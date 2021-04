LG reforça portfólio de produtos inteligentes e conectados em 2021

A LG entende que o maior tempo em casa trouxe muitas novas necessidades: a integração entre trabalho, entretenimento e vida doméstica, os cuidados redobrados para proteger a saúde e proporcionar o bem-estar da família, e a busca por economizar energia são hoje questões que impactam a escolha do consumidor. "Traremos novidades para apoiar um estilo de vida mais prático, fácil e conveniente, oferecendo os melhores recursos para uma casa verdadeiramente conectada. Nossas inovações contam, especialmente, com tecnologias como inteligência artificial, comando de voz e IoT (Internet das Coisas), que nos permitem desenvolver ideias ousadas para que as casas inteligentes imaginadas no futuro já sejam uma realidade hoje", afirma Sonah Lee, diretora de Marketing da LG Electronics do Brasil.

O mais recente lançamento da marca no país para a casa inteligente é o LG PuriCare, que permite eliminar em até 99,9% vírus e bactérias presentes no ar de forma precisa, e em tempo real. O purificador mostra a qualidade do ar no ambiente em quatro níveis de cores e utiliza sensor smart para medir o tamanho das partículas do ar e o nível de odores. Dois modelos acabam de chegar ao Brasil e a LG prevê a chegada de um novo produto da linha ainda no primeiro semestre.

Nos últimos anos, a LG tem apostado no conceito tecnológico ThinQ, que aprende continuamente sobre os hábitos e preferências do usuário para atender as suas necessidades. O que torna a tecnologia inteligente mais fácil e conveniente também é a possibilidade de controlar dispositivos conectados de qualquer lugar, estando presente em diversos modelos de TV e áudio, notebooks, geladeiras, máquinas de lavar e aparelhos de ar-condicionado. A plataforma ThinQ é integrada a um app com dispositivo de acesso ao serviço de voz que permite falar diretamente com assistentes virtuais e controlar outros dispositivos compatíveis.

Nas TVs LG OLED e NanoCell, por exemplo, a inteligência artificial permite ao consumidor vivenciar experiências únicas. Entre os recursos, destacam-se acompanhar os hábitos televisivos do usuário para recomendar programas, aprimorar cores, brilho e contraste para proporcionar imagens mais nítidas nas mínimas nuances, como se ele estivesse no cinema, e pixels que se autoiluminam. A plataforma também eleva o padrão da IA ao permitir parcerias com assistentes digitais como Google Assistant e Amazon Alexa. "A proposta é oferecer uma experiência de uso continuamente aprimorada e trazer diversas novas possibilidades para os consumidores, atendendo às preferências mais diversas", conta Sonah.

Já o controle LG Smart Magic tem sensor de movimentos e recursos de comando de voz, que o transforma em uma central de conectividade para a casa, uma vez que os novos televisores da LG trazem painel de controle que se conectam a produtos da LG de outras categorias, como o ar-condicionado e a lava e seca, por exemplo. Os novos aparelhos se conectam com aparelhos de áudio, como soundbars e modelos das caixas de som LG XBoom Go, potencializando também a experiência de som. Até julho, a empresa pretende trazer novos produtos na categoria de smart TVs para o Brasil.

Entre os eletrodomésticos já disponíveis, destacam-se modelos inteligentes de lava-e-seca da LG, que contemplam a tecnologia AIDD, com recursos inovadores para transformar a rotina de lavagens. Ela identifica os tipos de roupas que estão na máquina e otimiza o ciclo de lavagem para lavar com alta performance e proteger as peças. A solução está baseada no uso da inteligência artificial, desenvolvida a partir de um estudo que compreendeu mais de 20 mil lavagens. A tecnologia AIDD também reduz o desgaste e aumenta a proteção dos tecidos em até 18%, detectando o programa ideal para otimizar os movimentos do cesto, de acordo com o peso e a textura das roupas.

Além de agregar valor para a praticidade e o conforto, as soluções de casa inteligente da LG oferecem recursos mais ecologicamente idealizados, como a redução do consumo de energia, considerados fatores motivadores para os usuários mudarem dos dispositivos convencionais para produtos inteligentes, tendência que deve continuar em crescimento. "Estamos construindo todo um ecossistema LG de produtos inteligentes. Trabalhamos continuamente para enriquecer a experiência de uso, facilitar a vida dos consumidores e contribuir para um futuro melhor", reforça Sonah.

SOBRE A LG ELECTRONICS, INC.

A LG Electronics, Inc. é uma empresa inovadora e líder global nas tecnologias de eletrônicos para consumo, telefonia móvel e eletrodomésticos, empregando mais de 82 mil pessoas em 119 operações em todo o mundo. Com lucro líquido de US$ 53.10 bilhões, a LG é composta por quatro divisões de negócios – Home Entertainment, Mobile Communications, Home Appliance & Air Solution e Vehicle Components – é também uma das líderes mundiais na fabricação de TVs de tela plana, dispositivos móveis, ar-condicionado, lavadoras e geladeiras. A LG Electronics é a parceira do ano da ENERGY STAR 2014. Para mais novidades e informações sobre a empresa, visite www.LGnewsroom.com.

SOBRE A LG ELECTRONICS NO BRASIL

Operando no Brasil desde 1996, a LG Electronics comercializa no País um extenso lineup de produtos, com mais de 350 itens, entre TVs, Áudio e vídeo, equipamentos de informática, Condicionadores de Ar, Linha Branca e Soluções Corporativas. A companhia já é considerada a segunda maior operação da LG, atrás apenas dos Estados Unidos. Com cerca de 6 mil funcionários, a subsidiária brasileira conta com um centro de Pesquisa e Desenvolvimento, assistência técnica e call center próprios, além de uma loja própria em Recife e diversas lojas em diferentes estados.

