LG Magenta fortalece relacionamento com arquitetos e designers e lança seu programa de pontos

Pioneira em todo o mundo, a iniciativa tem como objetivo aproximar ainda mais a marca com os profissionais da área, potencializando a presença de seus produtos nos projetos e possibilitando que mais pessoas possam descobrir uma maneira mais inteligente de viver. A nova fase do programa foi comunicada ao público em evento exclusivo no ambiente da LG na 35ª edição da CASACOR São Paulo, que ganhou o nome de Casa LG Magenta .

"Estamos muito felizes em anunciar essa novidade no maior evento de arquitetura da América Latina, do qual somos parceiros exclusivos de tecnologia pelo quinto ano consecutivo. Queremos nos aproximar cada vez mais desse público, levando conteúdo, benefícios e prêmios exclusivos, e principalmente contribuindo para sua formação e profissionalização", comemora Sonah Lee, head de marketing da LG do Brasil.

O projeto conta com apoio de importantes embaixadores, como Fernando Forte, da Fgmf Arquitetura @fernandoforte; Amanda Ferber, do Architecture Hunter @amanda_ferber e @architecture_hunter; Mariana Orsi - @marianaorsifotografia; e Renata Pocztaruk, do ArqExpress @renatapocztaruk do @arqexpress.

Programa de Pontos e Prêmios

Para ter acesso a todas essas funcionalidades, basta fazer o cadastro no site www.lg.com/br/magenta com dados pessoais e ser um profissional de arquitetura e design de interiores. Depois é necessário aderir o Programa de Pontos para ter acesso a descontos especiais na loja on-line da LG, acumular pontos e resgatar benefícios exclusivos.

"Os inscritos no portal também vão receber as melhores previsões para o setor em tecnologia, arte, inovação e design, além de ver os lançamentos da companhia em primeira mão e oportunidade de divulgar seus projetos por meio dos canais da LG, garantindo mais visibilidade do seu serviço como uma forma de alavancar sua carreira e negócios", explica Sonah Lee.

Para incentivar os profissionais a especificarem os produtos LG, até 31 de dezembro de 2022, os arquitetos e designers de interiores que recomendarem as soluções da Loja Online LG com seu VIP CODE vão ganhar o dobro de pontos. E se os produtos adquiridos forem os lançamentos em TVs OLED, Geladeira LG Smart Side By Side UV Nano e a LG WashTower, o profissional ganhará o triplo de pontos.

"Estamos muito entusiasmados com este anúncio e criamos promoções especiais que atendem às necessidades desse público estratégico, que entende a importância de levar mais facilidade e conforto às casas das pessoas. O LG Magenta representa nosso DNA de marca que respira design, tecnologia e inovação, extrapolando as funcionalidades dos nossos produtos e inovando com soluções para o dia a dia", finaliza Sonah Lee

Casa LG Magenta na CASACOR

Com projeto idealizado pelo arquiteto Otto Félix em um espaço de 415m², a Casa LG Magenta une conforto e tecnologia de forma elegante e sustentável. O ambiente na CASACOR conta com elementos representativos como tijolos de vidro, pisos Portinari e cerâmica esmaltada, junto a toda tecnologia dos eletroeletrônicos de última geração da LG, que harmonizam com as peças retrô e a arte da década de 1950, como a mesa de jantar do renomado arquiteto Jean Gillon.

No espaço, a LG reforça seu pioneirismo ao apresentar grandes novidades, como as TVs LG OLED evo Gallery Edition de 65'' e a LG OLED Objet Collection Posé, lançada recentemente na Semana de Design de Milão; a lavadora e secadora vertical LG WashTower e a nova linha de geladeiras Smart Side by Side UVnano. A companhia também aposta no aplicativo de conectividade LG ThinQ, uma tecnologia exclusiva desenvolvida para que os consumidores possam conectar, acessar e controlar os eletroeletrônicos inteligentes à distância e até por comando de voz.

Além dos lançamentos, quem for à Casa LG Magenta também vai encontrar o closet inteligente LG Styler, o Micro-ondas LG Grill, os purificares de ar Puricare 360º, a caixa de som LG XBOOM 360, os ares-condicionados LG Dual Inverter Voice Artcool UV Nano e LG Artcool Gallery, e a tela LG LED 136''. Como parceira exclusiva de tecnologia da CASACOR 2022, a LG está presente em 28 ambientes da mostra com mais de 140 produtos.

LG & Design e Arquitetura

A LG sempre esteve próxima dos arquitetos, marcando presença em grandes eventos nacionais e internacionais. A marca já foi reconhecida com diversos prêmios internacionais de Design e Inovação, como CES Innovation Awards, Red Dot Design Award, iF Product Design Award e Energy Star Awards, entre outros.

No Salão de Design de Milão 2022, a LG realizou parceria com a icônica Moooi no ambiente com tema "uma vida extraordinária". Todos os ambientes trabalhavam as texturas, aromaterapia e som, fazendo a composição perfeita para criar uma atmosfera única a favor do design e da tecnologia. A exposição despertou os sentidos de quem passou por lá, apresentando TVs inseridas como obra de arte, formando uma galeria que encantava os olhos dos visitantes

SOBRE A LG ELECTRONICS, INC.

A LG Electronics é uma inovadora global em tecnologia e produtos eletrônicos de consumo com presença em quase todos os países e uma força de trabalho internacional de mais de 75 mil pessoas. As quatro empresas da LG – Home Appliance & Air Solution, Home Entertainment, Vehicle component Solutions e Business Solutions – combinadas geraram vendas globais de mais de US$ 56 bilhões em 2020. A LG é uma fabricante líder de produtos de consumo e comerciais que vão desde TVs, eletrodomésticos, soluções de ar, monitores, robôs de serviço, componentes automotivos e suas marcas premium LG SIGNATURE e inteligente LG ThinQ são nomes familiares em todo o mundo. Visite o site para obter as últimas notícias.

SOBRE A LG ELECTRONICS NO BRASIL

Operando no Brasil desde 1996, a LG Electronics comercializa no País um extenso lineup de produtos, com mais de 350 itens, entre TVs, Áudio e vídeo, equipamentos de informática, Condicionadores de Ar, Linha Branca e Soluções Corporativas. A companhia, que fabrica nas plantas de Manaus a maioria dos produtos vendidos no Brasil, já é considerada a segunda maior operação da LG, atrás apenas dos Estados Unidos. Com cerca de 6 mil funcionários, a subsidiária brasileira conta com um centro de Pesquisa e Desenvolvimento, assistência técnica e call center próprios, além de uma loja própria em Recife.

