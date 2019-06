LG SIGNATURE's nya premiumprodukter har äntligen lanserats i Norden

LG har arrangerat exklusiva lanseringsevent för SIGNATURE-serien världen över. Nu senast stod Norge på tur för den nordiska lanserigen och kvällen bjöd på en fotoutställning, koreanska smårätter, ett besök av den svenska ambassadören Pernilla Wahlgren och underhållning av Benjamin Ingrosso.

STOCKHOLM, 26 juni, 2019 /PRNewswire/ -- LG SIGNATURE, en produktserie som erbjuder både avancerad teknik, användarvänliga funktioner och en fantastisk design, lanseras nu Norden. För att uppmärksamma detta så har LG arrangerat exklusiva lanseringsevent världen över där det bjudits på underhållning, mat, dryck och lokala ambassadörer som delat med sig av sina personliga erfarenheter av produkterna.

Gemensamt för alla event är den specialuppbyggda fotoutställningen med namnet The Art of Essence through Minimalism, som är skapad i samarbete med den hyllade italienska fotografen Delfino Sisto Legnani. Han har lyckats fånga den tidlösa elegansen hos produkterna på plats i det vackra Monte Amiata, ett ikoniskt bostadskomplex i Milano. Delfino är en prisbelönt fotograf som är känd för sina minimalistiska bilder och han hade en tydlig tanke med sitt val av plats: "Jag ville skapa tidlösa bilder genom att kombinera det stilrena hos LG SIGNATURE-produkterna med Monte Amiatas förenklade och absoluta former."

För att lyfta LG SIGNATURE:s lansering på Nordiska marknaden bjöd LG på ett lanseringsevent den 13 juni på Astrup Fearnley-museet i Oslo. Över 200 gäster deltog och fick möjlighet att uppleva produkterna som i Norden hittills består av en TV, ett kylskåp och en tvättmaskin. Under året planeras även en nordisk lansering av fler produkter inom kollektionen, som luftrenare, torktumlare, vinkyl och kylskåp med bottenmonterad frys.

Pernilla Wahlgren svensk ambassadör

Under eventet talade produktseriens norska ambassadör Pia Tjelta, en av Norges mest uppskattade skådespelerskor, om produkerna och dess fördelar. Även den berömda svenska sångerskan och skådespelerskan Pernilla Wahlgren samt Flying Culinary Circus; ett team med fyra toppkockar, delade med sig av sina erfarenheter och Benjamin Ingrosso bjöd på en exklusiv och uppskattad spelning.

Bakom SIGNATURE-produkternas design står den välkända danska designern Torsten Valeur. Även han deltog på eventet i Olso där han presenterade produktseriens designfilosofi och hur han tänkt kring dess minimalistiska design.

"Vi är mycket glada över att få visa upp LG SIGNATURE-produkternasexklusiva design och avancerade teknik för den nordiska marknaden," säger Ian Kim, vice VD för LG:s avdelning för varumärkeshantering. "Vi har ett starkt fokus på att utöka vårt sortiment inom premiumvitvaror för att kunna erbjuda våra kunder det bästa."

