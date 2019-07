LG SIGNATURE donne le coup d'envoi de sa campagne numérique « True Perfection » à l'occasion du 25e anniversaire de l'Evian Championship

Une série de vidéos est présentée pour souligner la philosophie de LG SIGNATURE en matière de « perfection » et le lien que tisse la marque avec les plus grandes golfeuses du monde

PARIS, 31 juillet 2019 /PRNewswire/ -- LG Electronics a lancé « Perfection », la campagne numérique de LG SIGNATURE, lors du 25e anniversaire du tournoi de golf de l'Evian Championship. Ce tournoi majeur de la LPGA qui s'est terminé avec succès le 28 juillet dernier, soulignant une fois de plus son engagement important pour les championnes, notamment pour la visibilité du golf féminin et pour la promotion des jeunes golfeuses talentueuses de demain.

Vous pouvez découvrir le communiqué de presse interactif multicanaux en cliquant sur : https://www.multivu.com/players/English/8582851-lg-signature-evian-championship/

Au cœur de cette campagne numérique se trouve l'idée de Perfection, une valeur partagée par LG SIGNATURE et l'Evian Championship : LG SIGNATURE en développant une gamme ultra-premium d'électronique et d'électroménager grand public, ainsi que l'Evian Championship en offrant le cadre idéal pour une compétition équitable qui convient aux meilleures golfeuses du monde et qui ont consacrées de nombreuses heures à rechercher la perfection.

La série vidéo en trois parties de la campagne illustre les trois étapes que les sportives doivent suivre pour emprunter le « chemin parfait vers la victoire » : « l'entraînement », « la concentration » et « l'esprit de compétition ». Chaque vidéo présente la marque LG SIGNATURE aux côtés des golfeuses de renommée mondiale : Chun In-gee et Park Sung-hyun, qui partagent toutes deux la quête de la perfection.

La campagne LG SIGNATURE mettra en valeur sa machine à laver, son réfrigérateur et sa cave à vin récemment lancée. Cette année, l'évènement a mis en avant la cave à vin LG SIGNATURE, qui joue un rôle majeur dans la troisième et dernière partie de la campagne numérique qui a été présentée tout au long du tournoi aux professionnels et aux amateurs. La cave à vin peut stocker jusqu'à 65 bouteilles et offre des caractéristiques innovantes : un contrôle multi-température qui crée des conditions de stockage idéales pour tous les types de vin, la fonction Automatic Lift qui permet d'ouvrir les tiroirs facilement et une technologie de reconnaissance vocale qui permet à la cave à vin d'être pilotée à la voix ou via l'application Smart ThinQ. Grâce à l'esthétique hors pair qui fait la renommée de LG SIGNATURE, la cave à vin redéfini la « perfection ».

« L'Evian Championship est un tournoi auquel toutes les golfeuses souhaitent participer. Les efforts déployés par le tournoi pour offrir des conditions de jeu idéales sont toujours très appréciés pour que des joueuses comme moi, puissent réaliser tout leur potentiel », a déclaré Chun In-gee, qui a remporté l'Evian Championship 2016 et qui est ambassadrice officielle de LG SIGNATURE. « De même, le soutien sans faille que LG SIGNATURE apporte aux joueuses et au tournoi, et qui s'ajoute aux évènements exceptionnels que la marque propose, a rendu le tournoi encore plus unique et plaisant. »

« L'Evian Championship a présenté un lieu unique qui permet aux joueuses de classe mondiale de s'accomplir pleinement depuis 25 ans et ce n'est pas fini », a déclaré Brian Na, vice-président et directeur de LG Europe. « Ce partenariat ne pourrait être plus parfait dans la mesure où LG SIGNATURE et les plus grandes golfeuses du monde incarnent la perfection dans leurs domaines respectifs : LG SIGNATURE avec sa technologie avancée et ses designs raffinés permettant de profiter de produits ultra-premium, et les sportives dans leur quête du jeu parfait. »

Sponsor officiel de l'Evian Championship depuis 2017, LG a présenté sa gamme ultra-premium LG SIGNATURE tout au long des quatre jours du tournoi, en apportant un sentiment d'exclusivité à ses clients du monde entier.

À propos de LG SIGNATURE

LG SIGNATURE est la marque ultra-premium de LG Electronics. En réunissant le meilleur de la technologie et du design LG sous une seule marque, LG SIGNATURE offre une collection mariant élégance subtile et performance exceptionnelle. La gamme de produits LG SIGNATURE comprend actuellement le réfrigérateur InstaView Door-in-Door™, la machine à laver TWINWash™, le purificateur d'air et l'écran « wallpaper » OLED TV W8. Tous les produits LG SIGNATURE ont en commun une qualité sans compromis et se concentrent sur l'essentiel. Les produits LG SIGNATURE ont remporté de nombreux prix de l'industrie pour leur innovation technologique et leur design sophistiqué, y compris le prix CES Best of Innovation Award 2017, le prix iF Gold Award 2016, le Red Dot Design Award 2016 et l'Engadget Best du CES Award 2019 pour l'écran LG SIGNATURE OLED TV R.

