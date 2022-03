LG oferece imersão tecnológica no gexperience, da Globo

O principal destaque da marca é a Mini Arena Game LG , local em que o público terá a oportunidade de jogar games icônicos utilizando produtos LG. Com cinco estações independentes, o jogador se regista e entra na disputa para garantir prêmios virtuais que podem ser trocados dentro do próprio jogo. Os jogadores vão experimentar os monitores LG UltraGear, os equipamentos de áudio Bluetooth, a UltraGear Gaming Speaker e as TVs OLED – eleita a melhor TV gamer do mercado. Cada partida dura entre 10 e 15 minutos e todas as semanas a classificação é reiniciada.

"Decidimos fazer parte deste projeto para criar experiências e nos aproximar do público de todas as idades, especialmente jovens e gamers. Nosso objetivo é oferecer uma forma de vivenciar a tecnologia de forma dinâmica, leve, amigável e divertida neste espaço que conta com o universo de canais e produtos digitais da Globo. Ao longo do ano contaremos com outras ativações na TV, canais digitais e redes sociais próprias e da Globo", conta Sonah Lee, head de marketing da LG Eletronics do Brasil.

Experiência LAEB LG

A Mini Arena oferece a experiência interativa de realidade aumentada LAEB LG. Basta o visitante se posicionar a uma distância de 1,5 m do equipamento para o sensor da câmera detectar sua presença e iniciar a ativação. Com o movimento das mãos, o visitante escolhe entre as cinco opções de avatar, que replicarão seus movimentos com exibição em alta resolução e excelente qualidade de imagem. É possível escolher armaduras, manipular espadas ou armas, optar por acessórios e adquirir poderes especiais. O tempo estimado é de três minutos e os usuários poderão tirar uma foto ou fazer um vídeo do seu avatar com o smartphone e postar com a #LGnoGex.

Tecnologia das TVs LG

Os visitantes do gexperience poderão conferir a tecnologia e inovação das TVs OLED de vários tamanhos e em todos os ambientes. Na Mini Arena Game LG, o público poderá conferir o modelo TV OLED 48C1, de 48 polegadas e tecnologia OLED de pixels que se autoiluminam, que oferecem pretos puros, cores realistas e iluminação equilibrada*. Considerada a melhor TV gamer do mercado, de acordo com o site Rting.com, a TV tem recursos otimizados para jogos, como o G-Sync da Nvidia e entrega a qualidade de imagem esperada tanto nos consoles como no PC.

Cumprindo com seu papel de promover inovação e estabelecer momentos marcantes para todo o público, a LG também levará outros itens de seu portfólio para os ambientes do gexperience, como a supertela de 136"; o Refrigerador French Door InstaView e o Micro-ondas LG Preto na Cozinha GNT; além dos equipamentos de áudio XBoom 360, LG UltraGear Gaming Speaker, LG XBoom GO portátil, LG Soung Bar e LG XBoom CL87.

Sobre a LG no gex

A LG Electronics, líder global em inovação e eletrônicos de consumo, é parceira oficial de tecnologia do gexperience e levará ao local sua linha completa de produtos, que incluem TVs, aparelhos de áudio e vídeo, equipamentos de informática, ar-condicionado, produtos de linha branca, além de soluções corporativas. A empresa oferecerá aos visitantes do gex experiências tecnológicas marcantes por meio da experimentação de produtos, que estarão presentes em todos os ambientes e atrações do espaço. O principal destaque é a Mini Arena Game LG, local em que a marca agrega sua experiência mundial no mercado gamer oferecendo aos visitantes a oportunidade de jogar partidas de tirar o fôlego utilizando a TV LG OLED, eleita a melhor TV gamer do mercado, monitores LG UltraGear e equipamentos de áudio desenvolvidos especialmente para o universo gamer. Para mais informações sobre a LG, acesse https://www.lg.com/br.

Sobre o gexperience

O gexperience é o espaço temático e imersivo do universo de canais e produtos digitais da Globo. Nele, o visitante poderá gerar e viver conteúdos no papel de protagonista de séries, novelas, programas e tudo mais relacionado à programação dos canais do grupo. As experiências serão renovadas constantemente, seguindo uma lógica de temporadas, sempre em linha com a programação dos canais e produtos digitais Globo. Além de se divertir nos ambientes fixos, os frequentadores ainda poderão, eventualmente, presenciar os bastidores da TV e assistir a transmissões ao vivo ou gravações. A diversão é para todas as idades. Afinal, todo mundo se encontra na Globo.

*Resolução 8K combinada com diversas tecnologias presentes no televisor, oferece imagens detalhadas, pretos naturais, cores realistas e iluminação precisamente equilibrada. Os televisores 8K da LG possuem certificação da Consumer Technology Association (CTA).

SOBRE A LG ELECTRONICS, INC.

A LG Electronics é uma inovadora global em tecnologia e produtos eletrônicos de consumo com presença em quase todos os países e uma força de trabalho internacional de mais de 75 mil pessoas. As quatro empresas da LG – Home Appliance & Air Solution, Home Entertainment, Vehicle component Solutions e Business Solutions – combinadas geraram vendas globais de mais de US$ 56 bilhões em 2020. A LG é uma fabricante líder de produtos de consumo e comerciais que vão desde TVs, eletrodomésticos, soluções de ar, monitores, robôs de serviço, componentes automotivos e suas marcas premium LG SIGNATURE e inteligente LG ThinQ são nomes familiares em todo o mundo. Visite o site para obter as últimas notícias.

SOBRE A LG ELECTRONICS, INC.

Operando no Brasil desde 1996, a LG Electronics comercializa no País um extenso lineup de produtos, com mais de 350 itens, entre TVs, Áudio e vídeo, equipamentos de informática, Condicionadores de Ar, Linha Branca e Soluções Corporativas. A companhia, que fabrica nas plantas de Manaus a maioria dos produtos vendidos no Brasil, já é considerada a segunda maior operação da LG, atrás apenas dos Estados Unidos. Com cerca de 6 mil funcionários, a subsidiária brasileira conta com um centro de Pesquisa e Desenvolvimento, assistência técnica e call center próprios, além de uma loja própria em Recife.

ACOMPANHE TODAS AS INFORMAÇÕES NOS CANAIS LG

Site: http://www.lg.com/br

Instagram: https://www.instagram.com/lgdobrasil/

Twitter: http://twitter.com/lgdobrasil

YouTube: http://www.youtube.com/lgdobrasil

Facebook: http://www.facebook.com/lgdobrasil

LG ELECTRONICS - SAC

4004 5400 (Capitais e regiões metropolitanas)

0800 707 5454 (Demais localidades)

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1767436/LG_Day___1.jpg

FONTE LG

SOURCE LG