LG eleva a produtividade e melhora a experiência do usuário com monitor ergonômico e flexível

SÃO PAULO, 5 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- A LG Electronics reforça seu portfólio corporativo com os monitores da linha LG Ergo Monitor, com foco em aumentar a produtividade e oferecer conforto. Com ajustes ergonômicos, o monitor LG 27QN880 se destaca pela inovação e flexibilidade, garantindo a melhor experiência para o usuário graças aos ajustes na extensão, retração, altura e inclinação do produto. Além disso, o monitor possui tela com resolução IPS QHD de 27 polegadas, suporte a HDR 10 e entrada USB Type-C.

De acordo com uma pesquisa realizada pela Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São Paulo (FEA-USP) e pela Fundação Instituto de Administração (FIA), 78% dos trabalhadores possuem a intenção de manter a rotina e o home office, estabelecido durante a pandemia. Ainda, segundo a pesquisa, 29% das empresas não enviam equipamentos ergonômicos para os colaboradores.

Pensando nisso, o principal atributo da linha LG Ergo Monitor é a ergonomia, que permite ao usuário fazer ajustes personalizados em segundos, como elevar, abaixar, inclinar e girar. Também conta com imagens em alta resolução QHD (o que garante 1.6 milhão de pixels a mais em comparação ao Full HD), e a tela IPS que evita reflexo de luz natural ou artificial, mantendo a qualidade da imagem sem interferir nas cores, mesmo em ambientes claros. Além disso, por meio da conexão com cabo USB-C, é possível a exibição de filmes e vídeos com a resolução 4K com áudio, carregamento rápido e transferência de dados.

Com simples ajustes e toques é possível melhorar a produtividade e a eficiência, economizando espaço e promovendo uma boa postura, seja sentado ou em pé, além de criar uma estação de trabalho personalizada, em casa ou no escritório. A fixação direta na mesa é fácil e permite girar o monitor horizontalmente em até 335 graus.

Segundo Leonardo Almeida, Gerente Sênior de Produtos IT & B2B da LG do Brasil, a pandemia criou formatos diferentes de trabalho que serão mantidos, como o modelo remoto. "O lançamento do LG Ergo Monitor 27QN880 garante uma nova experiência para os usuários, auxiliando na ergonomia e bem-estar, independentemente do local de trabalho. Trata-se de uma solução fundamental, tanto para os colaboradores como para empresas", comenta o executivo.

O modelo LG Ergo Monitor 27QN880 já está disponível para venda nas lojas parceiras. Conheça mais sobre os monitores e outros modelos no site: https://www.lg.com/br/monitores.

SOBRE A LG ELECTRONICS, INC.

A LG Electronics é uma inovadora global em tecnologia e produtos eletrônicos de consumo com presença em quase todos os países e uma força de trabalho internacional de mais de 75 mil pessoas. As quatro empresas da LG – Home Appliance & Air Solution, Home Entertainment, Vehicle component Solutions e Business Solutions – combinadas geraram vendas globais de mais de US$ 56 bilhões em 2020. A LG é uma fabricante líder de produtos de consumo e comerciais que vão desde TVs, eletrodomésticos, soluções de ar, monitores, robôs de serviço, componentes automotivos e suas marcas premium LG SIGNATURE e inteligente LG ThinQ são nomes familiares em todo o mundo. Visite o site para obter as últimas notícias.

Operando no Brasil desde 1996, a LG Electronics comercializa no País um extenso lineup de produtos, com mais de 350 itens, entre TVs, Áudio e vídeo, equipamentos de informática, Condicionadores de Ar, Linha Branca e Soluções Corporativas. A companhia, que fabrica nas plantas de Manaus a maioria dos produtos vendidos no Brasil, já é considerada a segunda maior operação da LG, atrás apenas dos Estados Unidos. Com cerca de 6 mil funcionários, a subsidiária brasileira conta com um centro de Pesquisa e Desenvolvimento, assistência técnica e call center próprios, além de uma loja própria em Recife.

