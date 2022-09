LG SIGNATURE met des chefs de renommée mondiale au défi de créer des plats uniques lors de l'Evian Championship 2018

Les derniers produits de la gamme LG SIGNATURE sous les projecteurs lors du défi culinaire

« What's your Signature? »

SÉOUL, Corée du Sud, 21 septembre 2018 /PRNewswire/ -- Dans le cadre de son partenariat officiel avec l'Evian Championship, un tournoi de la Ladies Professional Golf Association, LG SIGNATURE a organisé un défi culinaire mettant en scène des chefs européens étoilés. LG SIGNATURE, la marque d'appareils ménagers ultra haut de gamme de LG Electronics dotée de technologies novatrices a invité plusieurs chefs de renommée mondiale à créer des plats uniques traduisant leur identité culinaire. Le défi a fait l'objet d'une série filmée dont un nouvel épisode était diffusé chaque jour à l'Evian Championship 2018 du 13 au 16 septembre 2018.

Découvrez le communiqué de presse interactif multicanal ici :

https://www.multivu.com/players/English/8405551-lg-signature-chefs-evian-championship/

Le tout premier épisode de la série « What's your Signature? » mettait en vedette Patrice Vander, chef étoilé du restaurant Les Fresques à l'Hôtel Royal d'Evian. En tant qu'hôte de marque, il a tout d'abord présenté les règles du défi puis il a interprété à sa façon le tartare français traditionnel avec un vin recommandé par ses soins qui se mariait parfaitement avec son plat. Lors des deux épisodes suivants figuraient les plats de prédilection des deux autres participants au défi : Christopher Crell, chef venu d'Allemagne, et Juan Arbelaez, chef colombien basé en France. Les plats-signatures créés par les deux adversaires ont ensuite été servis à Park Sung-hyun et Chun In-Gee, deux golfeuses professionnelles participants à l'Evian Championship 2018.

Tout au long du défi, les chefs ont utilisé des produits de la gamme LG SIGNATURE pour la création de leurs plats, y compris un réfrigérateur haut de gamme et une cave à vin lancée récemment par LG Electronics. Les chefs ont pu rationaliser la préparation de leur repas en profitant des nombreuses fonctionnalités et technologies avancées incorporées à la gamme LG SIGNATURE. Parmi ces innovations révolutionnaires, la technologie Multi Temperature Control de la cave à vin qui créé des conditions de stockage idéales pour différents types de vin, ainsi que le système Auto Open Door qui permet d'ouvrir automatiquement la porte du réfrigérateur en positionnant son pied en bas du produit ont été mis en avant.

« Dans le cadre de notre seconde année de partenariat officiel avec l'Evian Championship, nous avons eu l'honneur de mettre en avant nos produits de la gamme LG SIGNATURE, en particulier notre tout nouvelle cave à vin. En effet, nous étions ravis de pouvoir présenter ces produits de manière fonctionnelle tout en soutenant les golfeuses professionnelles », a déclaré Han Chang-hee, Responsable du Marketing Mondial chez LG.

L'année dernière, LG mis en place un partenariat avec la Ladies Professional Golf Association (LPGA) afin de sponsoriser l'Evian Championship en tant que partenaire officiel jusqu'en 2019. Les recettes ainsi que la série de contenus vidéo sont disponibles sur les réseaux sociaux de LG SIGNATURE : mettre un lien vers les RS

À propos de LG SIGNATURE

LG SIGNATURE est la marque ultra-premium de LG Electronics. En réunissant le meilleur de la technologie et du design LG sous une seule marque, LG SIGNATURE offre une collection mariant élégance subtile et performance exceptionnelle. La gamme de produits LG SIGNATURE comprend actuellement le réfrigérateur InstaView Door-in-Door™, la machine à laver TWINWash™, le purificateur d'air et l'écran « wallpaper » OLED TV W8. Tous les produits LG SIGNATURE ont en commun une qualité sans compromis et se concentrent sur l'essentiel. Les produits LG SIGNATURE ont remporté de nombreux prix de l'industrie pour leur innovation technologique et leur design sophistiqué, y compris le prix CES Best of Innovation Award 2017, le prix iF Gold Award 2016 et le Red Dot Design Award 2016.

