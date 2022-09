LG patrocina São Paulo Futebol Clube na final da CONMEBOL Sudamericana 2022

Parceria de sucesso retorna com logo da marca no uniforme do Tricolor paulista em jogo que será realizado em Córdoba, na Argentina, em 1º de outubro

SÃO PAULO, 28 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- A LG Electronics retoma a parceria vencedora com o São Paulo Futebol Clube e vai patrocinar o time na final da CONMEBOL Sudamericana, que será realizada em Córdoba, na Argentina, no dia 1º de outubro (sábado), às 17h. A marca vai estampar a omoplata das camisas exclusivas usadas pelos jogadores na grande final contra o Independiente del Valle, equipe equatoriana.

Camisa oficial do São Paulo Futebol Clube na final da CONMEBOL Sudamericana. Crédito: Divulgação

"Nossa parceria com o São Paulo vem de longa data e estamos muito felizes em voltar a apoiar a equipe na final de um grande campeonato internacional. A LG, juntamente com os mais de 20 milhões de torcedores do time paulista, estará na torcida para conquista de mais um título na história do clube", comemora Sonah Lee, head de Marketing Corporativo da LG do Brasil.

Ainda segundo a executiva, a marca também tem motivos para celebrar essa parceria "Ser a única marca de tecnologia a patrocinar um dos principais times do Brasil na final de uma competição sul-americana, ainda mais em um ano tão especial quanto o de Copa do Mundo, é uma grande oportunidade de estarmos mais próximos dos fãs de futebol", considera Sonah.

"O São Paulo Futebol Clube está honrado em ter a LG ao nosso lado mais uma vez neste momento tão importante da temporada. Esta parceria especialmente feita para a final da Copa Conmebol Sudamericana escreve mais uma página nessa história entre as duas grandes marcas", celebra Eduardo Toni, diretor executivo de Marketing do São Paulo FC.

A LG já patrocinou o São Paulo de 2001 a 2010, em uma das parcerias mais bem sucedidas do futebol brasileiro. Durante o período, o time foi campeão estadual, campeão da América, campeão do Mundo e tricampeão brasileiro, com aproveitamento de 61,4% nos jogos. Em 2021, a LG também patrocinou a camisa do Tricolor na final do Campeonato Paulista, a qual o time saiu vencedor. Mesmo que por apenas uma partida, a volta da logomarca à camisa são-paulina faz renascer a esperança do torcedor de ver o clube conquistando o título.

SOBRE A LG ELECTRONICS, INC.

A LG Electronics é uma inovadora global em tecnologia e produtos eletrônicos de consumo com presença em quase todos os países e uma força de trabalho internacional de mais de 75 mil pessoas. As quatro empresas da LG – Home Appliance & Air Solution, Home Entertainment, Vehicle component Solutions e Business Solutions – combinadas geraram vendas globais de mais de US$ 56 bilhões em 2020. A LG é uma fabricante líder de produtos de consumo e comerciais que vão desde TVs, eletrodomésticos, soluções de ar, monitores, robôs de serviço, componentes automotivos e suas marcas premium LG SIGNATURE e inteligente LG ThinQ são nomes familiares em todo o mundo. Visite o site para obter as últimas notícias.

SOBRE A LG ELECTRONICS NO BRASIL

Operando no Brasil desde 1996, a LG Electronics comercializa no País um extenso lineup de produtos, com mais de 350 itens, entre TVs, Áudio e vídeo, equipamentos de informática, Condicionadores de Ar, Linha Branca e Soluções Corporativas. A companhia, que fabrica nas plantas de Manaus a maioria dos produtos vendidos no Brasil, já é considerada a segunda maior operação da LG, atrás apenas dos Estados Unidos. Com cerca de 6 mil funcionários, a subsidiária brasileira conta com um centro de Pesquisa e Desenvolvimento, assistência técnica e call center próprios, além de uma loja própria em Recife.

SOBRE O SÃO PAULO FC

Fundado em 25 de janeiro de 1930, o São Paulo Futebol Clube é o time brasileiro com o maior número de títulos internacionais, único no país a ostentar três títulos mundiais (1992, 1993 e 2005) e o primeiro time do Brasil a se consagrar três vezes campeão da Taça Libertadores da América. Com uma base cerca de 20 milhões de torcedores, é reconhecido mundialmente pelas suas três cores (vermelho, branco e preto) e por ser também um celeiro de craques de nível internacional e que defenderam e foram campeões mundiais com a Seleção Brasileira, como o meia Kaká, entre outros grandes atletas.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1910189/Camisa_oficial_do_S_o_Paulo_Futebol_Clube_na__final_da_CONMEBOL_Sudamericana.jpg

