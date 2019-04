LG Household & Health Care adquiere New Avon, LLC

LG H&H amplía su alcance en el mercado norteamericano

La transacción beneficia a la icónica marca, los representantes de ventas independientes y la innovación en productos de Avon North America

SEÚL y NUEVA YORK, 25 de abril de 2019 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- LG Household & Health Care, Ltd. ("LG H&H" o "la Compañía") (KRX: 051900) anunció hoy que ha llegado a un acuerdo definitivo con una subsidiaria de Cerberus Capital Management, L.P. ("Cerberus") y Avon Products, Inc. ("Avon Worldwide") para adquirir New Avon, LLC* ("Avon North America") por US$ 125 millones en efectivo. LG H&H adquirirá la totalidad de la participación mayoritaria de Cerberus y la participación minoritaria de Avon Worldwide en Avon North America. La transacción fue aprobada por el Consejo Directivo de LG H&H.

LG H&H es la principal compañía de artículos de consumo de Corea, con sólidas posiciones de mercado en todas las categorías principales, incluso cosmética, cuidado personal y cuidado del hogar. Corea es uno de los mercados de belleza más grandes e innovadores del mundo, con más de US$ 13,100 millones en ventas en 2018(1). LG H&H distribuye actualmente varias de sus marcas en los Estados Unidos, entre ellas, belif y The history of Whoo.

La incorporación de la icónica marca, los productos galardonados, los empleados dedicados y la red de 250,000 representantes de ventas de Avon en toda América del Norte apoyará los planes de crecimiento internacional de LG H&H. Bajo la propiedad de LG H&H, Avon North America continuará con su estrategia de innovación en productos y fortalecerá su posición como la principal compañía de belleza de ventas sociales en la región. Se espera que Avon North America se beneficie con las posibilidades de I+D de nivel mundial de LG H&H en cosmética, cuidado personal, fragancias, embalaje y diseño.

Suk Cha, director ejecutivo de LG Household & Health Care, declaró: "Reconocemos la fortaleza de la marca Avon North America, su posición líder de mercado en la región y el talento de sus empleados y representantes. El innovador modelo de ventas sociales de Avon North America crea fuertes vínculos con los clientes, y estamos muy entusiasmados por aprovechar esto mientras continuamos con nuestra expansión. Ansiamos desarrollar el éxito de Avon North America para impulsar la participación de los clientes y el crecimiento de largo plazo en este mercado".

"LG H&H respeta y admira a nuestra robusta comunidad de representantes y apoya nuestra misión de empoderar a las mujeres mediante oportunidades económicas", dice Laurie Ann Goldman, directora ejecutiva de Avon North America. "Estamos encantados de dar la bienvenida a nuestro nuevo socio, que comparte nuestro compromiso con la innovación y nuestro claro enfoque en poner al cliente en primer lugar. Apreciamos nuestra asociación con Cerberus durante los últimos tres años y su apoyo mientras fortalecíamos la compañía y redefiníamos nuestro camino hacia el éxito de largo plazo".

Michael F. Sanford, codirector de Capital Privado y director general senior de Cerberus, agrega: "LG H&H es un líder global en cosmética y productos de belleza, y su compromiso con la inversión en la marca y las líneas de productos de Avon hacen de la Compañía un gran hogar de largo plazo para Avon North America".

La conclusión de la transacción está prevista para el 30 de septiembre de 2019, sujeta a ciertas condiciones habituales, incluso las aprobaciones regulatorias en los Estados Unidos.

Kirkland & Ellis LLP actuó como asesor legal de Avon North America en relación con esta transacción.

ACERCA DE LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE

LG Household & Health Care (LG H&H) es la compañía de artículos de consumo número 1 de Corea, con posiciones de liderazgo en todas las categorías principales, incluso cosmética, cuidado personal, cuidado del hogar y bebidas. La compañía cotiza en la Bolsa de Valores de Corea, con una capitalización de mercado de US$ 20,000 millones e ingresos anuales por aproximadamente US$ 6,000 millones en 2018. En los últimos años, LG H&H ha acelerado su expansión más allá de Corea, con marcas de cosméticos de lujo líderes tales como "The history of Whoo", "su:m" y "belif", y es actualmente una de las principales compañías globales de cosméticos de Asia.

ACERCA DE NEW AVON LLC

New Avon, LLC ("Avon North America") es la compañía de belleza líder en ventas sociales en Norteamérica, con representantes de ventas independientes en los Estados Unidos, Puerto Rico y Canadá. La cartera de Avon North America incluye productos galardonados para el cuidado de la piel, cosméticos, fragancias, productos para el cuidado personal y productos para la salud y el bienestar, con marcas como ANEW, Avon True Color, Espira y Skin So Soft, así como moda y accesorios. Avon tiene un historial de 133 años de empoderamiento de la mujer a través de oportunidades económicas y de apoyo a las causas que más le importan a la mujer. La filantropía de Avon ha aportado más de US$ 1,000 millones en todo el mundo para la erradicación del cáncer de mama y la violencia doméstica. Obtenga más información sobre Avon North America y sus productos en www.avon.com.

ACERCA DE CERBERUS

Cerberus, fundada en 1992, es líder global en inversiones alternativas, con aproximadamente US$ 39,000 millones en activos en estrategias complementarias de crédito, capital privado e inmobiliaria. Invertimos en la estructura de capital donde nuestras plataformas de inversión y nuestras capacidades operativas exclusivas integradas crean una ventaja para mejorar el desempeño y promover valor de largo plazo. Nuestros equipos permanentes tienen experiencia en el trabajo en colaboración en clases de activos, sectores y geografías para buscar fuertes rentabilidades ajustadas al riesgo para nuestros inversores. Para más información acerca de nuestra gente y nuestras plataformas, visítenos en www.cerberus.com.

CONTACTOS:

Avon North America:

OfficeoftheCEO@avonusa.com

Cerberus:

Sard Verbinnen & Co

David Millar / Abi Genis

+1 212-687-8080

Camilla Scassellati-Sforzolini

+44 20 7467 1050

* New Avon, LLC ("Avon North America") es una empresa privada, fundada en marzo de 2016, que desarrolla y distribuye productos bajo el nombre "Avon" en los Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico exclusivamente. Todos los productos que llevan el nombre Avon en los Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico son productos de Avon North America. Avon North America es una compañía separada --una entidad legal totalmente diferente-- de Avon Products, Inc. ("Avon Worldwide"), que es una corporación global que cotiza en bolsa y opera en países fuera de los Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico.

(1) Según Mintel, una agencia global de inteligencia de mercado.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/356238/Avon_Logo.jpg

FUENTE New Avon LLC

Related Links

http://avon.com



SOURCE New Avon LLC