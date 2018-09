LG SIGNATURE SOUS LES PROJECTEURS À L'EVIAN CHAMPIONSHIP 2018

ÉVIAN LES BAINS, France, le 13 septembre 2018 /PRNewswire/ -- LG Electronics est pour la deuxième année consécutive partenaire officiel de l'Evian Championship où le groupe présentera les produits de sa gamme LG SIGNATURE. À l'occasion de ce tournoi de golf majeur, qui est l'une des principales compétitions de la Ladies Professional Golf Association (LPGA), LG mettra en avant sa célèbre gamme LG SIGNATURE et ce de façon innovante, comme le « Trou LG SIGNATURE », des démonstrations de contenu numérique et des événements interactifs.

L'Evian Championship se tiendra à l'Evian Resort Golf Club d'Évian-les-Bains, en France, du 13 au 16 septembre. Le huitième trou du parcours a été baptisé « LG SIGNATURE Hole » (Trou LG SIGNATURE) et, pour la première fois dans le cadre d'un tournoi LPGA, les golfeurs qui réussiront un trou-en-un gagneront des produits électroménagers premium. En clin d'œil au leadership technologique de la marque, un grand écran LED LG sera installé au niveau du huitième trou pour promouvoir la gamme LG SIGNATURE.

Afin de mettre l'accent sur sa technologie de pointe et la perfection de son design, du contenu numérique expliquera par exemple comment la gamme LG SIGNATURE a inspiré trois grands chefs européens – Patrice Vander, Christopher Crell et Juan Arbelaez – dans leurs créations de haute cuisine. La vidéo les montre servant leurs plats aux golfeurs Park Sung-hyun et Chun In-gee avec des messages d'encouragement. LG a également pensé à l'expérience des fans de golf : le groupe organisera un tirage en ligne sur les pages Facebook LG SIGNATURE et Evian, où les participants pourront tenter de gagner une balle signée par les golfeurs qui auront réussi un trou-en-un, ainsi qu'une casquette de golf.

La nouvelle cave à vin LG SIGNATURE sera également présentée via un contenu digital exclusif. Cet appareil capable d'accueillir 65 bouteilles intègre des innovations révolutionnaires, parmi lesquelles le contrôle multi-température, qui crée des conditions de stockage idéales pour différents types de vins, et la fonction d'élévation automatique qui monte le tiroir à hauteur des yeux afin de faciliter l'accès à son contenu – il suffit pour cela d'appuyer sur un bouton.

L'Evian Championship est l'une des principales compétitions du LPGA Tour, au même titre que l'ANA Inspiration, le KPMG Women's PGA Championship, l'U.S. Women's Open et le Ricoh Women's British Open. Ce tournoi de premier plan représente un public total de plus de 24 millions de spectateurs dans 170 pays différents.

« Nous sommes ravis d'être cette année encore partenaire de l'Evian Championship. Nous comptons y présenter non seulement la marque haut de gamme LG SIGNATURE, mais également ses nouveautés », a déclaré M. Han Chang-hee, directeur du Centre marketing mondial de LG.

About LG SIGNATURE

LG SIGNATURE est la marque ultra-premium de LG Electronics. En réunissant le meilleur de la technologie et du design LG sous une seule marque, LG SIGNATURE offre une collection mariant élégance subtile et performance exceptionnelle. La gamme de produits LG SIGNATURE comprend actuellement le réfrigérateur InstaView Door-in-Door™, la machine à laver TWINWash™, le purificateur d'air et l'écran « wallpaper » OLED TV W8. Tous les produits LG SIGNATURE ont en commun une qualité sans compromis et se concentrent sur l'essentiel. Les produits LG SIGNATURE ont remporté de nombreux prix de l'industrie pour leur innovation technologique et leur design sophistiqué, y compris le prix CES Best of Innovation Award 2017, le prix iF Gold Award 2016 et le Red Dot Design Award 2016.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/742885/LG_EVIAN_CHAMPIONSHIP.jpg