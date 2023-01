LG traz sua visão ESG para uma vida melhor para todos na CES 2023

Compromissos para o futuro e inovações da empresa para o planeta estavam em plena exibição na área "Vida Melhor para Todos"

SÃO PAULO, 9 janeiro de 2023 /PRNewswire/ -- A LG Electronics destacou seu compromisso contínuo com a sustentabilidade na CES 2023, apresentando sua visão ESG e as inovações mais recentes e impactantes em uma exibição exclusiva chamada de área Vida Melhor para Todos ("Better Life for All").

Fornecendo uma visão abrangente dos esforços de sustentabilidade da LG, incluindo seus principais marcos ESG, iniciativas atuais e metas de longo prazo, a área Vida Melhor para Todos consistiu em três seções exclusivas: For the Planet (Para o Planeta), For People (Para as Pessoas) e Our Commitment (Nosso Compromisso). A exposição também apresentou as quatro inscrições finalistas do primeiro prêmio LIFE'S GOOD da LG, um desafio de inovação criado para divulgar a mensagem Life's Good da empresa e capacitar inovadores que buscam fazer uma diferença positiva para as pessoas e para o planeta.

Os principais focos da agenda ESG da LG foram incorporados em todos os aspectos da área Vida Melhor para Todos. O espaço foi construído com materiais ecológicos e os materiais informativos disponibilizados estarão em braile para pessoas com deficiência visual e serão colocados a uma altura que facilite a leitura para pessoas em cadeiras de rodas. Guias proficientes em linguagem de sinais estarão no local, assim como um LG CLOi GuideBot programado para fornecer serviços de linguagem de sinais humano-digital.

Área Vida Melhor para Todos: Inovações para um futuro sustentável e o plano Better Life 2030

A seção For the Planet (Para o Planeta) apresentou as diversas iniciativas ambientais da LG, que incluem a instituição de Ciclos Sustentáveis que priorizam considerações "verdes" em cada etapa do ciclo de vida do produto, como coleta, descarte e reutilização de lixo eletrônico na fase de pós-uso. Os visitantes tiveram a oportunidade de ver como os materiais extraídos do lixo eletrônico descartado no Chilseo Recycling Center (CRC) da empresa estão sendo usados para fabricar peças para novos produtos LG. Também em destaque na For the Planet está o LG Smart Park – localizada em Changwon, na Coreia do Sul –, a fábrica energeticamente eficiente da empresa e uma nova tecnologia de reciclagem de espuma de Poliestireno Expandido (EPS, na sigla em inglês) desenvolvida pela LG para tornar as embalagens dos produtos mais ecológicas.

A segunda seção da exposição, For People (Para as Pessoas), mostrou as ações e conquistas da LG em acessibilidade de produtos e serviços. Elas incluem o desenvolvimento de manuais de produtos que incorporam guias de voz e linguagem de sinais, e a implementação de recursos de acessibilidade – como reconhecimento de voz, instruções de voz e sensores de detecção de movimento – em uma ampla variedade de produtos LG. Nesse espaço, os visitantes também puderam explorar as opções de acessibilidade disponíveis nas TVs LG; de legendas de áudio para texto a uma tela com linguagem de sinais que pode ser facilmente movida e redimensionada.

Our Commitment (Nosso Compromisso), a terceira e última seção da área Vida Melhor para Todos, refletiu a dedicação da LG em garantir um futuro sustentável – o objetivo final do Plano Better Life 2030 da empresa. A LG pretende reduzir as emissões de gases de efeito estufa da fabricação de produtos em 50% (em comparação com os níveis de 2017) e as emissões de GEE do uso de sete produtos principais em 20%, por unidade vendida até 2030 em comparação com o ano de referência de 2020. Além disso, a empresa planeja oferecer recursos de acessibilidade para todas as suas linhas de produtos até 2025 e fornecer um manual de instruções de voz e um manual de vídeo em linguagem de sinais para todos os produtos LG até 2030.

"Na LG, estamos constantemente nos desafiando a ir além para tornar nossa visão Vida Melhor para Todos uma realidade", disse Lee Jeong-seok, chefe do Centro de Marketing Global da LG Electronics. "Nossa exposição com foco em ESG deu aos visitantes da CES informações sobre os valores, determinação e dedicação que estimulam nossa jornada de sustentabilidade, e as tecnologias e práticas inovadoras que estamos desenvolvendo para garantir um futuro melhor".

