas da Isa já foi ao ar e teve como sobremesa um donuts saudável enfeitado com as cores do Brasil, uma ótima ideia para servir a família e amigos durante os jogos do Mundial de Futebol. Este vídeo pode ser conferido aqui.

A Isa vai mostrar nos vídeos como a tecnologia avançada do LG Micro-ondas Grill foi pensada para que o cozimento e descongelamento dos alimentos seja uniforme, garantindo o sabor e proporcionando praticidade com receitas pré-programadas e a função de manter aquecido. Tudo isso acompanha seu design diferenciado que traz para o ambiente um visual sofisticado e moderno.

A Geladeira Smart LG Bottom Freezer possui uma saída de ar estrategicamente posicionada próxima à parte superior da porta, o resfriamento da geladeira acontece até 35% mais rápido, mantendo seus alimentos mais conservados, inclusive aqueles localizados na porta, você também pode alterar a temperatura da geladeira mesmo longe de casa pelo app LG ThinQ e para quem gosta de economizar, Compressor Linear Inverter que trabalha com velocidade variável. Isso garante melhor consumo de energia e maior conservação dos seus alimentos.

Acompanhe as redes sociais da LG do Brasil no Instagram, LinkedIn e Twitter, e da influenciadora Isabela Akkari, durante os próximos meses para conferir os vídeos. Para mais informações sobre a Geladeira Smart LG Bottom Freezer e o LG Micro-ondas Grill confira em https://www.lg.com/br/geladeiras. e www.lg.com/br/fornos-microondas.

SOBRE A LG ELECTRONICS, INC.

A LG Electronics é uma inovadora global em tecnologia e produtos eletrônicos de consumo com presença em quase todos os países e uma força de trabalho internacional de mais de 75 mil pessoas. As quatro empresas da LG – Home Appliance & Air Solution, Home Entertainment, Vehicle component Solutions e Business Solutions – combinadas geraram vendas globais de mais de US$ 56 bilhões em 2020. A LG é uma fabricante líder de produtos de consumo e comerciais que vão desde TVs, eletrodomésticos, soluções de ar, monitores, robôs de serviço, componentes automotivos e suas marcas premium LG SIGNATURE e inteligente LG ThinQ são nomes familiares em todo o mundo. Visite o site para obter as últimas notícias.

Operando no Brasil desde 1996, a LG Electronics comercializa no País um extenso lineup de produtos, com mais de 350 itens, entre TVs, Áudio e vídeo, equipamentos de informática, Condicionadores de Ar, Linha Branca e Soluções Corporativas. A companhia, que fabrica nas plantas de Manaus a maioria dos produtos vendidos no Brasil, já é considerada a segunda maior operação da LG, atrás apenas dos Estados Unidos. Com cerca de 6 mil funcionários, a subsidiária brasileira conta com um centro de Pesquisa e Desenvolvimento, assistência técnica e call center próprios, além de uma loja própria em Recife.

