LG aposta em tela grande com a tecnologia mais avançada para TVs

SÃO PAULO, 3 de novembro de 2021 /PRNewswire/ -- As televisões de telas grandes ganharam preferência do consumidor em 2021 no mercado nacional e mundial. Considerando essa tendência, a LG Electronics do Brasil anuncia o lançamento de uma nova opção para integrar a linha LG OLED TV, eleita a melhor TV do mercado: a LG OLED 83C1. O novo modelo leva a tecnologia mais avançada para TVs, com pixels que se autoiluminam sem a necessidade de uma fonte de iluminação traseira, como nas TVs de LED/LCD. Além disso, a LG OLED 83C1 possui versatilidade de recursos que elevam qualquer conteúdo – seja com filmes e séries em uma experiência imersiva de cinema em casa, com esportes em uma tela que traz o sentimento de estar dentro de uma arena esportiva, mas com a facilidade de uma reprodução fiel em todos os ângulos, até a alta performance para games com recursos exclusivos que desbloqueiam novos níveis de jogabilidade, como baixíssimo input lag e o exclusivo G-SYNC da NVÍDIA.